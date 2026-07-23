ডুরান্ডের ডার্বিতে পেপারলেস টিকিট, শনিবার উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
আগামী বছর থেকে ছোট পরিসরে মহিলাদের ডুরান্ড কাপ চালুর বিষয়েও ভাবনাচিন্তা করছে সেনাবাহিনী ৷
Published : July 23, 2026 at 10:59 AM IST
কলকাতা, 23 জুলাই: আসন্ন ডুরান্ড কাপ ডার্বির জন্য ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে 5,100টি করে টিকিট দেওয়ার ঘোষণা করল সেনাবাহিনী ৷ চলতি সপ্তাহের শনিবার ডার্বি দিয়ে 135তম ডুরান্ড কাপ এবং একইসঙ্গে ভারতের ফুটবল মরশুমের শুরু। প্রাক-মরশুম টুর্নামেন্ট হলেও ডার্বি সবসময় আলাদা মাত্রা বহন করে ৷ তাই দেরিতে হলেও ডার্বি ওপেনারে ইস্ট-মোহন দ্বৈরথ ঘিরে দু'দলের সমর্থকদের উন্মাদনা বাড়ছে ৷ ইতিমধ্যে অনলাইন এবং অফলাইনে টিকিট ছাড়া হয়েছে ৷ এমন সময় ডার্বিতে পেপারলেস টিকিটের কথা বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে দিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ৷
অর্থাৎ, অনলাইনে টিকিট কেটেই মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন অনুরাগীরা ৷ তবে ডুরান্ড কমিটির দুই প্রধানকে 5,100টি করে টিকিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত কতোটা বাস্তবোচিত, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে ৷ কারণ, দুই প্রধানের কর্তারাই ডুরান্ডে টিকিটের অপ্রতুলতার কথা প্রতিবছর বলে থাকেন ৷ এবছরও সেই সমস্যা ফের শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ফাইনালে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ক্রীড়ামন্ত্রী ৷ এছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতে ফুটবল প্রসারে ইম্ফল, গ্যাংটক, দার্জিলিং ও তাওয়াংয়ের মতো জায়গায় ভবিষ্যতে ম্যাচ আয়োজনের সম্ভাবনার কথাও উঠে এসেছে কলকাতায় বুধবার প্রাক-টুর্নামেন্ট সাংবাদিক সম্মেলনে ৷ আগামী বছর থেকে ছোট পরিসরে মহিলাদের ডুরান্ড কাপ চালুর বিষয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে বলে সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে ৷
ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, "রসগোল্লার পর কলকাতার মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে ফুটবল ৷ বিশ্বকাপের আবহ এখনও শেষ হয়নি ৷ ভারতীয় ফুটবলারদের সমর্থনে স্টেডিয়াম ভরিয়ে তুলতে হবে ৷" তাঁর দাবি, ডাবল-ইঞ্জিন সরকারের সহযোগিতায় এবারের ডুরান্ড অন্যতম সেরা হতে চলেছে ৷ ডুরান্ড কাপ ঘিরে এবছর একাধিক নতুন উদ্যোগের ঘোষণা করা হয়েছে ৷ টুর্নামেন্টের প্রচার বাড়াতে তিন কোটি টাকার পুরস্কার, তিনটি এসইউভি গাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ৷ পাশাপাশি প্রত্যেকটি ভেন্যুতে স্থানীয় ফুটবলারদেরও বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হবে, যা এই বছরের অন্যতম সংযোজন ৷
Kolkata hosted the Press Conference for the #135thEditionofIndianOilDurandCup, organised by the Indian Armed Forces and supported by the Government of West Bengal, at AOI, Vijay Durg.— Durand Cup (@thedurandcup) July 22, 2026
Bringing together dignitaries, and the football fraternity, the event celebrated the enduring… pic.twitter.com/potxsU66To
রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়েছেন, কলকাতায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ও কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে মোট 16টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। জোড়া সেমিফাইনাল এবং ফাইনালও হবে কলকাতায় ৷ দর্শকদের সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা হবে স্টেডিয়ামে ৷ সেই পানীয় জলের গুণগত মান যাতে ভালো হয় সেই ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন ক্রীড়ামন্ত্রী ৷ এছাড়া পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে ম্যাচের দিন অতিরিক্ত বাস চালানোর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।