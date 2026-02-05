ETV Bharat / sports

আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে বোধন, কাপ-বাজনার জোর নেই ইডেনে

বাংলাদেশের পরিবর্ত স্কটল্যান্ড প্রথম ম্য়াচের আগে আজই পা রাখছে কলকাতায় ৷

ICC T20 WORLD CUP
বিশ্বকাপের আগে ইডেনের ছবি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 5, 2026 at 4:05 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: যুব বিশ্বকাপের শেষ চারে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বড় রানের টার্গেট তাড়া করে ভারতকে জিততে দেখে খুশি সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ জানালেন, ভারতে ক্রিকেটীয় প্রতিভার সরবরাহে কোনও অভাব নেই ৷ তবে সবকিছু ছাপিয়েও আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপে ইডেনের ম্যাচ তদারকিতে তীক্ষ্ণ নজর মহারাজের ৷ সিএবি প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইডেনে বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজনে কোনওরকম ফাঁকফোকর রাখতে নারাজ তিনি ৷ তবে ক্রিকেটীয় মহাযজ্ঞ শুরুর আগে সেই অর্থে উন্মাদনা নেই ইডেন চত্বরে ৷

এর অন্যতম কারণ ক্রিকেটের নন্দনকাননে সুপার-এইটের আগে ভারতীয় দলের ম্যাচ না-থাকা ৷ আসন্ন কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল হওয়ার কথা রয়েছে ইডেনে ৷ তার আগে প্রাথমিক পর্বের ম্যাচে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, স্কটল্যান্ড, ইতালি, ইংল্যাণ্ড খেলবে সেখানে ৷ আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে বল গড়াবে, স্বভাবতই বিশ্বকাপের বাজনা বাজছে ৷ কিন্তু ইডেনে সেই বাজনার জোর নেই ৷ শনিবার শুরু হচ্ছে 20 দলীয় প্রতিযোগিতা ৷ তার আগে বৃহস্পতিবার সন্ধের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও স্কটল্যান্ড দল ৷ তবে শহর কলকাতায় উত্তেজনার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে ভালোভাবেই ৷

বুধবার সন্ধেয় ময়দানের বিখ্যাত বটতলা থেকে শুরু করে ইডেন সংলগ্ন এলাকায় বিশ্বকাপ নিয়ে কোনও আগ্রহ নজরে পড়েনি। টিকিটেরও চাহিদা নেই একেবারেই ৷ আপাতত (বুধের সন্ধে পর্যন্ত) অনলাইনে টিকিট বিক্রির যে হিসেব সামনে এসেছে তা অনেকটা এইরকম ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম স্কটল্যাণ্ড ম্যাচে টিকিট বিক্রি হয়েছে 2,917টি ৷ স্কটল্যান্ড বনাম ইতালি ম্যাচের টিকিট বিক্রি হয়েছে 348টি ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইতালি ম্যাচে 1,248টি টিকিট বিক্রি হয়েছে ৷ পাশাপাশি ইংল্যান্ড বনাম স্কটল্যান্ড ম্যাচে 2,075টি এবং ইতালি বনাম ইংল্যাণ্ড ম্যাচে 4,970টি টিকিট বিক্রি হয়েছে ৷

বাংলা ক্রিকেট সংস্থার তরফে চেষ্টা চলছে কলকাতা ও রাজ্যের নানা প্রান্তের অ্যাকাডেমির ক্রিকেট শিক্ষার্থীদের ইডেনে হাজির করানোর ৷ 87টি স্কুলকে খেলা দেখার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ সন্ধ্যার দিকে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "স্কুল ও ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের বাচ্চাদের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ইডেনে হাজির করানোর চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা ৷" জানা গিয়েছে, শনিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম স্কটল্যান্ড ম্যাচেই রাজ্যের 100টি স্কুল ও 150টি ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থীদের হাজির করানোর প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ৷

স্কটল্যান্ড কলকাতায় পা রাখছে আজ ৷ প্রাথমিক গ্রুপ বিন্যাস ও সূচি অনুযায়ী এই জায়গায় হাজির হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশের ৷ প্রতিবেশী বাংলাদেশ পুরো টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহারের পর পাকিস্তানও জানিয়ে দিয়েছে বিশ্বকাপ খেললেও তারা ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে না। এমন অবস্থায় দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর জন্য সিএবি'র আপাতত ভরসা স্কটল্যান্ড, ইতালির মতো দলগুলোই ৷

