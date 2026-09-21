এশিয়াডের আগে জাপানের মুখোমুখি শ্রেয়সরা, মঙ্গলবার কোথায় দেখবেন ভারতের ঐতিহাসিক টি-20 ম্যাচ ?

এশিয়াডের আগে জাপানের মুখোমুখি শ্রেয়সরা, মঙ্গলবার কোথায় দেখবেন ভারতের ঐতিহাসিক টি-20 ম্যাচ ?
ভারত-জাপান দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের 75তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই ম্য়াচ ৷ জেনে নিন ম্য়াচ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ৷
Published : September 21, 2026 at 5:33 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 সেপ্টেম্বর: এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক ধরে রাখার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই জাপানে পা রেখেছে ভারতীয় দল ৷ তবে আগামী 28 সেপ্টেম্বর কোয়ার্টার ফাইনালে নামার আগে জাপানের মাটিতে তাদের বিরুদ্ধে একটি টি-20 ম্যাচ খেলবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ সুজুকি কাপের সেই ম্যাচ আনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামিকাল অর্থাৎ, 22 সেপ্টেম্বর ৷
সবেমাত্র আফগানিস্তানকে ঘরের মাঠে তিন ম্য়াচের টি-20 সিরিজে ক্লিন-স্যুইপ করেছে শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ যার শেষ ম্য়াচ ব্য়াট হাতে ঝলসে উঠেছেন অভিষেক শর্মা ৷ ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ন হয়েছেন তিনি ৷ মাত্র 30 বলে শতরান হাঁকিয়েছেন পঞ্জাব ব্য়াটার ৷ তবে গোটা সিরিজে উপেক্ষিত থেকেছেন 'বিস্ময় বালক' বৈভব সূর্যবংশী ৷ জাপানের বিরুদ্ধে কি সুযোগ মিলবে সদ্য দলীপ ট্রফি কিংবা জিম্বাবোয়ে সিরিজে নজরকাড়া বছর পনেরোর ব্য়াটারের ? সুযোগ পেলে সেটা সূর্যবংশীর কেরিয়ারের যে অন্যতম মাইলস্টোন হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷
সানো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলা ম্য়াচে শক্তির নিরিখে জাপান অনেক পিছিয়ে ৷ তবে ম্য়াচের ফলাফল ছাপিয়ে এই ম্যাচের গুরুত্ব অন্য কোথাও ৷ ভারত-জাপান দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের 75তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত হতে চলেছে এই ম্য়াচ ৷ যা 'স্পোর্টস 75' নামক উদ্যোগের প্রথম পদক্ষেপ ৷ যে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল সাম্প্রতিক অতীতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি'র ভারত সফরকালে কাউন্টার-পার্ট নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকে ৷
চোটের কারণে দু-একটি পরিবর্তন বাদ দিলে সদ্য আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলা ভারতীয় স্কোয়াডে বিশেষ কোনও পরিবর্তন নেই ৷ চোটের কারণে হর্ষিত রানা ও বরুণ চক্রবর্তীর পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন যশ ঠাকুর ও ভিপরাজ নিগম ৷ ফলাফল যাইহোক, বিশ্বসেরা দলের বিরুদ্ধে ম্য়াচ খেলাকেই নৈতিক জয় হিসেবে দেখছে জাপান ৷ জাপান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সিওও অ্যালান কুর যেমন সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে বলেন, "ভারত যে ম্য়াচ খেলতে রাজি হয়েছে এখানেই আমাদের সাফল্য ৷" তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ম্য়াচ বিঘ্ন ঘটাতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে ৷
Touchdown Tokyo 🛬— BCCI (@BCCI) September 21, 2026
All smiles as #TeamIndia has arrived for their historic one-off T20I against Japan and the #AsianGames 2026 campaign 🙌 pic.twitter.com/GfoJBVVknY
- কোথায়-কখন শুরু ম্য়াচ: ভারত বনাম জাপান সুজুকি কাপের একমাত্র টি-20 ম্য়াচটি অনুষ্ঠিত হবে 2000 দর্শকাসন বিশিষ্ট সানো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৷ যা রাজধানী টোকিয়ো থেকে 100 কিলোমিটার দূরত্বে ৷ ভারতীয় সময় মঙ্গলবার সকাল 9টা 30 মিনিটে শুরু হবে ম্য়াচ ৷
- কীভাবে দেখা যাবে ম্য়াচ: ভারত বনাম জাপান একমাত্র টি-20 ম্য়াচটি টেলিভিশনে লাইভ সম্প্রচার হবে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে ৷ ফ্যানকোডে ম্য়াচের লাইভ স্ট্রিমিংও উপভোগ করতে পারবেন অনুরাগীরা ৷
- একনজরে 14 সদস্যের ভারতীয় স্কোয়াড: শ্রেয়স (অধিনায়ক), সঞ্জু (উইকেটরক্ষক), অভিষেক, তিলক, শিবম, ঈশান, অক্ষর, বিষ্ণোই, যশ, বুমরা, আর্শদীপ, ওয়াশিংটন, ভিপরাজ ও বৈভব ৷