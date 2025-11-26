EXPLAINER: লজ্জার রেকর্ডে ভারতীয় ক্রিকেটে 'গম্ভীর' ভাবনা, কেন টেস্টে বিকল্প কোচের সন্ধান জরুরি ?

EXPLAINER: লজ্জার রেকর্ডে ভারতীয় ক্রিকেটে 'গম্ভীর' ভাবনা, কেন টেস্টে বিকল্প কোচের সন্ধান জরুরি ?
দেশের মাটিতে জোড়া টেস্ট সিরিজে 'হোয়াইটওয়াশ' হওয়ার লজ্জা ইতিপূর্বে কোনও ভারতীয় কোচের ঝুলিতে নেই ৷ এর পরও কোচের পদে বহাল থাকবেন গৌতম গম্ভীর !
Published : November 26, 2025 at 3:59 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 নভেম্বর: দায়িত্ব নিয়েছেন একবছরের সামান্য বেশি সময় আগে ৷ কোচ হিসেবে পূর্ব অভিজ্ঞতা বলতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের 'মেন্টর' পদ সামলানো ৷ শাহরুখের দলকে ট্রফি দিলেও গৌতম গম্ভীরকে ভারতের কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি বানানোয় ভ্রূ কুঁচকেছিলেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷ আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তার স্বপক্ষে বারেবারে প্রমাণ মিলেছে ৷ তবে বুধবার যা হল, তারপরেও গৌতম গম্ভীরকে টেস্ট কোচের পদে বহাল রাখা কতটা যুক্তিসঙ্গত হবে; তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে ৷
দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে এদিন ঘরের মাঠে দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজে 'হোয়াইটওয়াশ' ভারত ৷ গম্ভীর দায়িত্ব নেওয়ার পর গত বছর ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও একই ঘটনা ঘটেছিল ৷ টিম ইন্ডিয়াকে হারতে হয়েছিল 0-3 ব্যবধানে ৷ আর বুধবার বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের কাছে 0-2 হেরে লজ্জার নজিরে নাম তুলে ফেললেন গৌতম গম্ভীর ৷ ঘরের মাঠে দু'টো সিরিজে চুনকাম হওয়ার লজ্জা ইতিপূর্বে কোনও ভারতীয় কোচের ঝুলিতে নেই ৷ ব়্যাঙ্ক টার্নার চেয়ে ইডেন গার্ডেন্সে দলকে ডোবানোর পর গুয়াহাটিতে দেখা গেল ভারতীয় টিমের কোনও রণকৌশলই নেই ৷
দক্ষিণ আফ্রিকার মিডল-অর্ডার, টেল-এন্ডাররা যেখানে ভারতীয় বোলারদের পরীক্ষা নিলেন ঘড়ি ধরে; সেখানে গম্ভীরের ভারত পুরো ম্য়াচে পরিকল্পনাহীন ব্য়াটিং করে গেল ৷ কোন যুক্তিতে নীতীশ কুমার রেড্ডি ন'নম্বরে ব্য়াট করতে নামলেন; তা অজানা ৷ এমনিতেই দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে দলে 'সিনিয়র হটাও' অভিযান চালাচ্ছেন গম্ভীর ৷ গত বছর বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির মাঝপথে আচমকা টেস্টে থেকে অবসর নিয়েছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৷ এরপর গত ইংল্য়ান্ড সফরের আগে ক্রিকেটের কুলীন ফরম্য়াটকে 'আলবিদা' জানিয়েছেন দুই মহাতারকা রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি ৷ টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত দু'জনের ব্যক্তিগত হলেও এর পিছনে যে কোনও অঙ্গুলিহেলন ছিল না, এমনটা জোর দিয়ে বলা যাবে না ৷ কারণ পাঁচদিনের ব্যবধানে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের বানপ্রস্থে যাওয়ার ঘটনা রোজ রোজ ঘটে না ৷
