টালবাহানার অবসান, রাত জাগবে ভারতও; কীভাবে দেখবেন বিশ্বকাপ ফুটবল ?
এদেশে ফুটবল বিশ্বকাপ দেখানো নিয়ে এক দীর্ঘসূত্রিতা চলছিল ৷ ZEE'র হাত ধরে সেই দীর্ঘসূত্রিতার অবসান ঘটল ৷
Published : June 2, 2026 at 1:26 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 জুন: ফিফা ব়্যাংকিং'য়ে বর্তমানে 137তম স্থানে ভারতীয় দল ৷ কিন্তু ব়্যাংকিং দেখে এদেশে ফুটবল বিপণনের বাজার আন্দাজ করতে যাওয়াটা বোকামি ৷ কারণ, বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি'র (FIFA) শেয়ার করা তথ্য অনুযায়ী ভারতে প্রায় আট কোটি 30 লক্ষ মানুষ 2022 কাতার বিশ্বকাপ দেখেছিলেন (কমপক্ষে এক মিনিট) ৷ যা নবম সর্বাধিক ৷ অথচ ভারতের মতো একটা বৃহৎ বিপণনের বাজারে 2026 ফুটবল বিশ্বকাপ দেখানো নিয়ে একটা গড়িমসি চলছিল কয়েক সপ্তাহ ধরে ৷ শেষপর্যন্ত সেই গড়িমসির অবসান হল সোমবার ৷
জল্পনার সিলমোহর দিয়ে 48 দেশকে নিয়ে প্রথমবার অনুষ্ঠিত হতে চলা ফুটবল বিশ্বকাপের সম্প্রচার স্বত্ব আদায় করে নিল ZEE Entertainment ৷ সংস্থার সঙ্গে প্যাকেজ নিয়ে ফিফা'র আর্থিক চুক্তির বিষয়ে চূড়ান্ত সইসাবুদ সম্পন্ন হয়েছে সোমবারই ৷ যদিও চুক্তির অঙ্কটা সামনে আনেনি কোনও পক্ষই ৷ তবে বিভিন্ন রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে কমবেশি 100 মিলিয়ন মার্কিন ডলারে 2026-এর পাশাপাশি 2030 ফিফা বিশ্বকাপের স্বত্বও ঝুলিতে পুরে নিয়েছে ZEE Entertainment ৷ অথচ প্রাথমিকভাবে ভারতে শুধুমাত্র 2026 বিশ্বকাপের স্বত্ব বিক্রির জন্য 600 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ধার্য করেছিল ফিফা ৷
- কত সাল পর্যন্ত চুক্তি: বিশ্বকাপ ভারতে সম্প্রচারের জন্য ZEE'র সঙ্গে ফিফা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে 2034 সাল পর্যন্ত ৷ এই সময়কালের মধ্যে পুরুষ বিশ্বকাপ-সহ ফিফা আয়োজিত 39টি ইভেন্ট সম্প্রচার করবে সংস্থা ৷ বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক দশ দিন আগে সোমবার সন্ধেয় ফিফা'র সঙ্গে এক যৌথ বিবৃতিতে অনুরাগীদের সঙ্গে সুখবর শেয়ার করে নিয়েছে ZEE ৷ এই ঘোষণার পর সংস্থার শেয়ারও 7 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷
'Z' partners with FIFA to bring 39 global football events including FIFA World Cup 2026™, FIFA World Cup 2030™ & FIFA Women's World Cup™ 2027 for Indian fans!— ZEE (@ZEECorporate) June 1, 2026
- কেন পিছিয়ে যাচ্ছিলেন ব্রডকাস্টাররা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপের সময়সূচি কতোটা অনুরাগী টানতে পারবে, তা নিয়ে সন্দেহ ছিল ব্রডকাস্টারদের মধ্যে ৷ কারণ বিশ্বকাপে অধিকাংশ ম্য়াচই ভারতীয় সময় মধ্যরাত কিংবা অধিক রাতে ৷ সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কও একটা সময় পর্যন্ত উৎসাহ দেখিয়েছিল ৷ কিন্তু চূড়ান্ত বিড জমা করেনি তারা ৷ এমন সময় মুশকিল আসান হয়ে দেখা দিল ZEE ৷ উল্লেখ্য, 2022 কাতার বিশ্বকাপ এদেশে সম্প্রচারের স্বত্বাধিকার মিলেছিল ভায়াকোম 18-এর ৷ যদিও সেই বিশ্বকাপের সময়সূচি ভারতীয় অনুরাগীদের জন্য অনেক সুবিধাজনক ছিল ৷
FIFA and 'Z' announce agreement to bring FIFA World Cup 2026™ and major FIFA tournaments to audiences in India until 2034— FIFA Media (@fifamedia) June 1, 2026
- কোন কোন টেলিভিশন চ্য়ানেলে দেখা যাবে ম্য়াচ: ইউনাইট 8 স্পোর্টস ব্র্যান্ডের অধীনে ZEE সদ্য একাধিক স্পোর্টস চ্যানেল লঞ্চ করেছে ৷ তার মধ্যে ইউনাইট 8 স্পোর্টস-1, ইউনাইট 8 স্পোর্টস-2 চ্যানেলে দেখা যাবে বিশ্বকাপে রোনাল্ডো-মেসি-এমবাপেদের পায়ের জাদু ৷ এছাড়া সংশ্লিষ্ট দু'টি চ্যানেলের HD সংস্করণেও অনুরাগীরা উপভোগ করতে পারেন ম্য়াচগুলি ৷
বিশ্বকাপের লাইভ স্ট্রিমিংও উপলব্ধ থাকছে ৷ মোবাইলে ZEE5 অ্যাপ বা ওয়েবসাইটেও 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' দেখতে পারবেন ফুটবলপ্রেমীরা ৷ তবে সেক্ষেত্রে সাবস্ক্রিবশন জরুরি ৷ আগামী 12 জুন রাত 12টা 30 মিনিটে মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়ছে ৷