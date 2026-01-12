প্রথম ম্য়াচ জিতে দুঃসংবাদ ভারতীয় শিবিরে, বাকি সিরিজে নেই তারকা অলরাউন্ডার

প্রথম ম্য়াচ জিতে দুঃসংবাদ ভারতীয় শিবিরে, বাকি সিরিজে নেই তারকা অলরাউন্ডার
রবিবাসরীয় ভদোদরায় চোটের কারণে পাঁচ ওভারের বেশি হাত ঘোরাতে পারেননি চেন্নাই ক্রিকেটার ৷
Published : January 12, 2026 at 1:19 PM IST
ভদোদরা, 12 জানুয়ারি: সংশয় থাকলেও রবিবাসরীয় ভদোদরায় শেষমেশ ব্য়াট হাতে নেমেছিলেন তিনি ৷ শুধু নামা নয়, কেএল রাহুলের সঙ্গে অপরাজিত থেকে দলকে সিরিজে এগিয়ে দিয়ে মাঠ ছাড়েন (যে ম্য়াচ চার উইকেটে জিতেছে ভারত) ৷ তবে তিন ম্য়াচের সিরিজের বাকি দু'টি থেকে ছিটকে গেলেন ওয়াশিংটন সুন্দর ৷ পাঁজরের চোটে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের বাকি পর্বে নেই তিনি ৷ এমনকী পরবর্তীতে 'ব্ল্যাকক্যাপস'-এর বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজেও তাঁকে পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে ৷ এমনটাই রিপোর্ট সংবাদসংস্থা আইএএনএস (IANS) সূত্রে ৷
যদিও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সুন্দরের ছিটকে যাওয়ার খবর অফিসিয়ালি ঘোষণা করা হয়নি ৷ তবে সূত্রের খবর বাঁ-দিকের পাঁজরে আঘাত পেয়েছেন দক্ষিণী অলরাউন্ডার ৷ ব্যথার কারণে রবিবার ভদোদরায় প্রথম ম্য়াচে মাত্র পাঁচ ওভার বোলিং করে মাঠ ছাড়েন তিনি ৷ পরবর্তীতে আর ফিল্ডিংয়েও নামেননি তিনি ৷
ব্য়াট হাতে সাত বলে সমসংখ্যক রান করে অপরাজিত থেকে যান সুন্দর ৷ তবে রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে তিনি যে যথেষ্ট অস্বস্তি অনুভব করছিলেন, সেটা স্পষ্ট ৷ সংবাদসংস্থা আইএএনএস'কে সোমবার এক সূত্র বলেছে, "ভদোদরায় প্রথম ম্য়াচে বাঁ-দিকের পাঁজরে আঘাত পেয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর ৷ পার্শ্বিক টানের (সাইড-স্ট্রেন) কারণে নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে বাকি দু'টি ওয়ান-ডে থেকে ছিটকে গিয়েছেন তিনি ৷ এখন দেখার টি-20 সিরিজে তাঁকে পাওয়া যায় নাকি ৷ কারণ এই ধরনের চোট সারিয়ে সুস্থ হতে বেশ সময় লাগে ৷"
#BREAKING: Washington Sundar ruled out of remainder of ODI series vs NZ— IANS (@ians_india) January 12, 2026
“It is understood that Sundar has been ruled out of the remaining two ODIs against New Zealand after being diagnosed with a side strain picked up after taking a blow on the left rib in the first game in… pic.twitter.com/eJ4tWz66lL
তলপেটে অস্ত্রোপচারের কারণে দিনকয়েক আগে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম তিনটি টি-20 থেকে ছিটকে গিয়েছেন তারকা ব্যাটার তিলক বর্মা ৷ এরপর ওয়াশিংটন সুন্দরের চোট উদ্বেগ বাড়াল ভারতীয় শিবিরে ৷ তাছাড়া তিলকের মতোই আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপগামী ভারতীয় স্কোয়াডে রয়েছেন সুন্দর ৷ চোটের কারণে এদেরকে বিশ্বকাপে পাওয়া না-গেলে তা নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের জন্য ৷
কিউয়িদের বিরুদ্ধে চলতি ওয়ান-ডে সিরিজেও ভারতের কাছে দ্বিতীয় ধাক্কা এটি ৷ শনিবার নেটে ব্য়াটিং অনুশীলনের সময় চোট পেয়ে সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন স্টাম্পার-ব্য়াটার ঋষভ পন্ত ৷ পরিবর্ত হিসেবে ধ্রুব জুরেলের নাম ঘোষণা করেছে বিসিসিআই ৷ এখন দেখার ওয়াশিংটন সুন্দরের স্থলাভিষিক্ত কে হন ৷
রবিবাসরীয় ম্য়াচের পর অধিনায়ক শুভমন গিল সুন্দরের চোট নিয়ে বলেন, "ওকে স্ক্যানের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ তাই স্ক্যানের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই আমরা বিস্তারিত জানতে পারব ৷" সূত্রের খবর, চেন্নাই অলরাউন্ডারকে কয়েক সপ্তাহ বিশ্রামের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ ফলত সেন্টার অব এক্সেলেন্সে রিহ্যাব শুরুর আগে বাড়ি ফিরবেন সুন্দর ৷