সবচেয়ে বড় কথা দলের সিনিয়রদের হটিয়ে উপযুক্ত পরিবর্ত খুঁজে বার করে আনার বিষয়টিও তো একজন কোচেরই কাজ ৷ সে কাজে গম্ভীরের সাফল্য দূরবীন দিয়ে খুঁজতে হবে ৷ 2024 নাইটদের আইপিএল জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া হর্ষিত রানাকে সকল ফরম্য়াটের জন্য তৈরি করতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনছেন তিনি ৷ কোনও ফরম্য়াটেই সফল হতে পারছেন না নাইট পেসার ৷ ইংল্যান্ড সফর থেকে তিন নম্বর ব্যাটার হিসেবে সাই সুদর্শনকে গড়তে উঠেপেড়ে লেগেছেন 'দ্রোণাচার্য' গৌতম ৷ কিন্তু 11 ইনিংস খেলে ফেললেও তিন নম্বরে ডিপেন্ডবল হিসেবে একসময় ভারতীয় ব্য়াটিংকে রক্ষা করা রাহুল দ্রাবিড়, চেতেশ্বর পূজারার ছায়াও তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি ৷ হয়তো ভবিষ্যতে সফল হবেন সুদর্শন ৷ কিন্তু ঘুরেফিরে সেই আইপিএলে সফলদের পিছনে ছুটে অহেতুক সময় ব্য়য় করছেন না তো শুভমন গিলদের হেডস্যর ? প্রশ্ন থাকছে কারণ গত আইপিএলে সর্বাধিক রানস্কোরার ছিলেন এই সাই সুদর্শনই ৷
সুদর্শনকে ক্রমাগত সুযোগ দেওয়ার পিছনেও কোনও দোষ নেই ৷ কিন্তু শ্রেয়স আইয়ারের মতো সকল ফরম্য়াটের ক্রিকেটারদের উপেক্ষা করার পিছনে সঠিক যৌক্তিকতা কোথায় ? কোথায় রঞ্জি ট্রফিতে ক্রমাগত উইকেটের মধ্যে থাকা মহম্মদ শামিকে বাইরে রাখার সঠিক কারণ ৷ যা নিয়ে বিভিন্ন সময় সরব হতে দেখা গিয়েছে সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়কেও ৷
সবমিলিয়ে কোচ হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে গৌতমের পরিসংখ্য়ান 'গম্ভীর' ৷ যার নেপথ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে বহু প্রশ্ন ৷ গৌতম গম্ভীরের প্রশিক্ষণে দেশের মাটিতে ন'টি টেস্ট ম্য়াচ খেলে ফেলল ভারতীয় দল ৷ তার মধ্যে হার পাঁচটি ম্য়াচে ৷ সম্প্রতি ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জিতেছে গম্ভীরের ভারত ৷ কিন্তু ভিভ রিচার্ডস, গর্ডন গ্রিনিজ, কার্টলে অ্যামব্রোস, ব্রায়ান লারাদের সময়কার সিকিভাগ শক্তি কি বর্তমান ক্য়ারিবিয়ান দলে রয়েছে ? তাই গরিমা হারানো ক্য়ারিবায়নদের হারিয়ে কৃতিত্ব জাহির করার কিছু নেই বলেই মনে হয় ৷ ও হ্যাঁ, দায়িত্বগ্রহণের পর ঘরের মাঠে প্রথম বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলেছিল ভারত ৷ তাঁদেরকেও 2-0 হারিয়েছিল গম্ভীরের ভারত ৷ কিন্তু সেখানেও কৃতিত্ব জাহিরের অর্থ নিজেদের প্রথমসারির দল হিসেবে বিবেচনা না-করা ৷
সেদিক থেকে দেখতে গেলে গম্ভীর জমানায় লাল-বলের ক্রিকেটে ভারতের সেরা পারফরম্যান্স চলতি বছর বিলেত সফর ৷ সেখানে সিরিজ ড্র রেখে এলেও নয়া অধিনায়ক হিসেবে শুভমন গিলের অভিষেক টেস্ট সিরিজে পিছিয়ে পড়েও সমতা ফেরানোর বিষয়টি কুর্নিশ না-জানানো অন্য়ায় ৷ গতবছর এই সময় ক্যাঙারুর দেশে গিয়ে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি হেরে (1-3 ব্যবধানে) ফেরার পর ইংল্যান্ড সফর অনুরাগীদের মনে আশার সঞ্চার করেছিল ৷ দপ করে তা নিভল দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চুনকাম হয়ে ৷
