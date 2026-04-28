চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে পিএসজি-বায়ার্ন দ্বৈরথ, কোথায়-কখন দেখবেন ম্য়াচ ?

চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে পিএসজি-বায়ার্ন দ্বৈরথ, কোথায়-কখন দেখবেন ম্য়াচ ?
গ্রুপ পর্বে দু'দলের সাক্ষাতে জয়ী হয়েছিল বায়ার্ন ৷ সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে কোচ কোম্পানিকে ডাগআউটে পাচ্ছে না 'বাভারিয়ান্স' ৷
Published : April 28, 2026 at 4:39 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 এপ্রিল: একদল ঘরোয়া খেতাব জিতে মরশুমে ত্রিমুকুট জয়ের লক্ষ্যে ৷ আরেকদলও ঘরোয়া খেতাব জয়ের দোরগোড়ায় ৷ একইসঙ্গে ইউরোপ সেরা খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে এগোচ্ছে মসৃণ গতিতে ৷ কথা হচ্ছে বায়ার্ন মিউনিখ এবং প্য়ারিস সাঁজাঁ'র ৷ চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারের হাইভোল্টেজ দ্বৈরথে আগামিকাল (ভারতীয় সময়) মুখোমুখি দুই ইউরোপিয়ান জায়ান্ট ৷ সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে অবশ্য পিএসজি'র ঘরের মাঠে খেলবে বায়ার্ন ৷
চলতি মরশুমে গ্রুপ পর্বে ইতিমধ্যেই মুখোমুখি হয়েছে দু'টি দল ৷ সেই ম্য়াচে অবশ্য ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নদের হারিয়েছে জার্মান জায়ান্ট বায়ার্ন ৷ ইন্টার মিলানের কাছে হেরে গত মরশুমে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় হয়েছিল যাদের ৷
অ্যাওয়ে ম্য়াচে বাভারিয়ানদের সাইডলাইনে দেখা যাবে না ম্য়ানেজার ভিনসেন্ট কোম্পানিকে ৷ কার্ড সমস্যায় থাকছেন না তিনি ৷ পাশাপাশি এই ম্য়াচে উইঙ্গার সার্জ ন্য়াবরি ও লেফট-ব্য়াক রাফায়েল গুয়েরেইরো'র সার্ভিস পাবে না বায়ার্ন ৷ মাঝমাঠে কিশোর ফুটবলার লেনার্ট কার্লকে পাওয়া নিয়েও সংশয় রয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে বায়ার্নের আশা-ভরসা আবর্তিত হচ্ছে আপফ্রন্টে মাইকেল ওলিসে, লুইজ দিয়াজ ও হ্য়ারি কেনের ত্রিফলাকে কেন্দ্র করে ৷
চলতি চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে 11 ম্য়াচে ইতিমধ্যেই 12 গোল হয়ে গিয়েছে হ্যারি কেনের ৷ সেমিফাইনালের প্রথম পর্বের আগে ইংরেজ স্ট্রাইকারকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কোচ কোম্পানি ৷ কেনকে তিনি পুরনো ওয়াইনের সঙ্গে তুলনা করেছেন ৷ ইংরেজ অধিনায়কও মুখিয়ে বায়ার্নের হয়ে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ জিততে ৷ উল্টোদিকে সম্ভবত সম্পূর্ণ শক্তি নিয়েই মাঠে নামছে লুইস এনরিকে প্রশিক্ষণাধীন পিএসজি ৷ ফ্যাবিয়ান রুইজ, ভিটিনহা, নুনো মেন্ডেজরা চোট সারিয়ে সকলেই সুস্থ ৷
- কোন পথে সেমিফাইনালে দুই দল: কোয়ার্টার ফাইনালে দুই লেগ মিলিয়ে লিভারপুলকে এগ্রিগেটে 4-0 ব্যবধানে হারিয়েছে পিএসজি ৷ অন্যদিকে রিয়াল মাদ্রিদকে এগ্রিগেটে 6-4 ব্যবধানে হারিয়ে শেষ চারে পৌঁছেছে বায়ার্ন ৷ কোয়ার্টারের দ্বিতীয় পর্বে রোমহর্ষক ম্য়াচে 'লস ব্ল্যাঙ্কস'দের 4-3 ব্যবধানে পরাস্ত করেছে 'বাভারিয়ান্স' ৷
- কোথায়-কখন অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচ: পিএসজি বনাম বায়ার্ন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হবে প্য়ারিসের পার্ক দে প্রিন্সেস স্টেডিয়ামে ৷ ভারতীয় সময় বুধবার রাত সাড়ে 12টা 30 থেকে শুরু হবে ম্য়াচ ৷
- কীভাবে দেখবেন ম্য়াচ: পিএসজি বনাম বায়ার্ন দ্বৈরথ টেলিভিশনে লাইভ সম্প্রচার দেখা যাবে সোনি স্পোর্টস টেন-2 (ইংরেজি) ও সোনি স্পোর্টস টেন-3 (হিন্দি) চ্য়ানেলে ৷ এছাড়া লাইভ স্ট্রিমিং অনুরাগীরা উপভোগ করতে পারেন সোনি লিভ অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে ৷