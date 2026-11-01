জয়ের হ্যাটট্রিকে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এখন পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে
Mohun bagan ISL win : আইএসএলে এখনও পর্যন্ত চারটে ম্যাচে দিলিমপেরিসের দল তিনটিতে জয়ী।
Published : November 1, 2026 at 11:30 AM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: মন ভালো করা ফুটবল এবং জয়-খুব কম সময় একসঙ্গে চলে । এই মরসুমে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের প্রথম চার ম্যাচের পারফরম্যান্স দেখে মনে হচ্ছে, দু'টিই দলের সঙ্গে রয়েছে । আইএসএলে এখনও পর্যন্ত চারটে ম্যাচে দিলিমপেরিসের দল তিনটিতে জয়ী।
শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে 2-1 গোলে জয় পেয়েছে সবুজ মেরুন। শুরুতে পিছিয়ে পড়ে মরিয়া ফুটবলে প্রত্যাঘাত। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হয়ে গোল করেছেন লি এরউইন এবং দ্রেজান দ্রাদিজ। পঞ্জাব এফসি-র হয়ে গোল আলফ্রেড প্লানাসের। জয়ের হ্যাটট্রিক করে মোহনবাগান এখন পয়েন্ট টেবিলে সবার উপরে।
ফুটবলারদের চোট-আঘাত দিলিমপেরিসের অন্যতম সমস্যা। মিগুয়েল, আপুইয়া ম্যাকলারেন চোটের কবলে। এই অবস্থায় দলের ভারসাম্য রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু শনিবাসরীয় সন্ধ্যায় সবুজ মেরুন পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে মরিয়া ফুটবলে জয়ের সরণি ধরে রাখল। যার নেতৃত্বে অবশ্যই এরউইন এবং দ্রাদিজ।
ম্যাচের শুরুটা অবশ্য খারাপ করেছিল মোহনবাগান। 3 মিনিটে সানাথোই সিংয়ের বাড়ানো পাস ধরে বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের জোরালো শটে পঞ্জাবকে 1-0 এগিয়ে দেন প্লানাস। এই গোলের পিছনে বিশাল কাইথের দায় রয়েছে। গোল খেয়ে খেই না হারিয়ে মোহনবাগান পাল্টা আক্রমণ শুরু করে।
এর মধ্যেই চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন সাহাল আব্দুল সামাদ। পরিবর্তে নামেন অনিরুদ্ধ থাপা। 16 মিনিটে দুর্দান্ত আক্রমণ করেন মোহনবাগানের লি এরউইন। স্কটল্যান্ডের এই ফুটবলার দেখালেন, আস্থা রাখলে দলকে টানতে পারবেন । 18 মিনিটে মাঝমাঠ থেকে সামীর জেলকোভিচের পাস ধরে বাঁ পায়ের অসাধারণ প্লেসিং এ দলকে সমতায় ফেরান তিনি।
এর পরই খেলার রাশ নিয়ে নেয় মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। মাঝমাঠে সামীর ও টাংরির দৌড় পাঞ্জাবকে চাপে ফেলে দেয়। 40 মিনিটে সামীরের শট পঞ্জাব গোলরক্ষক অর্শদীপ কোনও রকমে ফেরান। তবে, 42 মিনিটে আর শেষরক্ষা হয়নি। বাঁ প্রান্ত ধরে উঠে এরউইন বল বাড়ান দেজান দ্রাদিজকে। তিনি গোল করতে ভুল করেননি। পিছিয়ে থাকার ধাক্কা থেকে 2-1 ব্যবধানে এগিয়ে যায় মেরিনার্স।
দ্বিতীয়ার্ধেও দাপট ছিল সবুজ মেরুনের ৷ খেলায় ফিরে আসার চেষ্টা চালায় পঞ্জাব এফসিও। মেসি বৌলি ও মিকায়েল মালসার নেতৃত্বে বারবার মেরিনার্স বক্সে হানা দিতে থাকে তারা। কিন্তু দেওয়াল হয়ে ওঠেন বিশাল । 58 ও 75 মিনিটে তাঁর দু'টি সেভ দলকে এগিয়ে রাখে। ম্যাচের অন্তিম লগ্নে মেসি বৌলির গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয় । না-হলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হত বাগানকে।
এই ম্যাচেও মোহনবাগানের একাধিক সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী অব্যাহত ছিল। জয়ের সরণিতে থাকলেও অস্বস্তির কারণ হয়ে রইল ফিনিশিংয়ের অভাব।