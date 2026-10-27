'দ্রুত এই ম্য়াচটা ভুলতে চাই', চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে জিতেও অসন্তুষ্ট বাগান কোচ প্যানোস

'দ্রুত এই ম্য়াচটা ভুলতে চাই', চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে জিতেও অসন্তুষ্ট বাগান কোচ প্যানোস
ম্য়াচজুড়ে বাগান ফুটবলারদের অসংখ্য মিসপাস বা আনফোর্সড এররের দিকেও দৃষ্টিপাত করলেন গ্রিক কোচ ৷
Published : October 27, 2026 at 5:03 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: পড়শি ইস্টবেঙ্গল যখন প্রথম দু'ম্য়াচে ন'গোল তুলে নিয়েছে তখন গত ম্য়াচে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লিকে হারালেও মোহনবাগানের খেলায় সেই চেনা ঝাঁঝ উধাও ৷ তবে সোমবার আইএসএলে প্রথম হোম ম্য়াচে ছবিটা বদলাবে বলে আশা করেছিলেন সমর্থকরা ৷ যুবভারতীতে চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে দলের দাপুটে জয়ের আশায় বুক বেঁধেছিল সবুজ-মেরুন জনতা ৷ কিন্তু 85 মিনিটে মনবীর সিং'য়ের একমাত্র গোলে কষ্টার্জিত জয় এল মোহনবাগানের ৷ আর সেই ম্যাচের পর দলের কোচ প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস জানালেন, দ্রুত এই ম্য়াচটা ভুলতে চাইবে তাঁর দল ৷
তিন ম্য়াচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে মোহনবাগান লিগ টেবলে পাঁচে উঠলেও দলের খেলায় ছন্দের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে বারবার ৷ এদিন চেন্নাইয়িন ম্য়াচেও সেই একই ছবি ৷ গোলপোস্ট, বিশাল কাইথ প্রতিপক্ষের সামনে বাধা হয়ে না-দাঁড়ালে মোহনবাগানের পুরো পয়েন্ট পাওয়ার কথা ছিল না এদিন ৷ গোলে নেওয়া শট, বল পজেশন সবকিছুতে এগিয়ে থেকেও যুবভারতীতে গোলনষ্টের খেসারত দিতে হল ক্লিফোর্ড মিরান্ডার দলকে ৷ তাই তিন পয়েন্ট ঘরে এলেও দলের খেলায় খুশি নন মোহনবাগান কোচ প্যানোস ৷ এমনকী মোহনবাগান জিতলেও কোচের রণকৌশল নিয়ে অসন্তোষ বাড়ছে অনুরাগীমহলেও ৷
এমন সময় সোমবার ম্য়াচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে প্য়ানোস বলেন, "আজকের পারফরম্য়ান্স মোটেই ভালো ছিল না ৷ খেলার শুরুটা দারুণ করলেও পরের দিকে পজেশন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি আমরা ৷ বিশেষ করে মাঝমাঠে ৷" তাছাড়া ম্য়াচজুড়ে বাগান ফুটবলারদের অসংখ্য মিসপাস বা আনফোর্সড এররের দিকেও দৃষ্টিপাত করেন গ্রিক কোচ ৷
First home game, first home win 💚♥️ #MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরু https://t.co/Y4F1KKjOWP— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) October 26, 2026
প্যানোস বলেন, "বল ওদের নিয়ন্ত্রণে অনেকটাই বেশি ছিল ৷ দ্বিতীয়ার্ধে সাহাল (আব্দুল সামাদ) মাঠে নামার পর খেলায় খানিকটা ভারসাম্য তৈরি হয়েছিল বলে মনে হয় ৷ তবে আমাদের বিনা চাপে ভুলভ্রান্তিগুলোর সমস্যা এখনও রয়েছে ৷ পায়ে বল থাকলেও কোনও কারণ ছাড়াই আমরা নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছি ৷ দিনের শেষে তাই এই ম্য়াচটাকে আমরা দ্রুত ভুলতে চাই ৷ পরের ম্য়াচে মনোনিবেশ করতে চাই ৷ আমার মনে হয় নর্থ-ইস্ট ম্য়াচে প্রাপ্য যে পয়েন্ট থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছিলাম, আজ সেটা অর্জন করলাম ৷"
জেমি ম্যাকলারেন, আপুইয়া, মিগুয়েল ফিগেরার মতো তিন নির্ভরযোগ্য ফুটবলারকে বাদ দিয়ে এদিন চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে নেমেছিল সবুজ-মেরুন ৷ পরের ম্য়াচে তাঁদের কি পাওয়া যাবে ? সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও বার্তা এখনও পাওয়া যায়নি ৷ আগামী 31 অক্টোবর ঘরের মাঠেই পঞ্জাব এফসির মুখোমুখি হবে প্যানোস অ্যান্ড কোং ৷