'জয় এখন অভ্যাসে পরিণত হওয়া উচিত', অকপট বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত

বিশ্বকাপ জয়ের পর প্রথমবার ক্যামেরার সামনে ৷ দেশবাসীর প্রার্থনাকে ধন্যবাদ জানালেন মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর ৷ আর কী বললেন তিনি ?

Captain Harmanpreet Kaur
ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 3, 2025 at 1:45 PM IST

6 Min Read
নভি মুম্বই, 3 নভেম্বর: মধ্যরাতে বিশ্বকাপ জয়ের উল্লাস ৷ নয়া ইতিহাস তৈরি করলেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত ও তাঁর বাহিনী ৷ বাধা ভেঙে দিয়ে ঘোষণা করলেন যে, "এটি শেষ নয় বরং শুরু ।" অধিনায়ক স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এই বিশ্বকাপ জয় কেবল স্টেডিয়ামে প্রায় 43 হাজার সমর্থক, স্টেডিয়ামের বাইরে ঘরে বসে কোটি কোটি ভক্তের সমর্থন এবং টিম ইন্ডিয়ার জন্য প্রার্থনার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে । এই বিশ্বকাপ জয় দেখার জন্য কেবল মুম্বই এবং এর আশেপাশের এলাকা থেকে নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা নভি মুম্বইতে এসেছিলেন ।

বিশ্বকাপজয়ের জন্য শেষ উইকেটের জন্য দুরন্ত ক্যাচটি নেওয়ার পর অধিনায়ক যে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তা আগে দেখা যায়নি ৷ বল হাতের মুঠোয় বন্দি হতেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত জেনে উচ্ছ্বসিত হন হরমনপ্রীত ৷ ক্যাচটি নেওয়ার পর তিনি পাগলের মতো দৌড়োচ্ছিলেন ৷ কোচ অমল মজুমদারের পা ছুঁয়ে আবেগঘন আলিঙ্গনে জড়িয়ে পড়েন ৷ চোখ দিয়ে অনবরত জল ঝরতে থাকে ৷ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের দুই প্রাক্তন অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামী ও মিতালি রাজকে কাপ ধরার জন্য ডাকেন । ইতিহাস সৃষ্টির সাক্ষী উভয় কিংবদন্তিই ভেঙে পড়েন ।

অধিনায়ক হরমনপ্রীত এবং সহ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা ঝুলনের সঙ্গে আলিঙ্গনে জড়িয়ে পড়েন ৷ তাঁকে বলেন, "দিদি, ইয়ে আপকে লিয়ে থা (দিদি, এটা আপনার জন্য)"। এবং ম্যাচ-পরবর্তী উপস্থাপনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় হরমনপ্রীত বলেন, "এটা শুরু । আমরা এই বাধা ভাঙতে চেয়েছিলাম । আর আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা হল এটাকে অভ্যাসে পরিণত করা । আমরা এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম ৷ এখন সেই মুহূর্তটি এসেছে । অনেক বড় বড় সুযোগ আসছে ৷ আমরা উন্নতি করতে চাই । এটা শেষ নয়, কেবল শুরু ৷"

অধিনায়কত্ব অনেকটা পরিকল্পনার ব্যাপার ৷ ঠিক যেমনটা 1983 সালের 25 জুন করেছিলেন কপিল দেব ৷ যাঁর অন্তরের অনুভূতি তাঁকে ভিভিয়ান রিচার্ডসের বিরুদ্ধে মদন লালকে আরও একটি ওভার দিতে বলেছিলেন । রবিবার হরমনপ্রীত সেটাই অনুভব করেছিলেন এবং তাঁর 'ট্রাম্প কার্ড' ছিলেন শেফালি ভার্মা ৷ যিনি সম্ভবত কোনও ভুল করেন না ।

হরমনপ্রীত আরও বলেন, "যখন লরা এবং সুন ব্যাট করছিল, তখন তাদের দেখা সত্যিই অসাধারণ ছিল । আমি কেবল শেফালিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম এবং সে যেভাবে ব্যাট করছিল তাতে আমি বুঝতে পারছিলাম যে এটি আমাদের দিন । আমি ভেবেছিলাম আমার নিজের অনুভূতির সঙ্গে চলতে হবে । আমার হৃদয় বলছিল, আমাকে অন্তত একটি ওভার শেফালিকে দিতে হবে । এবং এটাই ছিল আমাদের জন্য টার্নিং পয়েন্ট । শেষ পর্যন্ত, তারা একটু ভয় পেয়েছিল এবং সেখানেই আমরা ক্যাশ (ইনভয়েস) করেছিলাম । সঠিক সময়ে, দীপ্তি এসে উইকেটগুলো তুলে নেয় ।"