তেম্বা বাভুমার দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ক্রিকেটে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷ কিন্তু একটা সময় যে টিম ইন্ডিয়া ঘরের মাঠে ব়্যাঙ্ক টার্নার বানিয়ে সফরকারী দলকে পর্যুদস্ত করত, তাঁরা কেন ঘূর্ণি সামলাতে গিয়ে এভাবে নাজেহাল হবে ৷ আর যদি হতেই হয় তাহলে স্পোর্টিং উইকেট কেন নয় ? কিউয়িদের পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও হোয়াইট-ওয়াশ হওয়ার পর সেই প্রশ্ন ওঠা ভীষণই স্বাভাবিক ৷
অথচ এরপরেও গৌতম গম্ভীর ভাঙবেন তবু মচকাবেন না গোছের কথাবার্তা বলে চলেছেন ৷ টেস্ট ক্রিকেটকে 'গোল্লায়' পাঠিয়ে তেম্বা বাভুমাদের বিরুদ্ধে ক্লিন স্যুইপ হওয়ার পর গম্ভীর কপচালেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, এশিয়া কাপে ভালো পারফরম্যান্সের কথা ৷ ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন করা হলে গম্ভীর গলায় গৌতম জবাব দিলেন, "তাঁকে রাখা হবে কি না বিষয়টি বিসিসিআইয়ের এক্তিয়ারে ৷" একইসঙ্গে অবশ্য এও বললেন, "আগেও বলেছি আবারও বলছি ভারতীয় ক্রিকেটটা গুরুত্বপূর্ণ, আমি নই ৷"
গম্ভীরের কথা মেনে এবার বিসিসিআই ভারতীয় ক্রিকেটের কথা যত দ্রুত ভাবে, ততই মঙ্গল ৷ কারণ সাম্প্রতিক সময়ে এত খারাপ পরিসংখ্যান নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার কোচের আসন কেউ আগলে রাখেননি ৷ সেক্ষেত্রে পূর্বতন দুই কোচ রবি শাস্ত্রী এবং রাহুল দ্রাবিড়ের পরিসংখ্যানে চোখ বোলালেই তা স্পষ্ট হবে ৷ 19 ম্য়াচে সাতটি জয়, 10টি হার এবং দু'টি ড্র ৷ টেস্টে গম্ভীরের জয়ের হার 36.84% ৷ তুলনায় অনেক এগিয়ে রবি শাস্ত্রী ৷ 43টি টেস্টে 25টি জয় এবং হার 13 ম্যাচে ৷ জয়ের হার 58.10% ৷ যার মধ্যে রয়েছে দু'বার অজিভূমে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি জয়, বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স তকমা ৷
আর যাঁর জুতোয় গম্ভীর পা গলিয়েছেন সেই রাহুল দ্রাবিড়ের অধীনেও দ্বিতীয়বার ডব্লিউটিসি ফাইনালে খেলেছিল ভারত ৷ 24 ম্যাচে 14টি জয় নিয়ে 'দ্য ওয়ালে'র জয়ের শতকরা হার 71.50 ৷ হার সাতটি ম্যাচে ৷ অথচ গম্ভীরের অধীনে ঘরের মাঠে কিউয়িদের বিরুদ্ধে হোয়াইট-ওয়াশ হয়ে তৃতীয়বার ডব্লিউটিসি ফাইনালে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল দল ৷ তাই ইতিমধ্যেই 19 ম্য়াচে কোচের হটসিট সামলানো দিল্লি ক্রিকেটারের রেকর্ডই সম্ভবত প্রমাণ করে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটে বিকল্প কোচের সন্ধান জরুরি ৷ তবে 'ফাইনাল কল' বোর্ডের হাতেই ৷ এ ব্যাপারে আরও একটি তথ্য যোগ না-করলেই নয়, তা হল দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গুয়াহাটিতে 408 রানে হার টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের সবচেয়ে বড় পরাজয় (রানের নিরিখে) ৷