একইদিনে ভারোত্তোলনে দেশকে তৃতীয় পদকটি দিলেন তামিলনাড়ুর অ্যাথলিট, কে এই রাজা মুথুপান্ডি ?

একইদিনে ভারোত্তোলনে দেশকে তৃতীয় পদকটি দিলেন তামিলনাড়ুর অ্যাথলিট, কে এই রাজা মুথুপান্ডি ?
ঋষিকান্ত, চানুর পর রবিবার ভারোত্তোলনে দেশকে তৃতীয় পদকটি এনে দিলেন রাজা মুথুপান্ডি ৷
Published : July 27, 2026 at 1:50 PM IST
গ্লাসগো, 27 জুলাই: কমনওয়েলথ গেমসে রবিবার দুর্দান্ত একটা সন্ধ্যা উপহার দিলেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা ৷ আরও ভালো করে বলতে গেলে দেশের ভারোত্তোলকরা ৷ প্রত্যাশায় সিলমোহর দিয়ে একইদিনে ভারতের ঘরে তিন-তিনটি পদক এল ভারোত্তোলন থেকে ৷ শুরুটা হয়েছিল পুরুষদের 60 কেজি বিভাগে ঋষিকান্ত সিং'য়ের হাত ধরে ৷ এরপর মহিলাদের 48 কেজি বিভাগে মীরাবাই চানু'র সোনা দিনটা স্পেশাল করে তোলে ভারতের জন্য ৷ আর শেষটা করলেন রাজা মুথুপান্ডি ৷ পুরুষদের 65 কেজি বিভাগেও রুপো নিয়ে এলেন তিনি ৷ যা প্রতিযোগিতায় চতুর্থ পদক দেশের ৷
65 কেজি বিভাগে রবিবার পোডিয়াম ফিনিশ করার পথে 286 কেজি ওজন তোলেন তামিলনাড়ুর রাজা ৷ 2019 সালে কনুইয়ের চোটে যাঁর কেরিয়ারটাই শেষ হতে বসেছিল ৷ সে যাইহোক, রবিবাসরীয় কমনওয়েলথ গেমসে রৌপ্যপদক তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম মাইলস্টোন হয়ে রয়ে যাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷ স্ন্যাচ বিভাগে এদিন শুরুতেই 126 কেজি তুলে শুরুটা দুর্দান্ত করেন ভারতীয় অ্যাথলিট ৷ এরপর ক্লিন অ্যান্ড জার্ক বিভাগে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় 160 কেজি তুলে রুপো নিশ্চিত করেন রাজা ৷
অনেকটাই এগিয়ে থেকে 299 কেজি ওজন তুলে একই ইভেন্টে সোনা জিতে নেন মালয়েশিয়ার আজনিল বিন বিদিন ৷ কমনওয়েলথ গেমস রেকর্ড গড়ে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করেন তিনি ৷ এই নিয়ে গেমসে সোনাজয়ের হ্যাটট্রিক করলেন তিনি ৷ 2018 গোল্ড কোস্ট এবং 2022 বার্মিংহ্যাম গেমসেও খেতাব জিতেছিলেন তিনি ৷ একই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতে নিয়েছেন পাপুয়া নিউ গিনি'র বারু মোরেয়া ৷
- কে এই রাজা মুথুপান্ডি: সত বছর আগে কনুইয়ের লিগামেন্টে চোট পাওয়ায় কেরিয়ার প্রায় শেষ হতে বসেছিল রাজা'র ৷ এরপর কোভিডের কারণে তাঁর রিহ্যাব প্রক্রিয়াও ব্যাপকভাবে বিঘ্ন ঘটে ৷ সাময়িকভাবে ভারতীয় দল থেকে ছিটকে যেতে হয় তাঁকে ৷ 2022 কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের স্কোয়াড ঘোষিত হয় তাঁকে ছাড়াই ৷ এরপর 65 কেজি ক্য়াটেগরি আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ফের জাতীয় দলের বিবেচনায় ফিরে আসেন তিনি ৷
3 events 3 medals.— Team India (@WeAreTeamIndia) July 26, 2026
Raja Muthupandi wins the silver medal to make it 3 medal wins in 3 weightlifting events today! A supreme effort in the Men’s 65 kg event wins #TeamIndia our 4th medal at @glasgow_2026!#WeAreTeamIndia | #Cheer4Bharat | #TogetherWeDream pic.twitter.com/FSuvP3g97L
রাজা মুথুপান্ডি'কে ফের প্রচারের আলোয় নিয়ে আসে 2025 সালে কমনওয়েলথ ওয়েটলিফটিং চ্য়াম্পিয়নশিপ ৷ যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমেদাবাদে ৷ 296 কেজি তুলে ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্য়ান্স উপহার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুপো জিতে নিয়েছিলেন তিনি ৷ এরপর বিশ্ব ওয়েটলিফটিং চ্য়াম্পিয়নশিপে পদক জিততে ব্যর্থ হলেও 299 কেজি তুলে ব্যক্তিগত পারফরম্য়ান্সের নয়া নজির গড়েছিলেন রাজা ৷
Another medal for India in Weightlifting!— Narendra Modi (@narendramodi) July 27, 2026
Congrats to Raja Muthupandi on winning a Silver in the Men’s 65 kg event at the Glasgow Commonwealth Games. His success makes every Indian happy and proud. My best wishes for his upcoming endeavours.#CWG2026 pic.twitter.com/4e2hT8WHyX
- ক্রীড়ামন্ত্রীর অভিনন্দন: কমনওয়েলথ গেমসে সাফল্যের জন্য রাজা মুথুপান্ডি'কে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য ৷ এক্সে তিনি লেখেন, "দেশের ভারোত্তোলনের জন্য গর্বের মুহূর্ত ৷ 65 কেজি বিভাগে রুপো জয়ের জন্য রাজা মুথুপান্ডি'কে অনেক অভিনন্দন ৷" তামিলনাড়ুর অ্যাথলিট'কে অভিনন্দন বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ৷