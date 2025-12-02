আহত উডের বদলি জ্যাকস, দু'দিন আগেই পিঙ্ক বল টেস্টের একাদশ ঘোষণা ইংল্যান্ডের
একাদশ ঘোষণা না-করলেও ওপেনার উসমান খোয়াজার ছিটকে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করল অস্ট্রেলিয়া ৷
Published : December 2, 2025 at 2:55 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 ডিসেম্বর: রীতি মেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে একাদশ ঘোষণা করে দিল ইংল্য়ান্ড ৷ চোট সারিয়ে অ্যাশেজ স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তনের পর পারথে প্রথম টেস্টের একাদশেও জায়গা করে নিয়েছিলেন পেসার মার্ক উড ৷ তবে সেই ম্য়াচে ফের হাঁটুর সমস্যা দেখা দেওয়ায় গাব্বায় পিঙ্ক বল থেকে ছিটকে যেতে হল তাঁকে ৷ পরিবর্তে অলরাউন্ডার উইল জ্যাকসকে একাদশে অন্তর্ভুক্ত করল ইংল্যান্ড ৷
মার্ক উড যে দ্বিতীয় টেস্টে খেলবেন না সেটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল দিনকয়েক আগেই ৷ পরিবর্তে অনুরাগীদের অধিকাংশ প্রত্যাশা করেছিলেন হয়তো পেসার জোশ টাংকে পরিবর্ত ঘোষণা করবে 'থ্রি-লায়ন্স' ৷ কিন্তু মঙ্গলবার খানিকটা অবাক করেই উইল জ্যাকসের নাম ঘোষণা করল ইসিবি ৷ প্রথম টেস্ট থেকে শিক্ষা নিয়ে অজি পেস আক্রমণের সামনে দলের ব্যাটিংকে শক্তপোক্ত করতেই জ্য়াকসকে একাদশে নিয়ে এল তাঁরা ৷
দলে কোনও স্পেশালিস্ট স্পিনার না-থাকায় জ্যাকসের ঘূর্ণি দিন-রাতের টেস্টে ইংল্যান্ডের বোলিং আক্রমণও নিয়ে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তবে কেরিয়ারে এখনও পর্যন্ত মাত্র দু'টি টেস্ট খেলা জ্যাকসকে পিঙ্ক বল টেস্টে নামিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কতোটা কার্যকর হবে, সেটা অবশ্য সময় বলবে ৷ দু'টি টেস্টে ব্যাট হাতে মাত্র 89 রান করলেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিষেকে টেস্টে ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়ে নজর কেড়েছিলেন তিনি ৷
উডের বদলি হিসেবে জ্যাকসের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া দ্বিতীয় টেস্টের জন্য ইংল্যান্ডের ঘোষিত একাদশে আর কোনও পরিবর্তন নেই ৷ অজি ব্যাটিংকে ভাঙার জন্য পেস বিভাগের দায়িত্ব থাকছে জোফ্রা আর্চার, ব্রাইডন কার্স, গুস অ্যাটকিনসন এবং অধিনায়ক বেন স্টোকসের হাতে ৷
📋 We've made one change to our XI for the second Test...— England Cricket (@englandcricket) December 2, 2025
Enter stage right, Will Jacks 👊
এদিকে দ্বিতীয় টেস্টের আগে খারাপ খবর অস্ট্রেলিয়া শিবিরে ৷ প্রথম টেস্ট জিতে সিরিজে এগিয়ে থাকা অজি শিবির দ্বিতীয় টেস্টে পাচ্ছে না ওপেনার উসমান খোয়াজাকে ৷ পিঠের ব্যথা সারিয়ে পুরোপুরি সুস্থ না-হয়ে ওঠায় বাঁ-হাতি ওপেনারকে ছাড়াই গাব্বায় দিন-রাতের টেস্ট খেলতে নামছে হোম টিম ৷ পরিবর্তে সব ঠিক থাকলে জ্যাক ওয়েদারাল্ডের সঙ্গে ওপেনে নামবেন পারথ টেস্টের নায়ক ট্রাভিস হেড ৷ খোয়াজার পরিবর্তে অজি একাদশে অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টারের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা প্রবল ৷ যদিও এখনও একাদশ ঘোষণা করেনি অস্ট্রেলিয়া ৷
- একনজরে ইংল্যান্ড একাদশ: বেন ডাকেট, জ্য়াক ক্রলি, ওলি পোপ, জো রুট, হ্য়ারি ব্রুক, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমি স্মিথ (উইকেটরক্ষক), উইল জ্যাকস, গুস অ্যাটকিনসন, ব্রাইডন কার্স এবং জোফ্রা আর্চার ৷