খেলা যার ধ্যান-জ্ঞান, সেই কিংশুকের নজড়কাড়া নম্বর বোর্ডের পরীক্ষায়

খেলা যার ধ্যান-জ্ঞান, সেই কিংশুকের নজড়কাড়া নম্বর বোর্ডের পরীক্ষায়
হাইজাম্পে কিংশুক দু'বার জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। মাধ্যমিকের প্রস্তুতির সময় খেলাধুলোর জন্য বেশ কিছু সময় বরাদ্দ রাখতে হয়েছে। তবু মাধ্যমিকে তার নজরকাড়া সাফল্য ৷
Published : May 15, 2026 at 1:35 PM IST
হাবড়া, 15 মে: বাবা টোটোচালক, মা গৃহবধূ। নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে হাবড়া হাইস্কুলের ছাত্র কিংশুক পাল মাধ্যমিকে 662 নম্বর পেয়েছে। চোখে তার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন। সেই লড়াইয়ে দারিদ্র্যের পাহাড় পেরনোই যে আজ বড় কঠিন।
উত্তর 24 পরগনার হাবড়া হাইস্কুলের ছাত্র কিংশুক পাল। বাড়ি হাবড়া পুরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডের নগরথুবায়। তবু কিংশুক থেমে যায়নি। স্কুলের পরীক্ষায় বরাবর সে দারুণ রেজাল্ট করেছে। সাফল্যের সেই ধারা মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও অব্যাহত রইল। কিংশুক 662 নম্বর পেয়ে সাফল্যের সঙ্গে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছে। সাতটি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটিতেই কিংশুক 96-এর উপরে নম্বর পেয়েছে ৷
শুধু পড়াশোনাতেই নয়। খেলাধুলোতেও কিংশুক অত্যন্ত কৃতি সন্তান। খেলার ভালো সরঞ্জাম পায়নি। তবু হাইজাম্পে সে দু'বার জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। ঝুলিতে রয়েছে তিনটি পদক ৷ মাধ্যমিকের প্রস্তুতির সময় তাকে খেলাধুলো চর্চার জন্য বেশ কিছু সময় বরাদ্দ রাখতে হয়েছে ৷ তবু মাধ্যমিকে তার নজরকাড়া সাফল্য মিলেছে ৷
কিংশুক বলছে, "খেলাধুলোয় জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে আমাকে প্রতিদিন অনেকটা সময় ব্যয় করতে হয়েছে ৷ ঠিকমতো পড়ার সুযোগ পাইনি ৷ তারপরেও আমার যতটুকু রেজাল্ট হয়েছে, তা পুরোটাই আমার বাবা-মায়ের জন্য হয়েছে ৷ আর গৃহ শিক্ষকদের অবদানের কথা আমি কখনওই ভুলব না।"
ছোটবেলা থেকে কিংশুক দেখে এসেছে, রোজ সকাল হলে বাবা কৃষ্ণমোহন পাল টোটোগাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। রাতে একরাশ ক্লান্তি ও ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে তিনি বাড়ি ফেরেন। দিনের শেষে তাঁর রোজগার সাফল্যে 300 থেকে 400 টাকা। তাই, ছেলের জন্য পর্যাপ্ত গৃহশিক্ষক রাখা বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। ছেলের সাফল্যে বাবা কৃষ্ণমোহন পালের নিরলস পরিশ্রম রয়েছে ৷ ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে কতদিন তিনি রাস্তায় টোটোগাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন। কিছু বাড়তি টাকা হাতে পেলে ছেলের জন্য কিছু খাতা কেনা যাবে। ছেলের মাধ্যমিকের রেজাল্ট দেখার পর কৃষ্ণবাবু আপ্লুত হয়ে গিয়েছেন। তাঁর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে ৷
তিনি বলেন, "ছেলেটাকে তিন বেলা ঠিকমতো খেতে দিতে পারিনি। তবুও আজ সে ভালো রেজাল্ট করেছে। আমার পরিশ্রম বৃথা যায়নি। ছেলের জন্য যদি আরও কিছু টাকা খরচ করতে পারতাম, হয়তো আরও ভালো রেজাল্ট করতে পারত।"
মা শুক্লা পাল কতদিন আড়ালে আঁচল দিয়ে চোখের জল ফেলেছেন। সব ঘরের ছেলেরা, মায়ের কাছে কত বায়না করে। তিনি যে সে সবের কিছুই ছেলেকে দিতে পারেননি। কিংশুকের মা বলেন, "ছেলেটা আমার অনেক কষ্ট করে বড় হচ্ছে। মাধ্যমিকে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। আমি ওকে ভালো কিছু খেতে দিতে পারিনি। ছেলেটা মুখ বুজে সব কিছু মেনে নিয়েছে। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। কিছু না-পেয়েও আমার ছেলে মাধ্যমিকে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে।"
বড় হয়ে কিংশুক একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। সমাজের গরীব ছেলে, মেয়েদের জন্য তার অনেক ভাবনা রয়েছে ৷ কিন্তু দারিদ্র্যের পাহাড় পেরিয়ে কিংশুক কি পারবে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে ?