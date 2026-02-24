ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও পাকিস্তানের কাঁটা বৃষ্টি ? শেষ চারের পথে হতে পারে অন্তরায়

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও পাকিস্তানের কাঁটা বৃষ্টি ? শেষ চারের পথে হতে পারে অন্তরায়
ফের বৃষ্টি থাবা বসাবে পাকিস্তানের ম্য়াচে ? দেখে নিন আবহাওয়ার পূর্বাভাস ৷
Published : February 24, 2026 at 12:32 PM IST
ক্যান্ডি, 24 ফেব্রুয়ারি: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সুপার-এইটের প্রথম ম্য়াচে খেলা হয়নি একটি বলও ৷ অর্থাৎ, পরিত্যক্ত ম্যাচে এক পয়েন্ট এসেছে ঝুলিতে ৷ স্বাভাবিকভাবেই মঙ্গলবার ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্য়াচে নামার আগে খানিকটা উদ্বেগে পাকিস্তান ৷ কারণ আজকের ম্য়াচে জয় না-এলে শেষ চারের সম্ভাবনায় যবনিকা পড়তে পারে ৷ ফলত সুপার-এইটের প্রথম ম্য়াচে শ্রীলঙ্কাকে ধরাশায়ী করা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামার আগে সতর্ক পাকিস্তান ৷
এমন সময় স্বাভাবিকভাবেই ঘুরেফিরে আসছে বৃষ্টির সম্ভাবনার বিষয়টি ৷ কারণ, ক্যান্ডির পাল্লেকেলে স্টেডিয়ামেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের চলতি পর্বের প্রথম ম্য়াচ খেলার কথা ছিল পাকিস্তানের ৷ বৃষ্টির কারণে গত শনিবার যে ম্য়াচে টস পর্যন্ত করা যায়নি ৷ যেহেতু তিন ম্য়াচের ফলাফলের উপর নির্ভর করে সেমিফাইনালের লাইন-আপ স্থির হবে, স্বাভাবিকভাবেই মঙ্গলবার ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ সলমন আলি আঘার দলের কাছে ৷ এমন সময় স্বভাবতই বৃষ্টি-আতঙ্ক তাড়া করছে পাক শিবিরকে ৷
তবে বাবর-শাহিনরা ইংল্য়ান্ড ম্যাচের খানিক স্বস্তি বোধ করতেই পারেন এই ভেবে যে, ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ৷ কারণ অ্যাকু-ওয়েদারের রিপোর্ট অনুযায়ী সারাদিনব্যাপী আজ ক্য়ান্ডিতে সেই অর্থে বারিধারার কোনও পূর্বাভাস নেই ৷ দিনের বেলায় 7% সম্ভাবনা থাকলেও ম্য়াচের সময় অর্থাৎ সন্ধে 7টা থেকে 11টা পর্যন্ত সেই সম্ভাবনা আরও কমে হবে 2% ৷ অর্থাৎ, কোনওরকম বিঘ্ন ছাড়াই আজকের ম্য়াচ দেখার প্রত্যাশা রাখতে পারেন অনুরাগীরা ৷ এমনকী ম্য়াচের ওভার সংখ্য়া কমে যাওয়ারও তেমন ভ্রূকুটি দেখা যাচ্ছে না ৷
তাপমাত্রার কথা যদি বলতে হয়ে তাহলে ম্য়াচের সময় তা ঘোরাফেরা করবে 25 থেকে 21 ডিগ্রির মধ্যে ৷ যা ক্রিকেট ম্য়াচের জন্য আদর্শ ৷ উল্লেখ্য, গ্রুপ পর্বের সবক'টি ম্যাচ শ্রীলঙ্কাতেই খেলেছে পাকিস্তান ৷ ফলত দ্বীপরাষ্ট্রের জল-হাওয়ার সঙ্গে অনেকটাই আত্মস্থ পাকিস্তান ৷ যা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামার আগে অ্যাডভান্টেজ পাকিস্তানের জন্য ৷ তবে ইংল্যান্ডও গত ম্য়াচে শ্রীলঙ্কাকে তাদের ঘরের মাটিতেই বড় ব্যবধানে হারিয়েছে ৷ উইল জ্য়াকসের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ভর করে দ্বীপরাষ্ট্রকে 51 রানে হারিয়েছে তারা ৷ সবমিলিয়ে বৃষ্টির ভ্রূকুটি সরিয়ে এক উপভোগ্য সুপার-এইট লড়াই দেখার অপেক্ষায় ক্য়ান্ডি ৷
More #T20WorldCup intrigue as Pakistan meet England in Kandy 👊— ICC (@ICC) February 24, 2026
Tournament broadcast details 📲 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/yhHKPvY8Y8
- পাকিস্তানের শেষ চারে যাওয়ার সমীকরণ:
- নিউজিল্যান্ড ম্য়াচে বৃষ্টির কারণে পয়েন্ট ভাগ করে নেওয়ায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয় শেষ চারে যাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানের কাছে ৷ সেক্ষেত্রে তিন পয়েন্ট হবে তাদের ৷ এরপর শেষ ম্য়াচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জিতলে সরাসরি সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে সলমন আলি আঘার দল ৷
- কিন্তু আজকের ম্য়াচে হারলে বাড়বে সমস্যা ৷ তখন শেষ ম্য়াচে কেবল শ্রীলঙ্কাকে হারালেই চলবে না ৷ নিউজিল্যান্ডও যদি শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দেয় তাহলে পাকিস্তানকে তাকিয়ে থাকতে হবে সুপার-এইটের শেষ ম্য়াচের দিকে ৷ যেখানে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড ৷ সেই ম্য়াচে ইংল্য়ান্ডের জয় ছাড়া গতি নেই পাকিস্তানের জন্য ৷ এরপরেও তাকিয়ে থাকতে নেট রান-রেটের দিকে ৷ আবার ফলাফল উল্টোটা হলে সেখানেই ছিটকে যাবে পাকিস্তান ৷ কারণ সেক্ষেত্রে শেষ চারে চলে যাবে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড ৷
- নিউজিল্যান্ড যদি সুপার-এইটে তাদের বাকি দু'টি ম্য়াচেই হারে তাহলে তুলনায় শেষ চারে যাওয়ার সমীকরণ কিছুটা সহজ হবে পাকিস্তানের জন্য ৷ সেক্ষেত্রে শেষ ম্য়াচে সহ-আয়োজকদের হারাতে পারলে তিন পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করবে পাকিস্তান ৷