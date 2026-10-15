হোপের শতরানের পর পলের পাঁচ শিকার, নিজামের শহরে ভারতকে সিরিজ জিততে দিল না ক্যারিবিয়ানরা

হোপের শতরানের পর পলের পাঁচ শিকার, নিজামের শহরে ভারতকে সিরিজ জিততে দিল না ক্যারিবিয়ানরা
50 বলে 102 রানের বিধ্বংসী ইনিংসে ম্যাচের সেরা ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক ৷
Published : October 15, 2026 at 1:21 AM IST
হায়দরাবাদ, 15 অক্টোবর: তৃতীয় ম্যাচে ইন্দোরে জয়ের পর বুধবার হায়দরাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজ জিতে নেওয়ার সুযোগ ছিল ভারতের সামনে ৷ কিন্তু চতুর্থ ম্যাচে ভারতের জয়ে এদিন কাঁটা বিছিয়ে দিলেন ভারত সফরে স্বপ্নের ফর্মে থাকা শাই হোপ ৷ পাশাপাশি বল হাতে পাঁচ উইকেট নিয়ে ক্যারিবিয়ানদের সিরিজে সমতায় ফিরতে সাহায্য করলেন কিমো পল ৷
হায়দরাবাদে সিরিজের চতুর্থ টি-20 ম্যাচে এদিন প্রথম ব্যাটিং করে টিম ইন্ডিয়াকে 248 রানের টার্গেট দেয় অতিথি দল ৷ জবাবে সঞ্জু স্যামসনের হাফসেঞ্চুরি, তিলক বর্মাদের লড়াই সত্ত্বেও 223 রানে গুটিয়ে যায় বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ ফলত পাঁচম্যাচের সিরিজে (2-2) সমতা ফিরিয়ে আনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ আগামী 17 অক্টোবর বেঙ্গালুরু চিন্নাস্বামীতে সিরিজ ফয়সালার ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই দল ৷
রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে এদিন অপরিবর্তি একাদশ নিয়ে নামা ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে টসভাগ্য সঙ্গ দিলে তিনি রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নেন ৷ মোটের উপর ব্যর্থ ভারতীয় বোলারদের উপর ছড়ি ঘুরিয়ে চলতি সফরের চতুর্থ এবং টি-20 সিরিজের দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করেন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক হোপ ৷ মূলত অধিনায়কের ব্যাটেই টি-20'তে নিজেদের পঞ্চম সর্বাধিক স্কোর এদিন খাড়া করে ক্যারিবিয়ানরা ৷
নীতীশ কুমার রেড্ডিকে ইনিংসের শেষ বলে ছক্কা হাঁকিয়ে তৃতীয় টি-20 সেঞ্চুরি এদিন পূর্ণ করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওপেনার ৷ পাশাপাশি আন্তর্জাতিক টি-20'তে এদিন 2000 রানও পূর্ণ করেন হোপ ৷ 50 বলে তাঁর 102 রানের বিস্ফোরক ইনিংসে রয়েছে চারটি চার ও ন'টি বিশাল ছক্কা ৷ এছাড়া 12 বলে 33 রানের ঝোড়ো ক্যামিয়ো ইনিংস উপহার দেন শিমরন হেটমেয়ার ৷ শেষদিকে 26 বলে 49 রানে অপরাজিত থাকেন শেরফান রাদারফোর্ড ৷ অবিভক্ত চতুর্থ উইকেটে হোপ ও রাদারফোর্ডের 91 রানের জুটি ক্যারিবিয়ানদের তিন উইকেটে 247 তুলতে সাহায্য করে ৷
Captain FANTASTIC. ✨🤩 The first West Indian with 3️⃣ T20I 💯s. 🔥 #INDvWI | #MenInMaroon https://t.co/N2Y7JGUUxF— Windies Cricket (@windiescricket) October 14, 2026
ময়াঙ্ক যাদব ও গত ম্যাচের নায়ক আর্শদীপ চার ওভারে 52 রান করে খরচ করেন ৷ তুলনায় 36 রান দিয়ে এক উইকেট নিয়ে খানিকটা উজ্জ্বল প্রিন্স যাদব ৷ বড় রান তাড়া করতে নেমে ভারতের শুরুটা স্বপ্নের মতো করেন সঞ্জু স্যামসন ৷ কিন্তু তাঁর দেখানো পথে জয় তুলে আনতে পারেননি বাকিরা ৷ প্রথম চার ওভারে এদিন 60 রান তোলে ভারত ৷ ঠিক তখনই 23 বলে 56 করে পলের শিকার হন সঞ্জু ৷ এরপর দ্রুত আরও দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ভারত ৷ সঞ্জু মারেন ছ'টি চার ও চারটি ছয় ৷
All Squared. 👊🏿🔝 #INDvWI | #MenInMaroon https://t.co/BLMdJ1Olw6— Windies Cricket (@windiescricket) October 14, 2026
24 বলে 29 রানে আউট হন আরেক ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷ ষষ্ঠ উইকেটে তিলক এবং নীতীশের জুটিতে 70 রান খানিকটা আশা জাগালেও ম্যাচ জেতা হয়নি ভারতের ৷ 25 বলে তিলক বর্মা 43 করে ফিরতেই ভারতের জয়ের সম্ভাবনা ফিকে হয় ৷ 20 বলে 41 রানে পলের তৃতীয় শিকার হন নীতীশ ৷ এরপর আরও দুই শিকার অর্থাৎ মোট পাঁচ উইকেটে ভারতকে রানে গুটিয়ে দেন এই মিডিয়াম পেসার ৷ 41 রানে পাঁচ উইকেট নেন কিমো পল ৷ 19.3 ওভারে আর্শদীপ আহত ও অবসৃত হয়ে ফিরতেই 223 রানে শেষ হয় ভারতের ইনিংস ৷ এছাড়া ক্যারিবিয়ান বোলারদের মধ্যে জোড়া উইকেট গুডাকেশ মোতির ৷ 24 রানে জিতে সিরিজের ফয়সালা নির্ণায়ক ম্যাচ পর্যন্ত জিইয়ে রাখল অতিথি দল ৷