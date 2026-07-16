এক ম্য়াচে 51 ছক্কা ! টি-20'তে সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজির মেজর লিগে

এক ম্য়াচে 51 ছক্কা ! টি-20'তে সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজির মেজর লিগে
31 বলে সেঞ্চুরি করেও এলিমিনেটরে দলকে জেতাতে পারলেন না নিকোলাস পুরান ৷ 267 রান তাড়া করে ম্য়াচ জিতল ওয়াশিংটন ৷
Published : July 16, 2026 at 2:44 PM IST
ওকল্যান্ড, 16 জুলাই: ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে ক্রিস গেইলের দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড রক্ষা পেল অল্পের জন্য ৷ বুধবার মেজর লিগ ক্রিকেটের প্রথম এলিমিনেটরে ওয়াশিংটন ফ্রিডমের মুখোমুখি হয়েছিল এমআই নিউইয়র্ক ৷ সেই ম্য়াচে 31 বলে সেঞ্চুরি হাঁকালেন নিউইয়র্কের তারকা ব্যাটার নিকোলাস পুরান ৷ তাঁর 33 বলে 106 রানে ভর করে স্কোরবোর্ডে 266 তুলেও ম্য়াচ হারল নিউইয়র্ক ৷
অন্যদিকে টি-20 ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজির গড়ল ওয়াশিংটন ৷ পাল্টা সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে যে জয়ে নেতৃত্ব দিলেন আন্দ্রিয়াস গাউস ও স্টিভ স্মিথ ৷ 51 বলে 132 রানের অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলে ম্য়াচের সেরা গাউস ৷ যা মেজর লিগ ক্রিকেটে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরিও বটে ৷ স্মিথ অবশ্য 48 বলে 110 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন ৷ আট বল বাকি থাকতে চার উইকেট হারিয়ে 270 রান তুলে ম্য়াচ জিতল ওয়াশিংটন ৷
এর আগে টি-20 ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজির ছিল আইপিএলে ৷ 2026 সংস্করণে কোটিপতি লিগে 265 রান তাড়া করে দিল্লি ক্যাপিটালস'কে হারিয়েছিল পঞ্জাব কিংস ৷ মেজর লিগ ক্রিকেটের এলিমিনেটরে এদিন ভেঙে গেল সেই রেকর্ড ৷ রেকর্ড তৈরি হল ছক্কা হাঁকানোর নিরিখেও ৷
A stunning display of batting elegance 🏏 Andries Gous gets his first MLC century here in Oakland 💯 pic.twitter.com/p2CkhXp2kt— Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) July 16, 2026
টি-20 ক্রিকেটে একটি ম্য়াচে সর্বাধিক ছক্কার নজিরও এতদিন ছিল আইপিএলে ৷ 2024 সালে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম পঞ্জাব কিংস ম্যাচের দখলে ছিল সর্বাধিক 42 ছয়ের নজির ৷ এদিন সেই রেকর্ড ভেঙে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন ব্য়াটাররা মারলেন 51টি ছক্কা ৷ ম্যাচের সেরা গাউসের ইনিংসে ছিল 12টি ছক্কা ৷ স্মিথ মারেন ন'টি ৷ অন্যদিকে পুরানের ইনিংস সাজানো ছিল 13টি ছয় দিয়ে ৷ নিউইয়র্কের হয়ে 25 বলে 64 রান করা কায়রন পোলার্ডও মারেন আটটি ছক্কা ৷
WASHINGTON ON TOP 🏆 The Washington Freedom completed the highest successful run chase in all of T20 cricket history and move on to tomorrow's Challenger match ‼️ pic.twitter.com/X5gZ6zZKku— Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) July 16, 2026
31 বলে এদিন সেঞ্চুরি পূর্ণ করে দলের বিরাট রানের ভিত গড়ে দেন পুরান ৷ স্বদেশি ক্রিস গেইলের ফ্র্য়াঞ্চাইজি ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির নজির (30 বলে) তিনি অল্পের জন্য ভাঙতে ব্যর্থ হন ৷ 267 রান তাড়া করতে নেমে 10 রান দুই উইকেট হারায় ওয়াশিংটন ৷ এরপর তৃতীয় উইকেটে স্মিথ ও গাউসের 241 রানের জুটি জয় এনে দেয় তাদের ৷
Andries Gous becomes the first American batter in MLC to smash a century 💯 pic.twitter.com/nE23V2F6lv— Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) July 16, 2026
এদিনের ম্য়াচে সর্বমোট উঠল 536 রান ৷ যা টি-20'র ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক ৷ 2024 আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে ওঠা 549 রান আছে তালিকার শীর্ষে ৷ প্রথম এলিমিনেটরে বিস্ফোরক জয় ওয়াশিংটনকে পৌঁছে দিল দ্বিতীয় এলিমিনেটরে ৷ সেখানে সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্নের মুখোমুখি হবে তারা ৷ সেই ম্য়াচের বিজয়ী দল ফাইনাল খেলবে লস অ্যাঞ্জেলস নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ৷