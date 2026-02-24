ওয়াংখেড়েয় ব্যাটিং-তাণ্ডব হেটমেয়ারদের, জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে যে যে রেকর্ডে নাম তুলল উইন্ডিজ

ওয়াংখেড়েয় ব্যাটিং-তাণ্ডব হেটমেয়ারদের, জিম্বাবোয়েকে হারিয়ে যে যে রেকর্ডে নাম তুলল উইন্ডিজ
জিম্বাবোয়েকে বিরাট ব্যবধানে হারিয়ে রান-রেটের নিরিখে দঃ আফ্রিকাকেও পিছনে ফেলল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷
Published : February 24, 2026 at 12:16 AM IST
মুম্বই, 23 ফেব্রুয়ারি: অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কাকে গ্রুপ পর্বে হারানো জিম্বাবোয়ে সুপার-এইটের শুরুতে প্রতিপক্ষের এহেন বিধ্বংসী পারফরম্যান্স বোধহয় ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি ৷ কিন্তু বাস্তবে যেটা হল তাতে সুপার-এইটের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে বিরাট ব্যবধানে হার শেষ চারের পথে বড়সড় কাঁটা হয়ে দাঁড়াল জিম্বাবোয়ের জন্য ৷ পক্ষান্তরে 107 রানে জিতে সেমিফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা জোরালো করল দু'বারের চ্যাম্পিয়ন উইন্ডিজ ৷
ওয়েস্ট ইন্ডিজের আজকের জয় টি-20 বিশ্বকাপে ষষ্ঠ সর্বাধিক ব্যবধানে জয়ের নজির ৷ যার নেপথ্যে শিমরন হেটমেয়ার, রোভমান পাওয়েলদের বিস্ফোরক ব্যাটিং ৷ জিম্বাবোয়ে বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করে এদিন স্কোরবোর্ডে ছয় উইকেটে 254 রান তোলে ক্যারিবিয়ানরা ৷ যা চলতি বিশ্বকাপের সর্বাধিক এবং টি-20 বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের ইনিংস ৷ সেই তাড়া করতে নেমে 147 রানে গুটিয়ে গেল জিম্বাবোয়ে ৷
A fierce batting display from the West Indies for the #T20WorldCup record books 📚
Watch the highlights from their win over Zimbabwe 🎥
টস জিতে ওয়াংখেড়েতে এদিন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রথম ব্যাটিংয়ে পাঠান জিম্বাবোয়ে অধিনায়ক সিকন্দর রাজা ৷ কিন্তু সময় যত এগোল ততই জিম্বাবোয়ে অধিনায়কের নেওয়া সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণ করলেন শিমরন হেটমেয়াররা ৷ 54 রানে দুই উইকেট হারানো উইন্ডিজ হেটমেয়ার ও পাওয়েলের তৃতীয় উইকেটে যোগ করল 122 রান ৷ যা বিশ্বকাপে তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য সর্বাধিক রান ৷ মাত্র 19 বলে হেফসেঞ্চুরি পূর্ণ করা হেটমেয়ার খেললেন 34 বলে 85 রানের মারকাটারি ইনিংস ৷ মারলেন সাতটি চার ও সাতটি পেল্লাই ছক্কা ৷ চারটি চার ও চার ছক্কায় পাওয়েল করলেন 35 বলে 59 ৷
A sparkling knock of 85 in West Indies' big win over Zimbabwe earns Shimron Hetmyer the @aramco POTM🏅
📝: https://t.co/7Anm2l6Cqi pic.twitter.com/tR7nni39zs
শেষদিকে শেরফান রাদারফোর্ডের 13 বলে 31 রানের ক্যামিয়ো ক্যারিবিয়ানদের পৌঁছে দেয় রানের পাহাড়ে ৷ তিন ওভারে 52 রান খরচ করেন জিম্বাবোয়ে অধিনায়ক সিকন্দর রাজা ৷ দু'টি করে উইকেট নিলেন রিচার্ড এনগারাভা এবং ব্লেসিং মুজারবানি ৷ পাহাড়প্রমাণ রানের চাপে পড়ে ব্যাটিং-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় জিম্বাবোয়ে ৷ একসময় 103 রানে নয় উইকেট পড়ে গিয়েছিল তাদের ৷ সেখান থেকে ব্র্যাড ইভান্সের 21 বলে 43 রানের ইনিংস দলের রান 147 পর্যন্ত নিয়ে যায় ৷ শেষমেশ 17.4 ওভারে গুটিয়ে যায় জিম্বাবোয়ের ইনিংস ৷ জিতে +5.350 রান-রেট সঙ্গে নিয়ে দঃ আফ্রিকাকে টপকে গ্রুপ শীর্ষে চলে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷
একনজরে যে সকল রেকর্ড গড়ল ক্যারিবিয়ানরা:
- টি-20 বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের ইনিংস গড়ল ওয়েস্ট ইন্ডিজ (254) ৷ শীর্ষে রয়েছে 2007 বিশ্বকাপে কেনিয়ার বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার 260 রানের ইনিংস ৷
- বিশ্বকাপে একটি ইনিংসে সর্বাধিক 19 ছক্কা হাঁকানোর নজিরও এদিন গড়ে ফেলল ক্যারিবিয়ানরা ৷ এই তালিকায় অবশ্য যুগ্মভাবে শীর্ষে তারা ৷ 2014 বিশ্বকাপে সিলেটে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি ইনিংসে 19টি ছক্কা মারার রেকর্ড গড়েছিল নেদারল্যান্ডসও ৷