রবীন্দ্র সরোবরে জাতীয় রোয়িং'য়ে উজ্জ্বল বাংলা, পরিকাঠামোয় উন্নয়নের আশ্বাস ক্রীড়ামন্ত্রীর

রবীন্দ্র সরোবরে জাতীয় রোয়িং'য়ে উজ্জ্বল বাংলা, পরিকাঠামোয় উন্নয়নের আশ্বাস ক্রীড়ামন্ত্রীর
রবীন্দ্র সরোবরের জাতীয় সাব-জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপের পরিকাঠামো এবং পরিবেশে খুশি ভারতীয় রোয়িং ফেডারেশনের কর্তারাও ৷
Published : August 10, 2026 at 6:49 PM IST
কলকাতা, 10 অগস্ট: রবীন্দ্র সরোবরে পাঁচদিন ব্যাপী 27তম সাব-জুনিয়র জাতীয় রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপ সফলভাবেই সম্পন্ন হল ৷ ভারতীয় রোয়িং ফেডারেশনের উদ্যোগে গত 5 থেকে 9 অগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা তরুণ রোয়ারদের লড়াই হয়ে উঠেছিল আকর্ষণীয় ৷ এবার জাতীয় আসরে 20টি রাজ্যের আড়াইশো জনেরও বেশি প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন ৷
পাঁচদিনের এই প্রতিযোগিতায় মোট 12টি ইভেন্টে প্রায় 100টি রেস অনুষ্ঠিত হয় ৷ শুরু থেকেই বিভিন্ন বিভাগের রেসে প্রতিযোগীদের মধ্যে ছিল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ৷ চ্যাম্পিয়নশিপের সবচেয়ে বড় সাফল্য এসেছে আয়োজক বাংলার ঝুলিতেই ৷ সাব-জুনিয়র মহিলা বিভাগে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে বাংলা দল সোনা জিতেছে ৷ ফাইনালে বাংলার মেয়েরা অসাধারণ সমন্বয়, গতি এবং মানসিক দৃঢ়তায় বাজিমাত করেন ৷ স্বাভাবিকভাবেই বাংলার সাফল্যে খুশির হাওয়া।
রবীন্দ্র সরোবরে রোয়িং চর্চা দীর্ঘদিনের ৷ নিয়মিত রাজ্য, স্কুল এবং জাতীয় পর্যায়ে রোয়িং প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে সেখানে ৷ তাই এই প্রতিযোগিতা শুধু পদক জয়ের লড়াই নয়, ভবিষ্যতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের রোয়ার তৈরির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৷ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিভাবান কিশোর-কিশোরীরা এখানে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ পেয়েছে বলে জানানো হয়েছে ৷ বেশ কয়েকটি নতুন মুখের পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে নির্বাচকদেরও ৷
রবীন্দ্র সরোবরের পরিকাঠামো এবং পরিবেশে খুশি ভারতীয় রোয়িং ফেডারেশনের কর্তারাও ৷ তাঁদের মতে, ভবিষ্যতে আরও বড় জাতীয় প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য কলকাতা ও বাংলা এখন অন্যতম ভরসার কেন্দ্র ৷ ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ জানিয়েছেন, রোয়িং'য়ের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে যাবতীয় সাহায্য করা হবে ৷ আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা আরও বেশি করে উঠে আসুক সেটাই লক্ষ্য ৷ ক্রীড়াবিদদের পাশে সরকার যে সবসময় রয়েছে, সেই আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি ৷ তরুণ রোয়ারদের এই সাফল্য আগামিদিনে রাজ্যে এই খেলার জনপ্রিয়তা বাড়াবে বলেও মনে করেন তিনি ৷
ইন্দ্রনীল খাঁ'য়ের কথায়, "সবাই যে পেশাদার খেলোয়াড় হবে এমন নয় ৷ তবে শারীরিক সুস্থতার জন্য কোনও না কোনও খেলার সঙ্গে সকলের যুক্ত থাকা দরকার ৷" এদিকে অন্যান্য রাজ্য ক্রীড়া সংস্থার মতো এ রাজ্যের সংস্থাকেও জাতীয় ক্রীড়া আইন বলবৎ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ 25 অগস্টের মধ্যে তা বলবৎ করতে হবে ৷ এই নিয়ে গত শনিবার রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাগুলোর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক ৷ জাতীয় ক্রীড়া আইন বলবৎ করার বিষয়ে নানান নিয়মের জটিলতার কথা জানিয়েছেন বিভিন্ন রাজ্য সংস্থার প্রতিনিধিরা ৷ ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়েছেন, জাতীয় ক্রীড়া আইন বলবৎ করার সময়সীমা পরিবর্তন করা হয়নি ৷ তবে রাজ্য ক্রীড়াসংস্থার অসুবিধা হলে রাজ্য সরকার পাশে রয়েছে ৷