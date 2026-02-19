ইতালির বিরুদ্ধে সহজ জয়, অল-উইন রেকর্ড নিয়ে শেষ আটে ক্যারিবিয়ানরা

ইতালির বিরুদ্ধে সহজ জয়, অল-উইন রেকর্ড নিয়ে শেষ আটে ক্যারিবিয়ানরা
ব্যাট হাতে 75 রান করে ম্য়াচের সেরা ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক হোপ ৷
Published : February 19, 2026 at 5:15 PM IST
কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: ইতালির বিপক্ষে সহজ জয়ে সুপার-এইটের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে ফেলল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ দু'বারের টি-20 বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা চলতি বিশ্বকাপে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছে ৷ বছরদশেক আগে ঠিক এইভাবেই কিছুটা সবার অলক্ষ্যে বাজিমাত করেছিল ক্য়ারিবিয়ানরা ৷ এবারও কি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে ? সে উত্তর জানতে আরও দিনকয়েক অপেক্ষা করতে হলেও গ্রুপ পর্বে অল-উইন রেকর্ড পরবর্তী পর্বে নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাসী করবে শাই হোপ অ্যান্ড কোং'কে ৷
অলরাউন্ডার জেসন হোল্ডারের 300তম আন্তর্জাতিক ম্য়াচে বৃহস্পতিবার ইডেনে ইতালিকে 42 রানে হারাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ উল্লেখ্য, সুপার-এইটে এই ইডেনেই ভারতের মুখোমুখি হবে ক্য়ারিবিয়ানরা ৷ চলতি বিশ্বকাপে ফেভারিট ভরতের বিরুদ্ধে নামার আগে ইডেনের রেকর্ড কিছুটা হলেও স্বস্তিতে রাখবে শাই হোপ-ডারেন স্যামিদের ৷
ক্রিকেটের নন্দনকাননে এদিন প্রথম ব্যাটিং করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছয় উইকেটে তোলে 165 রান ৷ নবাগত ইতালির বিরুদ্ধে অবশ্য আরও বেশি রান প্রত্যাশিত ছিল ক্যারিবিয়ানদের থেকে ৷ এতে অবশ্য ইতালি বোলারদের কৃতিত্ব খাটো হওয়ার নয় ৷ যেভাবে শিমরন হেটমেয়ার-শেরফান রাদারফোর্ডদের তাঁরা আটকে রাখলেন, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয় ৷ শাই হোপের 75 রানে এদিন দেড়শো পেরোয় উইন্ডিজ ৷ ক্য়ারিবিয়ান অধিনায়কের 46 বলের ইনিংস সাজানো ছ'টি চার ও চারটি ছক্কায় ৷ ম্য়াচের সেরা তিনিই ৷ রস্টন চেজ করেন 24 রান ৷ অপরাজিত 24 রান আসে রাদারফোর্ডের ব্য়াটেও ৷ ইতালির হয়ে দু'টি করে উইকেট নেন বেন মানেন্তি এবং ক্রিসান কালুগামাগে ৷
West Indies make it four wins in a row at the #T20WorldCup with victory over Italy 👌— ICC (@ICC) February 19, 2026
📝: https://t.co/9MoyQq2gy6 pic.twitter.com/VdETUNTkpW
বিরাট রানের চাপ না-থাকলেও বড় মঞ্চে পারফর্ম করার অনভিজ্ঞতা এই ম্যাচেও ইতালির ভাল পারফরম্যান্সের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল ৷ পুরো 20 ওভার ব্যাটিংই করতে পারল না ইউরোপের দেশটি ৷ বিশ্বকাপে নবাগত দলটির ইনিংস 18 ওভারে শেষ হল 123 রানে ৷ ইতালি ব্যাটিংয়ের দুই প্রধান মুখ মোস্কা ব্রাদার্স রান পাননি এদিন ৷ জাস্টিন মোস্কা ফিরলেন দু'রানে এবং অ্যান্থনি করলেন মাত্র 19 রান ৷ রান পাননি অধিনায়ক হ্যারি মানেন্তিও (8) ৷
A captain's knock from Shai Hope set up West Indies' win over Italy👌— ICC (@ICC) February 19, 2026
He wins the @aramco POTM🏅
📝: https://t.co/9MoyQq2OnE pic.twitter.com/vVcciXpA72
বেন মানেন্তির 26 রান এবং জেজে স্মাটসের 24 দলকে লজ্জার মুখ থেকে বাঁচালেও জয়ের রসদ তাতে ছিল না ৷ তিন ম্যাচ হারলেও নেপালকে হারানোর স্বাদ প্রথম বিশ্বকাপে চরম প্রাপ্তি ইতালির কাছে ৷ যা আগামিদিনে তাদের ভালো ক্রিকেটের পাথেয়ও বটে ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে এদিন ইডেনে চারটি উইকেট নেন শামার জোসেফ ৷ ম্যাথু ফোর্ডের ঝুলিতে তিন উইকেট ৷