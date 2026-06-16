নিয়মের ফাঁক কাজে লাগিয়ে আইএসএলে মহামেডান ! আশ্বাস নয়া সচিবের

নিয়মের ফাঁক কাজে লাগিয়ে আইএসএলে মহামেডান ! আশ্বাস নয়া সচিবের
ইস্তেয়াক রাজু আহমেদের ছেড়ে যাওয়া মহামেডানের সচিব পদে এলেন ওয়াসিম আক্রাম ৷
Published : June 16, 2026 at 4:39 PM IST
কলকাতা, 16 জুন: পদত্যাগ করেছেন বিগত কমিটির সকল পদাধিকারীরা ৷ নতুন সভাপতি হিসেবে দিনকয়েক আগে দায়িত্ব নিয়েছেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ আমিরউদ্দিন ববির ছেড়ে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়েছেন তিনি ৷ এবার সচিব ইস্তেয়াক রাজু আহমেদের ছেড়ে যাওয়া পদে বসলেন ওয়াসিম আক্রাম ৷ সোমবার দায়িত্ব নিয়েই সাদা-কালো শিবিরকে ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোতে ফেরানোর ডাক দিলেন তিনি ৷
গলা পর্যন্ত দেনায় ডুবে শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব ৷ হাল ধরতে হুমায়ুন কবীরের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাক্তন কর্তা-ব্যক্তিরা ৷ সেই ডাকে সাড়া দিয়ে নওদার বিধায়ক মহামেডান ক্লাবের সর্বোচ্চ পদে ৷ নতুন কমিটি গড়ার লক্ষ্যে এবার ওয়াসিম আক্রামকে নিয়ে এলেন তিনি ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে হুমায়ুন কবীর বলেন, "মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সচিব হিসাবে ওয়াসিম আক্রামকে নির্বাচিত করা হয়েছে ৷ আজ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে সহ-সভাপতি বেছে নেওয়া হবে ৷ পাশাপাশি অন্যান্য পদাধিকারীদের নামও ঘোষণা করা হবে ৷ ক্লাবের আগের সব অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে নতুন করে অ্যাকাউন্ট খোলা হবে ৷" একইসঙ্গে তিনি জানান, 134 বছরের ক্লাবকে আবার কলকাতা ময়দানে দাপিয়ে খেলতে দেখা যাবে ৷
ক্লাবে ক্ষমতার হাতবদলের পর সাদা-কালো সমর্থকরা জানতে চাইছেন আইএসএলে নতুন মরশুমে খেলা সম্ভব কি না ৷ সচিব হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই ওয়াসিম আক্রাম এ ব্যাপারে বলেন, "দেনার দায় নিয়ে ক্লাব চালাতে এসেছি ৷ কোনও স্পনসর নেই ৷ ফলে আমাদেরই দায় মেটাতে হবে ৷ বকেয়া মিটিয়ে দল গঠনের ঝক্কি রয়েছে ৷ দ্রুত ক্লাবকে সঠিকভাবে পরিচালনার কাজ শুরু করব ৷ আইএসএল খেলার উদ্যোগ শুরু করেছি। তবে সেই ব্যাপারে এখনও বলার সময় আসেনি ৷"
প্রসঙ্গত 2025-26 মরশুমে আইএসএল থেকে অবনমন হয়েছে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের ৷ নতুন মরশুমের আইএসএল আয়োজনে সদ্য ক্লাবগুলোর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন ফেডারেশন সভাপতি ৷ উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য ৷ আপাতত ক্লাব জোট সেপ্টেম্বর থেকে আইএসএল আয়োজনের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে ৷ মহামেডানের অবনমন হওয়ায় বৈঠকে ডাকা হয়নি তাদের ৷
সদ্য সচিবের চেয়ারে বসা ওয়াসিম আক্রাম জানান, মহামেডান স্পোর্টিংও নিয়মের ফাঁক কাজে লাগিয়ে আইএসএল খেলবে আসন্ন মরশুমে ৷ আসলে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর আইএফএল চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড হারবারের ভবিষ্যৎ দোলাচলে ৷ রানার্স শিলং লাজং এফসি আইএসএল খেলবে না বলে জানিয়েছে ইতিমধ্যেই ৷ আর নিয়মের এই ফাঁকটাই কাজে লাগাতে চাইছেন ওয়াসিম আক্রাম ৷ তার আগে কোচ মেহেরাজউদ্দিন ওয়াডুর অধীনে মহামেডান 20 জুন থেকে কলকাতা লিগের অনুশীলন শুরু করবে কল্যাণীতে ৷