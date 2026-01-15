বিশ্বকাপের আগে ধাক্কা ভারতের, টি-20 সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন তারকা ক্রিকেটার
পাঁজরের চোটে আগেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ দু'টি ওডিআই থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন চেন্নাই অলরাউন্ডার ৷
Published : January 15, 2026 at 4:18 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 জানুয়ারি: সংশয় সত্যি হয়ে দেখা দিল ৷ ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর পাঁজরের চোটে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন পাঁচ ম্য়াচের সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন ওয়াশিংটন সুন্দর ৷ যা পরিস্থিতি তাতে চেন্নাই অলরাউন্ডারের টি-20 বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়েও উঠে গেল বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন ৷ তবে এটা নিশ্চিত যে, কিউয়িদের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সিরিজে তাঁকে পাচ্ছে না টিম ইন্ডিয়া ৷
গত 11 জানুয়ারি নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ওডিআই ম্য়াচে বাঁ-দিকের পাজরে ব্যথা অনুভব করেন ওয়াশিংটন সুন্দর ৷ অবস্থা এমনই বেগতিক ছিল যে পাঁচ ওভার হাত ঘুরিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন তিনি ৷ পরে অবশ্য আট নম্বরে ব্য়াট হাতে নেমে দলকে জিতিয়েছিলেন সুন্দর ৷ তবে রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে যথেষ্ট বেগ পেতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে ৷ এরপর সিরিজের বাকি দু'টি ওডিআই থেকে সুন্দরের ছিটকে যাওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় বোর্ডের তরফে ৷ পরিবর্তে স্কোয়াডে প্রথমবারের জন্য ডাক পান আয়ুষ বাদোনি ৷
বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছিল ভারতীয় অলরাউন্ডার বোলিংয়ের সময় বাঁ-দিকের পাঁজরে তীব্র অস্বস্তি অনুভব করেছেন ৷ পরবর্তীতে তাঁর স্ক্যান করানো হয় এবং সেই রিপোর্ট নিয়ে বোর্ডের মেডিক্যাল টিম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে ওয়াশিংটন সুন্দর ওডিআই সিরিজের বাকি পর্ব থেকে ছিটকে যান ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী এবার পাঁচ ম্য়াচের কুড়ি-বিশের সিরিজ থেকেও ছিটকে গেলেন তিনি ৷ বিষয়টি নিশ্চিত করে বিসিসিআই'য়ের এক আধিকারিক সংবাদসংস্থাকে বলেন, "পার্শ্বিক টানের কারণে ওয়াশিংটন সুন্দর নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজ থেকেও ছিটকে গিয়েছেন ৷"
Unfortunate blow for Washington Sundar. Bad luck.— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) January 15, 2026
Going to be an interesting debate on who the back is going to be?
Ideal to look at a player who will lend balance and depth to the squad. #T20WorldCup
টি-20 সিরিজ থেকে সুন্দরের ছিটকে যাওয়ার অর্থ 7 ফেব্রুয়ারি থেকে টি-20 বিশ্বকাপ খেলার বিষয়টিও মোটেই নিরাপদ নয় তাঁর জন্য ৷ যা ভারতীয় শিবিরের জন্য ধাক্কা ৷ ইতিমধ্যে তিলক বর্মার বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে ৷ তবে বোর্ডের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা করা হয়নি ৷ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে ঘরের মাঠে 'ব্ল্য়াকক্য়াপস'-এর বিরুদ্ধে আগামী 21-31 জানুয়ারি পাঁচটি টি-20 খেলবে ভারতীয় দল ৷ যার প্রথম তিনটি থেকে ছিটকে গিয়েছেন তিলক ৷ এখন দেখার সুন্দরের পরিবর্ত হিসেবে কার নাম ঘোষণা করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