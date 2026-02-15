নেপালকে উড়িয়ে প্রথম দল হিসেবে বিশ্বকাপের সুপার-এইটে ক্য়ারিবিয়ানরা

নেপালকে উড়িয়ে প্রথম দল হিসেবে বিশ্বকাপের সুপার-এইটে ক্য়ারিবিয়ানরা
সুপার-এইট নিশ্চিত করার দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে স্বস্তি দেবে অধিনায়ক হোপের ফর্মে ফেরা ৷
Published : February 15, 2026 at 2:49 PM IST
মুম্বই, 15 ফেব্রুয়ারি: নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে শনিবার সুপার-এইট কার্যত নিশ্চিত করে ফেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ পরদিন অর্থাৎ, রবিবার দিনের প্রথম ম্য়াচ জিতে সুপার-এইট নিশ্চিত হল ওয়েস্ট ইন্ডিজেরও ৷ গত ম্যাচে ফেভারিট ইংল্য়ান্ডকে ধরাশায়ী করার পর এদিন দুর্বল নেপালকে হেলায় হারাল তারা ৷ নয় উইকেটে জিতে দ্বিতীয় দল হিসেবে (আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম) বিশ্বকাপের পরের পর্বে শাই হোপ অ্যান্ড কোম্পানি ৷
বল হাতে চার উইকেট নিয়ে এদিন জয়ের নায়ক যদি হন জেসন হোল্ডার, তাহলে ব্যাট হাতে অধিনায়ক শাই হোপের ফর্মে ফেরা এদিন উপরি পাওনা ক্য়ারিবিয়ানদের জন্য ৷ অপরাজিত হাফসেঞ্চুরি করে এদিন নয় উইকেটে জয় এনে দিলেন হোপ ৷ 28 বল বাকি থাকতে নেপালের দেওয়া 134 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করে জয়ের হ্য়াটট্রিক সেরে ফেলল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷
টস জিতে এদিন প্রতিপক্ষকে স্বল্প রানে বাঁধার লক্ষ্যে তাদের প্রথম ব্য়াটিংয়ে ডাকেন শাই হোপ ৷ 46 রানে পাঁচ উইকেট হারানো নেপাল খানিকটা লড়াইয়ের রসদ জোগাড় করে দীপেন্দ্র সিং আইরের ব্য়াটে ৷ বাকি ব্য়াটাররা যেখানে পনেরোর গণ্ডি পেরোতে ব্যর্থ সেখানে হাফসেঞ্চুরি করে দলকে টানেন দীপেন্দ্র ৷
তিনটি চার ও তিন ছক্কায় 47 বলে 58 রানে আউট হন তিনি ৷ দলের রান তখন 120 পেরিয়ে গিয়েছে ৷ শেষদিকে সোমপাল কামির 15 বলে অপরাজিত 26 রান আট উইকেট হারিয়ে নেপালকে পৌঁছে দেয় 133 রানে ৷ চার ওভারে 27 রানে চার উইকেট নেন হোল্ডার ৷
জবাবে ব্র্যান্ডন কিং'য়ের উইকেট খোয়াতে হলেও অবিভক্ত দ্বিতীয় উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে জয় এনে দেন ওপেনার হোপ ও শিমরন হেটমেয়ার ৷ 44 বলে 61 রানে অপরাজিত থেকে যান অধিনায়ক হোপ ৷ মারেন পাঁচটি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ অন্যদিকে হেটমেয়ার 32 বল খেলে অপরাজিত থেকে যান 46 রানে ৷
সুপার-এইট শুরুর আগে 19 ফেব্রুয়ারি অবশ্য ইতালির বিরুদ্ধে গ্রুপে শেষ ম্য়াচ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ অন্যদিকে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যাওয়া নেপাল শেষ ম্য়াচ খেলবে স্কটল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে ৷ শনিবার অধিনায়ক এইডেন মার্করামের 44 বলে অপরাজিত 86 রানে ভর করে নিউজিল্যান্ডকে সাত উইকেটে হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ 16 বল বাকি থাকতে 176 রান তাড়া করে সুপার-এইট নিশ্চিত করে গতবারের রানার্সরা ৷