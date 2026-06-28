মদন ঘোষ পরবর্তী সিএবি'র যুগ্মসচিব কে ? সিএবি'তে তুঙ্গে চর্চা
বয়স সত্তর হয়ে যাওয়ায় লোধা কমিটির নিয়ম মেনে পদত্যাগ করতে হয়েছে মদন ঘোষকে ৷
Published : June 28, 2026 at 7:34 PM IST
কলকাতা, 28 জুন: রাজ্য ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার নয়া যুগ্ম-সচিব কে হবেন, তা ঠিক হবে আগামী 20 জুলাই বিশেষ সাধারণ সভায় ৷ যুগ্ম-সচিব পদে নির্বাচনের পুরো ব্যাপারটি দেখবেন আইনজীবী সুশান্ত রঞ্জন উপাধ্যায় ৷ ফলে সিএবি'তে এখন নির্বাচনের হাওয়া ৷ 2006 সাল পরবর্তী সময়ে সিএবি'তে নির্বাচন হয়নি ৷ তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় গোষ্ঠী এবং অভিষেক ডালমিয়া গোষ্ঠী এই নির্বাচন ঘিরে জল মাপছে। সিএবি প্রশাসনে দ্বিতীয় ইনিংসে সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় সচিব, যুগ্ম-সচিব এবং সহ-সভাপতি নির্বাচনে আপোস করেছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেন।
বয়স সত্তর হয়ে যাওয়ায় লোধা কমিটির নিয়ম মেনে পদত্যাগ করতে হয়েছে মদন ঘোষকে ৷ বয়স সংক্রান্ত নিয়মের জালে আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে পদত্যাগ করতে হবে সহ-সভাপতি নিশীথ (অণু) দত্ত এবং সচিব বাবলু কোলে'কেও ৷ তবে সহ-সভাপতি পদে অণু দত্তর বয়স সত্তর হওয়া নিয়ে জটিলতা রয়েছে ৷ সে যাইহোক, মদন ঘোষের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে কে বসবেন তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের বর্তমান প্রশাসনে সিএবি'র নিয়ম-কানুন জানা লোকের সংখ্যা কম। চব্বিশ বছর পরে সচিব পদে ফেরার পরে বাবলু কোলে ক্রিকেটীয় কাঠামোর বদল সম্পর্কে অবহিত নন। ফলে বারবার প্রশ্ন করছেন নতুন পরিকাঠামো সম্পর্কে। কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস বর্তমান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশাসনে কাজ জানা লোক। কিন্তু যুগ্ম-সচিব যদি মাঠের নিয়ম কানুন এবং সিএবি'র সংবিধান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা সম্পন্ন না-হন তাহলে সমস্যা হবেই ৷
তাই মদন ঘোষ বয়সজনিত কারণে পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় গোষ্ঠী যোগ্য লোকের সন্ধানে ৷ যুগ্ম-সচিব হিসেবে অমিতাভ আঢ্যি এবং শ্রীমন্ত দাস'কে নিয়ে আলোচনা হলেও তাদের শিকে ছেঁড়ার সম্ভাবনা কম ৷ প্রাক্তন আইএফএ সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বছর খানেক হল অ্যাপেক্স কমিটিতে এসেছেন ৷ ফুটবলের লোক হয়েও সিএবি'তে সময় দিচ্ছেন যথেষ্ট ৷ তাঁর নাম নিয়েও আলোচনা হচ্ছে ৷ তবে ক্রিকেটীয় প্রশাসনে অভিজ্ঞতা কম এবং সবে অ্যাপেক্স কমিটির সদস্য হওয়ায় দ্রুত তাঁর সচিব পদে বসা হয়তো হবে না ৷ এই পরিস্থিতিতে আরেকটি নাম নিয়ে আলোচনা ক্রমেই গতি পাচ্ছে ৷ তিনি হলেন প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ময়দানে যিনি 'বালু' নামে পরিচিত ৷ আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে গত পাঁচবছর দায়িত্ব সামলেছেন ৷ মাঠের নিয়মকানুন, সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত ৷ বর্তমানে ক্রিকেট মরশুমে 2,755টি ম্যাচ হয় ৷ এই বিপুল সংখ্যক ম্যাচ সামলাতে প্রকৃতপক্ষে এমনই মেঠো লোকের প্রয়োজন ৷ তাছাড়া বয়সও তাঁর পক্ষে ৷ লোধা নিয়মের জালে পড়তে আরও তিনবছর হাতে রয়েছে ৷ নির্বিবাদী লোক এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় শিবিরেরও পছন্দের লোক প্রসেনজিৎ ৷
অভিষেক ডালমিয়া শিবিরেরও অপছন্দের নয় ময়দানের 'বালু দা' ৷ শোনা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট সৌরভের সঙ্গে ইতিমধ্যেই প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হয়েছে ৷ তাই তিনি যদি সিএবি'র বর্তমান শাসকপক্ষের মনোনীত হন তাহলে হয়তো ভোটযুদ্ধ এড়ানো যেতে পারে ৷ তবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কী পদক্ষেপ নেন সেটা দেখার ৷ শোনা হচ্ছে সেপ্টেম্বরে বার্ষিক সাধারণ সভা ৷ তার আগে শাসকদল মাঝের একমাসে যুগ্ম-সচিব বেছে নেওয়া বা নির্বাচনের মাধ্যমে যুগ্মসচিব ঠিক করার রাস্তায় হাঁটতে না-চাইলেও তা বোধহয় সংবিধান মান্যতা দেবে না ৷ ফলে নির্বাচন অথবা মনোনীত প্রার্থীকে যুগ্ম-সচিবের চেয়ারে বসানোর প্রক্রিয়া সিএবি'তে চলছে ৷ সেই ছবি নতুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে মনে করছে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা ৷