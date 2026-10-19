প্রায় দেড় দশক বাদে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ফিরছে রাজ্য টিটির আসর

প্রায় দেড় দশক বাদে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ফিরছে রাজ্য টিটির আসর
শেষবার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে রাজ্য টিটি আয়োজিত হয়েছিল 2012 সালে ৷ অর্থাৎ, 14 বছর বাদে সংশ্লিষ্ট ভেন্যুতে ফিরছে এই প্রতিযোগিতা ৷
Published : October 19, 2026 at 3:54 PM IST
কলকাতা, 19 অক্টোবর: বহুবছর পর ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ফিরছে রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা ৷ 25 নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্য টিটি চ্যাম্পিয়নশিপ ৷ ইতিমধ্যেই সরকারি তরফে অনুমতি মিলেছে ৷ বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা এবারের রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের সফল আয়োজনে তৎপর ৷ শেষবার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে রাজ্য টিটি আয়োজিত হয়েছিল 2012 সালে ৷ অর্থাৎ, 14 বছর বাদে সংশ্লিষ্ট ভেন্যুতে ফিরছে এই প্রতিযোগিতা ৷
এই মুহূর্তে রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি সুব্রত দে ৷ দীর্ঘদিন টেবল টেনিসের প্রশাসনিক কর্তা হিসেবে কাজ করার পরে সর্বোচ্চ কুর্সিতে বসেছেন তিনি ৷ অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হয়ে সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন স্বপন বন্দোপাধ্যায় ৷ ফলে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া আইন মেনে নির্বাচনের আগে পর্যন্ত রাজ্য টেবল টেনিসের সভাপতি পদে সুব্রত দে ৷ গত 3 অক্টোবর শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় সভাপতির শূন্যপদ পূরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ তবে এই মুহূর্তে দেশের সর্বোচ্চ টেবল টেনিস সংস্থায় ডামাডোল ৷ কারণ কেন্দ্রীয় সরকার দেশের টেবল টেনিসের সর্বোচ্চ সংস্থাকে বরখাস্ত করেছে ৷
দেশের সর্বোচ্চ সংস্থার ডামাডোলের প্রভাব স্বাভাবিক নিয়মেই রাজ্য সংস্থাতেও পড়ে ৷ ইতিমধ্যে দেরাদুনের জোনাল টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা বাতিল হয়েছে ৷ এমতাবস্থায় রাজ্য টেবল চ্যাম্পিয়নশিপের দিন পরিবর্তনের জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে ৷ যদিও বিএসটিটিএ-র বর্তমান সভাপতি সুব্রত দে জানিয়েছেন, আশঙ্কা অমূলক নয় ৷ তবে তাঁরা ইতিমধ্যে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের তারিখ এবং আয়োজনের খবরাখবর অ্যাড-হক কমিটিকে জানিয়েছেন ৷ একইসঙ্গে ইন্দু পুরী নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ফেডারেশনের উপর আস্থা রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷ জাতীয় ক্রমপর্যায়ে থাকা প্যাডলাররা রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেন না কিংবা অর্ধেক টুর্নামেন্ট খেলে ফিরে যান ৷ সুব্রত দে-র আশা এবার হয়তো সেটা হবে না ৷
এরইমধ্যে বিএসটিটি-তে নির্বাচনের ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে এবং সেটি কেন্দ্রীয় ক্রীড়া আইন মেনেই হবে ৷ সম্ভবত নতুন বছরের প্রথম মাসের মধ্যেই নির্বাচন হয়ে যেতে পারে ৷ কেন্দ্রীয় ক্রীড়া আইন প্রয়োগে রাজ্য সংস্থার সংবিধানে বদল নিয়ে আসতে হয়েছে ৷ সুব্রত দে বলছেন, "সংবিধান সংশোধন করে নির্বাচন না-করার বিষয়টি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ৷ যদিও বর্তমান রাজ্য কমিটির মেয়াদ 2028 সাল পর্যন্ত রয়েছে ৷ তথাপি কোনও ফাঁক রাখা উচিত নয় ৷"
রাজ্য টেবল টেনিসের প্রশাসনে দক্ষিণবঙ্গ বনাম উত্তরবঙ্গের ছায়াযুদ্ধ রয়েছে বলে মনে করা হয়। সুব্রত দে অবশ্য জানালেন, সেসব এখন অতীত। পাহাড় ও সমতল একজোট হয়ে কাজ করবে ৷ রাজ্যের বেশ কিছু ভালো প্য়াডলার বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন না ৷ যার নেপথ্যে অনেক কারণ রয়েছে ৷ সম্প্রতি অঙ্কুর ভট্টাচার্য বাংলা ছেড়েছেন ৷ সুব্রত দে জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে আর যেন এই ঘটনা না-ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং যে সকল প্যাডলার বাংলার হয়েও অন্য রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন ৷