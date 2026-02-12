ওয়াংখেড়েতে স্পিনের মায়াজাল, ইংল্যান্ড 'বধ' করে সুপার-এইটের পথে ক্যারিবিয়ানরা

ওয়াংখেড়েতে স্পিনের মায়াজাল, ইংল্যান্ড 'বধ' করে সুপার-এইটের পথে ক্যারিবিয়ানরা
বিধ্বংসী 76 রানের ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা অবশ্য রাদারফোর্ড ৷
Published : February 12, 2026 at 6:49 AM IST
মুম্বই, 12 ফেব্রুয়ারি: দশ বছর আগে ইডেন গার্ডেন্সে বেন স্টোকসদের মাটি ধরিয়েছিল কার্লোস ব্রাথওয়েটের ব্যাট ৷ ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার টি-20'তে বিশ্বসেরা হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ এক দশক বাদে বিশ্বকাপের মঞ্চে সেই ইংরেজদের হারিয়ে আবারও বিশ্বজয়ের সম্ভাবনা উসকে দিল ক্যারিবিয়ানরা ৷ কাপ জিততে এখনও অনেকটা পথ চলা বাকি ৷ কিন্তু যে আধিপত্য নিয়ে এদিন টুর্নামেন্ট ফেভারিটদের হারাল শাই হোপ অ্যান্ড কোম্পানি, তাতে আশান্বিত হতেই পারেন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের অনুরাগীরা ৷
শেরফান রাদারফোর্ডের ব্যাটিং তাণ্ডবের পর বুধবার ওয়াংখেড়েতে স্পিনের মায়াজাল তৈরি করে ইংল্যান্ডকে 30 রানে হারাল উইন্ডিজ ৷ যে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে 2016-র ফাইনালের পর বিশ্বকাপে আর জয় পায়নি তারা ৷ ওই বছর সুপার-টেনেও ইংল্যান্ডকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হারিয়েছিল এই ওয়াংখেড়েতেই ৷ 197 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে গুডাকেশ মোতি ও রস্টন চেজের ঘূর্ণির সামনে এদিন অসহায় আত্মসমর্পণ হ্যারি ব্রুক অ্যান্ড কোম্পানির ৷ 166 রানে গুটিয়ে গেল ইংরেজদের সাধের ব্যাটিং লাইন-আপ ৷
টস হেরে এদিন ওয়াংখেড়েতে প্রথম ব্যাট করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ মাত্র আট রানে দুই ওপেনারকে হারানোর পর তৃতীয় উইকেটে খানিকটা থিতু হন শিমরন হেটমেয়ার ও রস্টন চেজ জুটি ৷ দু'জনে যোগ করেন 47 রান ৷ যদিও লম্বা হয়নি হেটমেয়ার (23) বা চেজের (34) ইনিংস ৷ 77 রানে চার উইকেট চলে যাওয়ার পর পাল্টা-আক্রমণে ইংল্যান্ড বোলিংকে তছনছ করে দেন শেরফান রাদারফোর্ড ৷ প্রথমে রোভমান পাওয়েলের সঙ্গে 51 রান, পরে ষষ্ঠ উইকেটে জেসন হোল্ডারের সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেটে 61 রান যোগ করেন তিনি ৷
পাওয়েল 14 রানে আউট হলেও হোল্ডারের 17 বলে 33 রানের ক্যামিয়োয় দু'শোর কাছাকাছি পৌঁছে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ আর 29 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করা রাদারফোর্ড অপরাজিত থেকে যান 76 রানে ৷ তাঁর 42 বলের ইনিংসে ছিল সাতটি বিশাল ছক্কা আর দু'টি চার ৷ 20 ওভারে ছয় উইকেটে 196 রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ শেষ আট ওভারে স্কোরবোর্ডে 99 রান তোলে তারা ৷
জবাবে ওপেনার ফিল সল্ট 14 বলে 30 রান করে ইংল্যান্ডের জন্য শুরুটা ভালোই করেছিলেন ৷ একসময় এক উইকেটে 74 রানে পৌঁছে যাওয়া ইংল্যান্ড সহজেই জয় তুলে নেবে বলে মনে হচ্ছিল ৷ কিন্তু ছবিটা বদলে দেন দুই স্পিনার ৷ মোতি-চেজের দাপটে অল্প সময়ের ব্যবধানে ফিরে যান জস বাটলার (21), টম ব্যান্টন (2) ও জ্যাকব বেথেল (33) ৷ স্যাম কারেন একদিক আগলে রাখলেও তিনি আর সঙ্গ পাননি কারও ৷ পঞ্চম উইকেটে অধিনায়ক ব্রুক ও কারেনের জুটিতে যোগ হয় 41 রান ৷ ব্যস ওইটুকুই ৷
এরপর নিয়মিত উইকেট হারিয়ে 19 ওভারে 166 রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড ব্যাটিং লাইন-আপ ৷ 30 বলে 43 রানে অপরাজিত থেকে যান কারেন ৷ মোতি 33 রানে নেন তিন উইকেট ৷ রস্টন চেজের ঝুলিতে 29 রানে দুই উইকেট ৷ একটি করে উইকেট যায় আরেক স্পিনার আকিল হোসেন ও দুই পেসার রোমারিও শেফার্ড ও সামার জোসেফের ঝুলিতে ৷ নেপালের বিরুদ্ধে কষ্টার্জিত জয়ের পর এই হার ইংল্যান্ডের সুপার-এইটের পথে কাঁটা না-হলেও পরবর্তী পর্বের জন্য ওয়েক-আপ কল ৷ অন্যদিকে টানা দ্বিতীয় জয়ে দুরন্ত ক্যারিবিয়ানরা সোনালি দিন ফেরানোর স্বপ্ন দেখতেই পারে ৷