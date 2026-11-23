কোভিডের ছ'বছর পরেও কেন লালা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা ? জেতা ম্য়াচ হাতছাড়া করে প্রশ্ন তুললেন গিল
ওয়েলিংটন টেস্ট ড্র হওয়ায় ম্যাচ শেষে হতাশা গোপন রাখেননি ভারত অধিনায়ক ৷
Published : November 23, 2026 at 4:39 PM IST
ওয়েলিংটন, 23 নভেম্বর: স্যুইং নিয়ন্ত্রণের জন্য বলের পালিশ চকচকে করতে একসময় ফাস্ট বোলারদের চরম অস্ত্র ছিল মুখের লালা ৷ কিন্তু কোভিড অতিমারির সময় থেকে বলে লালা ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে আইসিসি ৷ তবে অতিমারির পর ছ'বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও কেন নিষিদ্ধ লালা ব্যবহার ? ওয়েলিংটন টেস্ট ড্রয়ের পর প্রশ্ন তুললেন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷
কিউয়িভূমে প্রথম টেস্ট জয়ের জন্য পঞ্চমদিন আট উইকেট প্রয়োজন ছিল ভারতীয় বোলারদের ৷ কিন্তু সারাদিন হাত ঘুরিয়ে তিনটির বেশি উইকেট তুলতে ব্যর্থ ভারতীয় বোলাররা ৷ বেসিন রিজার্ভের নিষ্প্রাণ পিচে কাজে আসেনি ভারতীয় বোলারদের কারসাজি ৷ বেশি করে হতাশ করেছেন পেসাররা ৷ চতুর্থদিন টম ল্যাথামকে ফেরালেও পঞ্চমদিন কোনও উইকেট তুলে নিতে ব্যর্থ দলের পেস বিভাগের স্তম্ভ জসপ্রীত বুমরা ৷ প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা এবং অংশুল কম্বোজ একটি করে উইকেট পেলেও তা যথেষ্ট ছিল না ৷ আর দলের বোলারদের এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্সের কারণে বলে লালার ব্যবহার ফেরানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন গিল ৷
ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, "আমি জানা নেই বল পালিশ করার (লালা ব্যবহার করে) অনুমতি কেন দেওয়া হয় না ৷ কোভিড অতিক্রান্ত হয়েছে কয়েকবছর হল ৷ এখনও কেন লালা ব্যবহারে অনুমতি দেওয়া হয় না আমি জানি না ৷"
লাল-বলে রিভার্স-স্যুইং পেতে অস্ত্র হিসেবে যুগের পর যুগ ধরে বোলররা লালা ব্যবহার করে আসছেন ৷ একটি অংশ লালা দিয়ে পালিশ করে বোলাররা বলের দু'দিকে তারতম্য আনার চেষ্টা করে থাকেন ৷ যা রিভার্স-স্যুইং পেতে সাহায্য করে ৷ কিন্তু অতিমারির সময় থেকে আইসিসি বলে লালা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ৷ যা এখনও বহাল রয়েছে ৷ যদিও ঘাম ব্যবহারে অনুমতি পরবর্তী সময়ে দিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ কিন্তু তা লালার অভাব মেটাতে পারেনি ৷
After India and New Zealand played out a dull draw, Shubman Gill called for more assistance for bowlers, questioning the continued ban on using saliva on the ball 🏏 He also raised concerns over whether the quality of cricket balls has deteriorated in the last few years 👀 https://t.co/LuRJr2ytvi— Wisden (@WisdenCricket) November 23, 2026
বেসিন রিজার্ভের নিষ্প্রাণ পিচে ভারতীয় বোলাররা যখন উইকেটের জন্য মাথা কুটে মরছেন, তখন লালার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাটাই স্বাভাবিক ৷ কারণ শুষ্ক পিচে এবং পুরনো বলেই লালার প্রয়োজন হয় বেশি ৷ এদিন 119 রানে দুই উইকেট নিয়ে খেলা শুরু করা নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে পাঁচ উইকেটে 239 রান তুলে ৷ এরপর করমর্দন সেরে নেন দু'দলের ক্রিকেটাররা ৷ প্রথম সেশনে ভারতীয় বোলাররা জোড়া উইকেট তুলে নিয়ে খানিক আশার সঞ্চার করলেও তাতে জল ঢেলে দেন ডারিল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপ্স ৷ 43 ওভার ব্যাটিং করে ম্যাচ ড্রয়ের পথে নিয়ে য়ান দু'জনে ৷