ইউরোপ সেরার লড়াইয়ে আজ পিএসজি বনাম আর্সেনাল, কীভাবে দেখবেন চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল ?

ইউরোপ সেরার লড়াইয়ে আজ পিএসজি বনাম আর্সেনাল, কীভাবে দেখবেন চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল ?
খেতাব ধরে রাখার চ্য়ালেঞ্জ পিএসজি'র সামনে ৷ অন্যদিকে প্রথম শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে আর্সেনাল ৷ জেনে নিন ফাইনাল সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য ৷
Published : May 30, 2026 at 11:37 AM IST
হায়দরাবাদ, 30 মে: মরশুমের শেষ ম্য়াচে আজ ইউরোপিয়ান ফুটবলে সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াই ৷ উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে প্য়ারিস সাঁজাঁ'র মুখোমুখি আর্সেনাল ৷ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে প্রথম দল যখন খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে, দ্বিতীয় দলটি তখন ইতিহাসে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জয়ের স্বপ্নে মশগুল ৷
- পিএসজি'র সামনে বড়সড় নজিরের হাতছানি: একমাত্র দল হিসেবে এযাবৎ চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে খেতাব ধরে রাখার নজির রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদের ঝুলিতে ৷ 2016 থেকে 2018, টানা তিন মরশুম খেতাব জিতেছিল 'লস ব্ল্যাঙ্কস' ৷ দ্বিতীয় দল হিসেবে রিয়ালের সেই নজির ছোঁয়ার হাতছানি লুইস এনরিকে প্রশিক্ষণাধীন পিএসজি'র সামনে ৷
- প্রথম খেতাব জিততে মরিয়া গানার্স: অন্যদিকে এর আগে একবারই চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল খেলেছে আর্সেনাল ৷ 2005-06 মরশুমে বার্সেলোনার কাছে 1-2 গোলে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল গানার'দের ৷ এবার আর পিছনে ফিরে তাকাতে রাজি নয় তারা ৷ অন্যদিকে এই নিয়ে তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল খেলছে প্য়ারিসের ক্লাবটি ৷ 2019-20 মরশুমে প্রথমবার বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হেরে খেতাব হাতছাড়া হয়েছিল তাদের ৷
- ঘরোয়া খেতাব জিতে ইউরোপ সেরার লড়াইয়ে দু'দল: নিজ নিজ দেশের ঘরোয়া লিগ জিতে ইউরোপ সেরার লড়াইয়ে নামছে ফরাসি জায়ান্ট পিএসজি এবং ইংলিশ জায়ান্ট আর্সেনাল ৷ পিএসজি যখন টানা পঞ্চমবারের জন্য লিগ-ওয়ান খেতাব জিতেছে তখন 22 বছর বাদে ইপিএল চ্য়াম্পিয়ন হয়েছে আর্সেনাল ৷ চলতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অপরাজিত রয়েছে তারা ৷ অর্থাৎ, খেতাব জিতলে অপরাজিত চ্য়াম্পিয়ন হবে মিকেল আর্তেতা অ্যান্ড কোং ৷
- মুখোমুখি সাক্ষাতের পরিসংখ্যান: দু'দলের মুখোমুখি সাক্ষাতের পরিসংখ্য়ান যদি দেখা যায় তাহলে পাল্লা খানিকটা ঝুঁকে প্য়ারিস জায়ান্টদের দিকে ৷ পাঁচবারের সাক্ষাতে দু'বার জিতেছে পিএসজি ৷ আর্সেনালের জয় একটি ম্য়াচে, ড্র হয়েছে দু'টি ম্য়াচ ৷ গত মরশুমে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল দু'দল ৷ এগ্রিগেটে 3-1 ব্যবধানে জিতে ফাইনালে পৌঁছেছিলেন ওসমানে দেম্বেলেরা ৷ অর্থাৎ, শনিবাসরীয় ফাইনাল আর্সেনালের কাছে বদলার ম্য়াচও বটে ৷
- নজর থাকবে যাঁদের দিকে: দু'দলে এমন বহু ফুটবলার রয়েছেন যাঁরা একক দক্ষতায় ম্য়াচের ফল বদলে দিতে পারেন ৷ তবু কয়েকজনের কথা বলতেই হবে আলাদা করে ৷ পিএসজি ফুটবলারদের মধ্যে নজর রাখতে হবে ওসমানে দেম্বেলে, জোয়াও নেভেস, খিভিচা বারাৎস্খেলিয়া'র দিকে ৷ ব্য়ালন ডি'অর জয়ী দেম্বেলেকে পাওয়া নিয়ে সংশয় থাকলেও ফাইনালের আগে ফিট হয়ে উঠেছেন ফরাসি ফরোয়ার্ড ৷
অন্যদিকে আর্সেনাল ফুটবলারদের মধ্যে নজর রাখতে হবে ডেকালান রাইস, উইলিয়াম সালিবা, বুকায়ো সাকা'র দিকে ৷
- কোথায়-কখন শুরু ম্য়াচ: হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টের পুসকাস এরিনায় শনিবার ভারতীয় সময় রাত সাড়ে 9টায় শুরু ম্য়াচ ৷
- কীভাবে দেখবেন ম্য়াচ: পিএসজি বনাম আর্সেনাল চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের হাইভোল্টেজ ফাইনাল ভারতে দেখা যাবে সোনি স্পোর্টস-2 চ্যানেলে ৷ সোনি স্পোর্টস-3, সোনি স্পোর্টস-4 চ্য়ানেলে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাতেও অনুরাগীরা ম্য়াচ উপভোগ করতে পারবেন ৷
চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালের লাইভ স্ট্রিমিং অনুরাগীরা দেখতে পারবেন সোনি লিভ অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে ৷