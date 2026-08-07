বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিতে বন্ধ ফুটবল চর্চা, বল গড়াতে উদ্যোগী ক্রীড়ামন্ত্রী

বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিতে বন্ধ ফুটবল চর্চা, বল গড়াতে উদ্যোগী ক্রীড়ামন্ত্রী
কলকাতা প্রিমিয়র লিগের ম্য়াচে এখনও পর্যন্ত দল নামায়নি বিএফএ ৷ বিষয়টি কানে পৌঁছতেই নড়েচড়ে বসেছেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ৷
Published : August 7, 2026 at 4:32 PM IST
কলকাতা, 7 অগস্ট: দুই পদস্থ আধিকারিকের আকচা-আকচিতে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিতে ফুটবলই বন্ধ ৷ বাঙালি এবং ফুটবল তো সমান্তরালভাবে হাঁটে ৷ বাঙালি বিশ্বাস করে সব খেলার সেরা ফুটবল ৷ অথচ বাংলার সরকারি ফুটবল স্কুলে ফুটবলই বন্ধ ৷ আগামী অক্টোবরে শহর কলকাতায় ব্রাজিল আসছে ভারতীয় দলের সঙ্গে ম্যাচ খেলতে ৷ সব ঠিক থাকলে তারকাখচিত দলবল নিয়েই কলকাতায় আসছেন আন্সেলোত্তি ৷ ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে পাশে নিয়ে গত 30 জুলাই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মোহনবাগান দিবসের মঞ্চ থেকে সেই খবর ঘোষণা করেছেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ৷ পাঁচবারের বিশ্বজয়ীদের স্বাগত জানাতে দেশের ফুটবল ফেডারেশন এবং রাজ্য সরকারের তরফে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ অথচ তাদের নজরে নেই বাংলার একমাত্র সরকারি ফুটবল স্কুলে ফুটবল বন্ধের খবর ৷
অনূর্ধ্ব-14, অনূর্ধ্ব-16, অনূর্ধ্ব-18 ফুটবলাররা খড়দায় বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিতে ফুটবলের পাঠ নিয়ে থাকে ৷ অনূর্ধ্ব-14 ছাড়া বাকি দুই বয়সভিত্তিক দল আবাসিক ৷ অর্থাৎ, অ্যাকাডেমি থেকে পড়াশোনা এবং ফুটবলের পাঠ নেয় ছেলেরা ৷ তিনটি বিভাগের মোট ফুটবল শিক্ষার্থীর সংখ্যা 135 জন ৷ প্রতিটি বিভাগে দু'জন কোচ রয়েছেন ৷ হেড কোচ সুব্রত ভট্টাচার্য, যিনি কলকাতা ময়দানে 'পটলা' নামে পরিচিত ৷ অ্যাকাডেমির অনূর্ধ্ব-18 দলটির কলকাতা প্রিমিয়র লিগে অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও সরকারি বাবুদের দ্বন্দে নাকি দল নামানো সম্ভব হয়নি ৷ মহামেডান স্পোর্টিং এবং ইস্টার্ন রেলের বিরুদ্ধে ওয়াকওভার দিয়েছে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি ৷ সামনে ম্যাচগুলোতেও দল নামানো যাবে কি না, তা নিয়ে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির কোচেরা সন্দিহান ৷
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক অ্যাকাডেমির এক কর্মী বলছেন, "সরকারি ব্যাপার এইসব ৷ আমি মুখ খুলতে পারব না ৷ তবে এটা ঠিক আমাদের অনূর্ধ্ব-18 দল কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে খেললেও একটি ম্যাচে দল নামানো যায়নি। আমরাই একমাত্র দল যারা অনূর্ধ্ব-18 দল নিয়ে কলকাতা লিগ খেলি ৷ বাংলায় তো ফুটবল প্রতিভার অভাব নেই ৷ অ্যাকাডেমির সাত ফুটবলার বাংলার বিসি রায় ট্রফির দলে ছিল ৷ বাংলাকে চ্যাম্পিয়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ৷" এই অচলাবস্থা নিয়ে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত ইতিমধ্যেই কথা বলেছেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ'য়ের সঙ্গে ৷
65 জন ফুটবল শিক্ষার্থী এখনও অ্যাকাডেমিতে রয়েছেন ৷ তাঁদের প্র্যাকটিস, পড়াশোনা সব চলছে ৷ কিন্তু মাঠে নেমে ফুটবল বন্ধ কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ৷ নব মহাকরণে ক্রীড়াদফতরের কাছে এই অচলাবস্থার খবর সবে পৌঁছেছে ৷ ক্রীড়ামন্ত্রী শুক্রবার অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত সকল আধিকারিক এবং ক্রীড়াদফতরের সচিব, ডেপুটি-সচিবদের নিয়ে তড়িঘড়ি আলোচনায় বসে সুরাহার পথ বের করছেন ৷ চলতি মাসের 18 তারিখ থেকে অনূর্ধ্ব-18 আই লিগ রয়েছে ৷ মন্ত্রীর বৈঠক এবং লাল ফিতের ফাঁস আলগা হতেই তড়িঘড়ি সব মেটানোর ব্যবস্থা শুরু হয়েছে ৷
ক্রীড়া দফতরের এক আধিকারিক বলছেন, "দেখুন বিষয়টি নেতিবাচকভাবে দেখা ঠিক হচ্ছে না ৷ একটা বদল হয়েছে ৷ নতুন জমানায় এখন যারা চেয়ারে তাদের তো সব বুঝতে হবে ৷ সমস্যাটা রাজ্য সরকারের অন্য অ্যাকাডেমিতেও হচ্ছে ৷ ফুটবল বলেই এত সাড়া পড়েছে ৷ ক্রীড়াক্ষেত্রে সবকিছু যুদ্ধকালীন তৎপরতায় করতে হয় ৷ কারণ আইএফএ বলুন বা এআইএফএফ-এর কোনও নির্দেশ দিনক্ষণ মেনে আসে না ৷ তাই ফান্ড জোগানের বিষয়টিও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় করতে হয় ৷ রাজ্যের অর্থমন্ত্রক এবং ক্রীড়ামন্ত্রকের এই বোঝাপড়ার ফাঁকে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছিল ৷ আধিকারিকরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন ৷ ক্রীড়ামন্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়েছেন। তাই ফুটবল শিক্ষালয়ে আবার বল গড়াবে ৷"
বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির সাম্প্রতিক সাফল্য নজরকাড়া ৷ রিলায়েন্স লিগে সফল প্রতিষ্ঠানটি ৷ বয়সভিত্তিক যে কোনও প্রতিযোগিতা, সেটা রাজ্য কিংবা জাতীয় পর্যায়; ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের ছোট দলের পাশাপাশি তৃতীয় শক্তি হিসেবে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি উঠে এসেছে বরাবর ৷ সেই অ্যাকাডেমিতে ফুটবল বন্ধ মানে বাঙালির ফুটবল চর্চার শিকড়ে কুঠারাঘাত ৷ তাই বর্ষার কারণে আপাতত প্র্যাকটিস বন্ধ থাকলেও বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিতে বল গড়ানোর প্রক্রিয়া লাল ফিতের ফাঁস এড়িয়ে শুরু হতে চলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