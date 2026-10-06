নীল-সাদা জার্সিতে অদ্য শেষ রজনী মেসির, কোথায় দেখবেন আর্জেন্তিনা বনাম বেনিন প্রীতি ম্যাচ ?

নীল-সাদা জার্সিতে অদ্য শেষ রজনী মেসির, কোথায় দেখবেন আর্জেন্তিনা বনাম বেনিন প্রীতি ম্যাচ ?
মেসির সঙ্গেই আজ কেরিয়ারের শেষ ম্য়াচ খেলতে নামছেন নিকোলাস ওটামেন্ডি ৷
Published : October 6, 2026 at 5:04 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 অক্টোবর: ঘোষণাটা চলে এসেছিল একমাসের সামান্য বেশি সময় আগে ৷ আর বুধবার নীল-সাদা জার্সিতে মণিমুক্তোয় ভরা কেরিয়ারের শেষ ম্য়াচটি খেলতে নামছেন লিওনেল আন্দ্রেস মেসি ৷ বুয়েনস আয়রসে অর্থাৎ, দেশের মাটিতে ফুটবলের ম্য়াজিশিয়ন কেরিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক ম্য়াচটি খেলতে নামছেন বেনিনের বিরুদ্ধে ৷
মার্কিন মুলুকে 2026 বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের বিরুদ্ধে হারের পরপরই গত 31 অগস্ট কেরিয়ারে ইতি টানার কথা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন বছর উনচল্লিশের মেসি ৷ একুশ বছরের লম্বা কেরিয়ারের শেষবেলায় বুধবার গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলারের 'লাস্ট ডান্স'কে স্মরণীয় রাখতে তাই চেষ্টার ত্রুটি রাখা হচ্ছে না ৷ এস্তাদিও মাস মনুমেন্টালে বুধবার আর্জেন্তিনা বনাম বেনিন প্রীতি ম্য়াচে হাজির থাকবেন মেসির নেতৃত্বে 2022 বিশ্বকাপ জয়ী 'লা-আলবিসেলেস্তে' স্কোয়াডের সকল ফুটবলার ও তাঁদের পরিবার ৷
মেসি নাকি মারাদোনা, সেরা কে ? এ নিয়ে নানা গুণীর নানা মত থাকলেও নীল-সাদা জার্সিতে পরিসংখ্য়ান বলছে আর্জেন্তাইন ফুটবলের ইতিহাসে মেসিই সবচেয়ে সমৃদ্ধ ফুটবলার ৷ 'লা-আলবিসেলেস্তে'র হয়ে 207 ম্য়াচে ইন্টার মিয়ামি ফরোয়ার্ডের নামের পাশে রয়েছে 125 গোল ও 68টি অ্যাসিস্ট ৷ 2008 বেজিং অলিম্পিক্সে সোনা, 2022 বিশ্বকাপ জয়ের পাশাপাশি বর্ণময় কেরিয়ারে 2021 ও 2024 সালে টানা দু'বার কোপা আমেরিকা এবং 2022 সালে ফাইনালিসিমা জয়ের নজির রয়েছে মেসির নামের সঙ্গে ৷
কেবল মেসি নয়, আর্জেন্তিনা জার্সিতে অদ্য শেষ রজনী অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার নিকোলাস ওটামেন্ডিরও ৷ বেনিনের বিরুদ্ধে ম্য়াচ খেলে বুটজোড়া তুলে রাখবেন তিনিও ৷ অর্থাৎ, বিদায়বেলায় লিয়ো একা নন ৷ বিদায়ের তালিকায় রয়েছে সম্ভবত আরও নাম ৷ রড্রিগো ডি পল এবং জিয়োভানি লো সেলসোকেও বেনিনের বিরুদ্ধে শেষ ম্য়াচ খেলতে দেখলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷ যদিও আনুষ্ঠানিক কোনও ঘোষণা তাঁরা করেননি ৷ সে যাইহোক, বিদায়বেলাতেও আকর্ষণের কেন্দ্রে সেই মেসি ৷
Lionel Messi has officially wrapped up his 𝗟𝗔𝗦𝗧-𝗘𝗩𝗘𝗥 training session with the Argentina national team. 🥹🇦🇷 https://t.co/bvDSitLPyz— Stake Football (@StakeFootball) October 6, 2026
উল্লেখ্য, চলতি বছর সর্বাধিক বিশ্বকাপ খেলা ফুটবলার হিসেবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে এক্সক্লুসিভ ক্লাবে পা রেখেছেন বার্সেলোনা কিংবদন্তি ৷ 2026 বিশ্বকাপ সংস্করণে আট গোল করে দ্বিতীয় সর্বাধিক গোলদাতা হয়েছেন 'এলএম টেন' ৷ ছ'টি বিশ্বকাপে 33টি ম্য়াচ খেলে 21টি গোল ও 12টি অ্যাসিস্ট সহযোগে একটা মানদণ্ড তৈরি করেছেন তিনি ৷ স্বভাবতই মেসির বিদায়ে আর্জেন্তিনা এবং বিশ্ব ফুটবলকে গ্রাস করেছে মনখারাপ ৷
- কোথায় দেখা যাবে ম্য়াচ: টেলিভিশনে লাইভ সম্প্রচার দেখতে চাইলে ভারতের ফুটবল অনুরাগীদের জন্য খারাপ খবর ৷ কারণ টেলিভিশনে মেসির ফেয়ারওয়েল ম্য়াচ দেখার সুযোগ থাকছে না এদেশে ৷ তবে ZEE5 অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে ম্য়াচের লাইভ স্ট্রিমিং অনুরাগীরা উপভোগ করতে পারেন ৷
- কখন শুরু ম্য়াচ: বুয়েনস আয়রসের এস্তাদিও মাস মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে ম্য়াচ শুরু বুধবার ভোর 4টে 30 মিনিটে ৷