ভাঙল চার দশকের জাতীয় রেকর্ড, পিটি ঊষা'কে ছাপিয়ে 400 মিটার হার্ডলসে ব্রোঞ্জ বিথ্যা'র

ভাঙল চার দশকের জাতীয় রেকর্ড, পিটি ঊষা'কে ছাপিয়ে 400 মিটার হার্ডলসে ব্রোঞ্জ বিথ্যা'র
1984 লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সে তৈরি 'পায়োলি এক্সপ্রেসে'র গড়া নজির অক্ষত ছিল গতকাল পর্যন্ত ৷
Published : September 28, 2026 at 6:16 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 28 সেপ্টেম্বর: অন্যান্য বেশ কিছু খেলায় দেশের অ্যাথলিটরা নিরাশ করলেও চলতি এশিয়াডের অ্যাথলেটিক্সে ভারতীয়দের নিরন্তর সাফল্য বেশ উল্লেখযোগ্য ৷ এখনও পর্যন্ত সোনা না-এলেও ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের বেশ কিছু ইভেন্টে নজর কেড়েছেন দেশের অ্যাথলিটরা ৷ সোমবার সেই সাফল্যের তালিকায় জুড়ল মেয়েদের 400 মিটার হার্ডল ৷ যেখানে ব্রোঞ্জ আনলেন বিথ্যা রামরাজ ৷
তবে তামিলনাড়ুর দৌড়বিদের এই ব্রোঞ্জ জয় নিছক একটি পদক নয় ৷ 42 বছরের জাতীয় রেকর্ড ভেঙে 400 মিটার হার্ডলসে পদক আনলেন বিথ্যা ৷ খুব স্বাভাবিকভাবেই ভারতের জন্য স্পেশাল হয়ে রইল এই পদক ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো এশিয়াডে মেয়েদের 400 মিটার হার্ডলসে ভারতের প্রথম পদক এসেছিল 2022 হ্যাংঝৌ গেমসে ৷ সেখানে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন বিথ্যাই ৷ গত সংস্করণে পদক জয়ের পথে হিটে পিটি ঊষা'র জাতীয় রেকর্ডে থাবা বসিয়েছিলেন তিনি ৷ আর এবার ফাইনালে সেই নজির ভেঙে পোডিয়াম ফিনিশ করলেন বছর ছাব্বিশের অ্যাথলিট ৷
1984 লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সে 400 মিটার হার্ডলসে কিংবদন্তি পিটি ঊষা সময় নিয়েছিলেন 55.42 সেকেন্ড ৷ গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে এই জাতীয় রেকর্ড অক্ষত ছিল ৷ কিন্তু সোমবার বিথ্যা'র গতিতে ভাঙল 42 বছরের রেকর্ড ৷ এদিন ব্রোঞ্জ জয়ের পথে বিথ্যা দৌড় শেষ করেন 54.75 সেকেন্ডে ৷ তাঁর এই রেকর্ড-ব্রেকিং পারফরম্যান্স স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত সেরাও বটে ৷ একই ইভেন্টে এদিন আরেক ভারতীয় প্রতিযোগী অণু রাঘবনও ব্যক্তিগত সেরা পারফরম্যান্স উপহার দেন ৷ কিন্তু 55.88 সেকেন্ড সময় নিয়ে পাঁচে শেষ করেন তিনি ৷ দীর্ঘ কয়েক দশকের জাতীয় রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার বিষয়টি আঁচ করে এদিন ট্র্যাকেই নাচের মধ্যে দিয়ে উদযাপন শুরু করেন বিথ্যা ৷
A 42-year-old record is history! 🇮🇳🔥— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) September 28, 2026
Vithya Ramraj runs 54.75s to rewrite the national record in the women’s 400m hurdles and claim bronze at #AichiNagoya2026. 🥉 pic.twitter.com/Rw0P5nRCzV
এর আগে চলতি এশিয়াডে মেয়েদের 4x400 মিটার মিক্সড রিলেতে রুপোজয়ী ভারতীয় দলের সদস্যা ছিলেন বিথ্যা ৷ অর্থাৎ, চলতি গেমসে এটি দ্বিতীয় পদক তাঁর ৷ পরবর্তীতে মেয়েদের 4x400 মিটার রিলেতেও পদকজয়ের সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর ৷ তাঁকে টপকে নয়া জাতীয় রেকর্ড গড়ার জন্য বিথ্যা'কে ইতিমধ্যেই অভিনন্দন জানিয়েছেন দেশের অলিম্পিক সংস্থার প্রেসিডেন্ট পিটি ঊষা ৷
Congratulations Vithya!!— P.T. USHA (@PTUshaOfficial) September 28, 2026
Records are meant to be broken & there is no greater reward for an athlete than to see the next generation go beyond the boundaries we once set. Vithya Ramraj breaking my 43-year-old national record in the 400m hurdles is an incredibly special moment. pic.twitter.com/zkmgDjvMfY
সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "বিথ্যা'কে অভিনন্দন ৷ রেকর্ড গড়া হয় ভাঙার জন্যই ৷ আর একজন অ্য়াথলিটের সবচেয়ে বড় পাওনা বোধহয় এটাই যখন সে দেখে পরবর্তী প্রজন্ম তাঁরই তৈরি কোনও নজির ভাঙছে ৷ তাই 400 মিটার হার্ডলসে বিথ্য়া রামরাজের 43 বছরের পুরনো জাতীয় রেকর্ড ভাঙা সত্য়িই বিশেষ মুহূর্ত হয়ে রইল ৷"