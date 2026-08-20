পাহাড়ে আজ নর্থ-ইস্ট চ্য়ালেঞ্জ সবুজ-মেরুনের, কোথায় দেখবেন মোহনবাগানের ডুরান্ড সেমিফাইনাল ?

পাহাড়ে আজ নর্থ-ইস্ট চ্য়ালেঞ্জ সবুজ-মেরুনের, কোথায় দেখবেন মোহনবাগানের ডুরান্ড সেমিফাইনাল ?
নর্থ-ইস্ট বনাম মোহনবাগান দ্বিতীয় সেমিফাইনালের বিজয়ী দল ফাইনালে মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গলের ৷
Published : August 20, 2026 at 12:31 PM IST
হায়দরাবাদ, 20 অগস্ট: দু'বছর আগে মেগা ফাইনালে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট'কে হারিয়ে যুবভারতী স্তব্ধ করে দিয়েছিল নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷ যা ছিল তাদের প্রথম ডুরান্ড কাপ জয় ৷ 2024-এর ফাইনালে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে সেই হারের বদলা কি আজ নিতে পারবে মোহনবাগান ? উত্তর জানতে অপেক্ষা আর কয়েকঘণ্টা ৷ টাইব্রেকারে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লিকে হারিয়ে ফাইনালে আগেই জায়গা পাকা করে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ কে, জানা যাবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্য়ায় ৷
- শিলং'য়ে ম্য়াচ: গ্রুপ চ্য়াম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছনো সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের প্রতিপক্ষ ছিল জামশেদপুর এফসি ৷ টাইব্রেকারে আইএসএল খেলা দলটিকে হারিয়ে শেষ চারে পা রেখেছে তারা ৷ এরপর দু'দিনের ব্যবধানে শিলং'য়ে সেমিফাইনালের মতো কঠিন ম্য়াচ খেলতে হচ্ছে 17 বারের চ্য়াম্পিয়নদের ৷ ইতিমধ্যেই সূচি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে ক্লাবের তরফে ৷ সবমিলিয়ে পাহাড়ের আবহাওয়ায় প্রবল জনসমর্থনের বিরুদ্ধে গিয়ে আজ নর্থ-ইস্ট চ্যালেঞ্জ সামলানো যে মোহনবাগানের সহজ হবে না, তা বলাই বাহুল্য ৷
তাছাড়া ম্যাচ খেলতে বুধবার সকালে অর্থাৎ গতকাল শিলং উড়ে গিয়েছে দল ৷ যাত্রার ধকল, পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবের মতো বিষয়গুলিও ভোগাতে পারে প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিসের দলকে ৷ তবে সব প্রতিকূলতাকে জয় করে ফাইনালে চোখ 'মেরিনার্স' ব্রিগেডের ৷ অন্য়দিকে টানা তৃতীয়বারের জন্য খেতাবি লড়াইয়ে চোখ রেখে বাগান 'বধে' মরিয়া 'হাইল্যান্ডার্স'
Time to put everything on the line 🔥#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/TS8R8ixqvh— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) August 20, 2026
- আলাদিন বনাম সাহালের লড়াই: শেষ আটের লড়াইয়ে পাহাড়ি ডার্বিতে পিছিয়ে পড়েও শিলং লাজং'কে 5-2 গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ৷ সেই ম্য়াচে হ্য়াটট্রিক করে চলতি টুর্নামেন্টে এখন সর্বাধিক ন'টি গোলের মালিক নর্থ-ইস্টের মরক্কোন বিদেশি আলেইদিন আজারেই ৷ ফলত বাগান রক্ষণের সামনে কঠিন লড়াই ৷ উল্টোদিকে পাঁচ গোল করে শীর্ষ গোলদাতার দৌড়ে রয়েছেন সাহাল আব্দুল সামাদও ৷ কোয়ার্টারে গোল এসেছে তাঁর পা থেকেও ৷ ফলত সেমিফাইনালের লড়াইটা আলাদিন বনাম সাহাল- দু'দলের দুই সর্বাধিক গোলস্কোরারের বললে অত্যুক্তি হয় না ৷
The Wolf Pack hunts tonight 🐺— NorthEast United FC (@NEUtdFC) August 20, 2026
Watch #MBSGNEUFC LIVE on @SonySportsNetwk & @SonyLIV 📺#StrongerAsOne #8States1United #135thEditionofIndianOilDurandCup #DeshKaCup pic.twitter.com/LvMOFZNbEx
- কোথায়, কখন ম্য়াচ: শিলং'য়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড বনাম মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সেমিফাইনাল ৷ যা শুরু হবে সন্ধ্যা 7টায় ৷
- কীভাবে দেখবেন ম্য়াচ: মোহনবাগানের ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনাল ম্যাচের লাইভ টেলিভিশন সম্প্রচার হবে সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে ৷ ম্য়াচের লাইভ স্ট্রিমিংও অনুরাগীরা উপভোগ করতে পারেন সোনি লিভ অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে ৷