শেফালি তার পুরো আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ক্যারিয়ারে 14 ওভার বল করেছিলেন এবং সেদিন দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট পেয়েছিলেন । হরমনপ্রীতের কথায়, "যখন ও দলে আসে, আমরা তাকে বলেছিলাম যে আমাদের 2-3 ওভারের জন্য প্রয়োজন হতে পারে ৷ তখন ও বলেছিল যদি তুমি আমাকে বোলিং দাও, আমি দশ ওভার বল করব । কৃতিত্ব ওর ৷ ও খুবই ইতিবাচক ছিল এবং সে দলের জন্য সেখানে ছিল । ওকে স্যালুট ।"

অমল স্যার সর্বদা দলের অধিনায়কের কানে বড় এবং বিশেষ কিছু করার কথা বলতেন । এই বিষয়ে হরমনপ্রীত বলেন, "অমল স্যার দলের সঙ্গে ছিলেন এবং তিনি সর্বদা আমাদের বিশেষ কিছু নিয়ে আসতে এবং বড় অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলতেন ।আমাদের সাপোর্ট স্টাফ এবং বিসিসিআইকে কৃতিত্ব দেওয়া উচিত । আমরা (আমাদের দলে) খুব বেশি পরিবর্তন করিনি ৷ তারা সত্যিই আমাদের উপর বিনিয়োগ করেছে এবং সবার কারণেই আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি ।"

বিশ্বকাপ জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে আবেগপ্রবণ ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর বলেন, "ম্যাচটি বেঙ্গালুরুর পরিবর্তে মুম্বইতে আসায় আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম । মুম্বই সবসময় আমাদের কাছে নিজের ঘরের মতো মনে হয় । এখানকার মানুষের উৎসাহ সবসময়ই অপ্রতিরোধ্য । ফাইনাল ম্যাচটি মুম্বইতে অনুষ্ঠিত হবে এটা শুনেই আমরা এখানে অর্ধেক যুদ্ধ জিতেছি ।"

তিনি আরও বলেন, এই জয় কেবল দলের নয়, দলের সঙ্গে থাকা সকলেরই । প্রথম বিশ্বকাপ জয় সর্বদা বিপ্লব ৷ সেখান থেকে যা শুরু হয় তা অব্যাহত রাখাও সমানভাবে বড় চ্যালেঞ্জ । দলের প্রত্যেকেই এই টুর্নামেন্টের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে । এই জয়ে দলের কোচ অমল মজুমদারের সিংহভাগ অবদান রয়েছে ৷ তিনি সর্বদা দলের জন্য কঠিন কিন্তু উপকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । সমালোচকরা সর্বদা সেখানে থাকেন, যখন কোথাও কিছু ভুল হয় ৷ সমালোচনা হবেই, তবে দলের ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ ।"

শেফালি ভার্মার বক্তব্য

গত এক বছর ধরে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার থমকে থাকা শেফালির মনে হয়েছিল এটা ঈশ্বরেরই সিদ্ধান্ত । এই বিষয়ে শেফালি বলেন, "আমি শুরুতেই বলেছিলাম, ঈশ্বর আমাকে এখানে ভালো কিছু করার জন্য পাঠিয়েছেন এবং আজ তা প্রতিফলিত হয়েছে । আমরা জিতেছি বলে খুব খুশি এবং আমি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না ।"

দুটি নকআউট খেলায় অংশ নেওয়া সহজ ছিল না কিন্তু শেফালির নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস ছিল । তাঁর কথায়, "এটা কঠিন ছিল কিন্তু আমার নিজের উপর আত্মবিশ্বাস ছিল - যদি আমি শান্ত থাকতে পারি, তাহলে আমি সবকিছু অর্জন করতে পারব । আমার বাবা-মা, বন্ধুবান্ধব, ভাই, সবাই আমাকে সমর্থন করেছিল এবং কীভাবে খেলতে হয় তা বুঝতে সাহায্য করেছিল ।"

শেফালি আরও বলেন, "এটা আমার দলের এবং আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৷ আমি কেবল আমার দলকে জিতিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম । আমার মন পরিষ্কার ছিল এবং আমি আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেছিলাম । আমি খুব খুশি যে আমি এবং স্মৃতি দিদি এবং হরমন দিদি, সবাই আমাকে সমর্থন করছিল । তারা (সিনিয়ররা) আমাকে কেবল আমার নিজস্ব খেলা খেলতে বলেছিলেন ৷ এটি একটি খুব স্মরণীয় মুহূর্ত ।"

স্ট্যান্ডে শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে মুহূর্ত তাঁকে উৎসাহিত করেছিল ৷ শেফালির কথায়, "যখন আমি শচীন স্যারকে দেখেছিলাম, তখন এটি আমাকে অবিশ্বাস্যভাবে উৎসাহিত করেছিল । আমি তার সঙ্গে কথা বলতে থাকি, তিনি আমাকে আত্মবিশ্বাস দিতে থাকেন । তিনি ক্রিকেটের মাস্টার, এবং আমরা কেবল তাঁর দিকে তাকিয়ে অনুপ্রাণিত হই ।"

