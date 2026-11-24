সিন্দারভের বিরুদ্ধে খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জে 'আন্ডারডগ' গুকেশ, কোথায় দেখবেন দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ?
মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়ে আগামী 12 ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের আসর ৷ যেখানে 'আন্ডারডগ' হিসেবে শুরু করছেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার ৷
Published : November 24, 2026 at 12:09 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 নভেম্বর: টোটাল চেজ চ্যাম্পিয়নশিপে বুদাপেস্টের মাটিতে একাধিক গেম ওয়াকওভার দেওয়ার সিদ্ধান্ত ৷ যে ঘটনায় বিশ্ব দাবার গভর্নিং বডির রোষের মুখে পড়েছেন ম্য়াগনাস কার্লসেন ৷ পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশন শৃঙ্খলারক্ষার তদন্ত শুরুর নির্দেশ দিয়েছে ৷ যা নিয়ে বেশ শোরগোল বিশ্ব দাবায় ৷ তবে সেই ঘটনা থেকে ফোকাস সরিয়ে মঙ্গলবার থেকে দাবাপ্রেমীদের নজর জেনেভায় ৷ যেখানে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে চ্যালেঞ্জার জাভোখির সিন্দারভের মুখোমুখি 'আন্ডারডগ' ডোম্মারাজু গুকেশ ৷
কৈশোর পেরিয়ে সবে যৌবনে পা দিয়েছেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়া দুই গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ ঘটনাক্রমে দু'জনের বয়সই 20 ৷ যা শুরু হতে চলা বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপকে 'কনিষ্ঠ' বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের তকমা দিয়েছে ৷ মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়ে আগামী 12 ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে 14 গেমের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের আসর ৷ যেখানে পিছিয়ে থেকে শুরু করছেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার ৷
- গুকেশের সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে উদ্বেগ: দু'বছর আগে গ্য়ারি কাসপারভকে টপকে দাবার কনিষ্ঠ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন চেন্নাইয়ের ডোম্মারাজু গুকেশ ৷ চিনের প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেনকে হারিয়ে বিশ্বনাথন আনন্দের পর ভারতের দ্বিতীয় দাবাড়ু হিসেবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নের স্বাদ পেয়েছিলেন তিনি ৷ এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল ৷ কিন্তু তারপর থেকেই পারফরম্যান্সের গ্রাফ নামতে শুরু করে গুকেশের ৷ অবস্থা এমনই যে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিগত স্তরে কোনও টুর্নামেন্টই জিততে পারেননি ভারতীয় গ্র্য়ান্ডমাস্টার ৷
অন্যদিকে 64 খোপের বোর্ডে দুর্ধর্ষ একটা বছর কেটেছে উজবেকিস্তানের জাভোখির সিন্দারভের ৷ কনিষ্ঠ হিসেবে FIDE ক্য়ান্ডিডেটস টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে গুকেশকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি ৷ পাশাপাশি 46তম চেজ অলিম্পিয়াডে উজবেকিস্তানের সোনাজয়ী ওপেন টিমেরও শরিক হয়েছেন সিন্দারভ ৷
🇺🇿 Sindarov plays White 🇮🇳 Gukesh plays Black in Game 1 #GukeshSindarov https://t.co/ePgDDBk3aM— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 22, 2026
- সিন্দারভেই বাজি ধরছেন লাজাভিক: গুকেশের সাম্প্রতিক উদ্বেগজনক ফর্ম দেখে সিন্দারভকেই আগামীর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখছেন অধিকাংশরা ৷ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেলারুশের গ্র্যান্ডমাস্টার ডেনিস লাজাভিক ৷ যিনি সিন্দারভকে পরিষ্কার ফেভারিট ঘোষণা করেছেন ৷ তাঁর কথায়, "আমি গুকেশের কোনও সম্ভাবনাই দেখছি ৷ না তাঁর সাম্প্রতিক ফর্মের নিরিখে, না তাঁর সাধারণ মানবিক গুণমানের নিরিখে ৷ তাই আমি চাইব সিন্দারভ জিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করুক এবং অন্যতম সেরা হয়ে উঠুক ৷"
- হুঙ্কার গুকেশের: সিন্দারভকে সকলে এগিয়ে রাখলেও সেসব বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার ৷ প্রাক-বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ সাংবাদিক সম্মেলনে চেন্নাই গ্র্যান্ডমাস্টার বলেন, "আমি মনে করি না আমি এখানে কিছু ধরে রাখতে এসেছি ৷ বরং আমি এখানে আবারও জিততে এসেছি ৷ আমার মনে এখন এটাই চলছে ৷" এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ কালো ঘুঁটিতে শুরু করবেন গুকেশ ৷
The World Champion, Gukesh D 🇮🇳, has a message for all his fans! ♟ Salesforce FIDE World Championship 2026 🇮🇳 Gukesh D 🆚 Javokhir Sindarov 🇺🇿 📍 Geneva, Switzerland 🇨🇭 🗓 Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov https://t.co/bMzAtVl4np— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 24, 2026
- চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়ম: চ্যাম্পিয়নশিপে অনুষ্ঠিত হবে 14টি ক্লাসিক্যাল গেম ৷ দু'জনের মধ্যে যিনি 7.5 পয়েন্টে প্রথম পৌঁছবে, তাঁকেই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে ৷ আর 14টি গেমের পর দু'জনেই সাত পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকলে চ্যাম্পিয়নশিপের ভাগ্য নির্ণয় হবে টাইব্রেকারে ৷
- কোথায়-কখন দেখা যাবে গুকেশ বনাম সিন্দারভ ম্য়াচ: দাবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ৷ মঙ্গলবার সন্ধে সাড়ে সাতটায় শুরু হবে গুকেশ-সিন্দারভ দ্বৈরথ ৷ এই ম্য়াচের সরাসরি টেলিভিশন সম্প্রচারের ব্যবস্থা না-থাকলেও FIDE চেজের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে ম্যাচ উপভোগ করতে পারবেন দাবাপ্রেমীরা ৷