বিসিবি'র প্রত্যুত্তর না-পেয়ে বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডকে ডেকে নেওয়ার পথে আইসিসি

সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্বকাপ বয়কটের কথা জানালেও বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে আইসিসি'কে প্রত্যুত্তর দেয়নি বিসিবি ৷

Published : January 23, 2026 at 3:13 PM IST

হায়দরাবাদ, 23 জানুয়ারি: বোর্ড মিটিংয়ের পর বুধবারই বিবৃতি জারি করে আইসিসি 24 ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে ৷ বাংলাদেশের তরফে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকির কথা বলা হলেও বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি জানিয়ে দিয়েছিল ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই ৷ তাই সূচি বা ভেন্যু পরিবর্তনেরও কোনও প্রশ্নই নেই ৷ বৃহস্পতিবার 24 ঘণ্টার মধ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ভারতে বিশ্বকাপ বয়কটের সিদ্ধান্তে অনড় থাকার কথা জানালেও তাঁদের তরফে নাকি আইসিসি'র সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি ৷ এমনটাই রিপোর্ট 'ক্রিকবাজ'-এর ৷

আইসিসি'র বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য ঢাকায় বৃহস্পতিবার বোর্ড আধিকারিকদের সঙ্গে দলের ক্রিকেটারদেরও ডেকে নিয়েছিলেন আসিফ নজরুল ৷ এরপর বাইরে বেরিয়ে তিনি জানান, সরকারের তরফে ভারতে খেলতে না-যাওয়ার সিদ্ধান্তেই অনড় থাকা হয়েছে ৷ কিন্তু প্রত্যুত্তর হিসেবে বিষয়টি আইসিসি'কে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানোর কথা থাকলেও তা জানানো হয়নি বিসিবি বা বাংলাদেশ সরকারের তরফে ৷ আর সময়সীমা যেহেতু পেরিয়ে গিয়েছে তাই পরিবর্ত দল হিসেবে বিশ্বকাপে স্কটল্য়ান্ডকে ডেকে নেওয়া আইসিসি'র সময়ের অপেক্ষা বলে 'ক্রিকবাজ'-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে ৷

সেখানে বলা হয়েছে, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত আইসিসি'র সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও যোগাযোগ করেনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ৷ বাংলাদেশ যদি সময়সীমার মধ্যে মত বদলে ভারতে খেলার ব্যাপারে রাজি হত, তাহলে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যেত সেখানেই ৷ কিন্তু বাংলাদেশ যোগাযোগ না-করায় আইসিসি যে পরিবর্ত ডেকে নেওয়ার পথে তা বলাই যায় ৷ খুব দ্রুত পরিবর্ত হিসেবে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া আইসিসি সেরে ফেলবে বলে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টে প্রকাশ ৷

বৃহস্পতিবার ইউনুস সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা ও ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠকের পরেও 'মিরাকল' অপেক্ষা করেছিলেন বিসিবি প্রেসিডেন্ট আমিনুল ইসলাম বুলবুল ৷ তবে সিদ্ধান্ত না-বদলানোর জন্য আইসিসি'কে কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি ৷ এব্যাপারে সম্প্রতি 2025 চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলের পাকিস্তানের মাটিতে না-খেলার ঘটনা এক্ষেত্রে তুলে ধরেন তিনি ৷

অন্যদিকে আসিফ নজরুল বিশ্বকাপ বয়কটের বিষয়টি নিশ্চিত করে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "আইসিসি আমাদের যতই বলুক নিরাপত্তার আশঙ্কা নেই কিন্তু আইসিসি নামে তো কোনও দেশ নেই ৷ যে দেশে আমাদের দেশের একজন ক্রিকেটার নিরাপত্তা পায়নি অর্থাৎ ভারত সরকারের বর্ধিত একটা অংশ (বিসিসিআই) যখন উগ্রবাদীদের চাপে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ বা অনীহ, সেই দেশের পুলিশ বা নিরাপত্তা এজেন্সিরই দায়িত্ব আমাদের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা দেওয়া ৷ ওই ঘটনার পর আমরা কীভাবে নিশ্চিত হব যে ভারতে ফের উগ্রবাদীদের আস্ফালন হবে না ?"

