যুধাজিতের 'কিস্তিমাত'! দৃষ্টি ছাড়াই হাতি-ঘোড়া সামলে জাতীয় পুরস্কার হুগলির যুবকের

যুধাজিতের 'কিস্তিমাত'! দৃষ্টি ছাড়াই হাতি-ঘোড়া সামলে জাতীয় পুরস্কার হুগলির যুবকের
নয়াদিল্লিতে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে তাঁকে জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷
Published : December 5, 2025 at 9:06 PM IST
উত্তরপাড়া, 4 ডিসেম্বর: "প্রতিবন্ধকতা অক্ষমতা নয়, বরং প্রতিবন্ধকতার চ্যালেঞ্জ জীবনে সুযোগ তৈরি করে ৷" জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার পর প্রতিক্রিয়ায় এই কথাগুলো গড়গড় করে বলছিলেন যুধাজিৎ দে ৷ সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীন হয়েও হুগলি উত্তরপাড়া শুধু নয়, দেশের গর্ব তিনি ৷ বুধবার নয়াদিল্লিতে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে তাঁকে জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷
কিন্তু কোথায় সকলের চেয়ে আলাদা যুধাজিৎ ? সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হয়েও আমার আপনার মতো দৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণ মানুষকে দাবা প্রশিক্ষণ দেন উনত্রিশের যুবক ৷ চোখে দেখেন না তো কী ? একাগ্রতা এবং প্রযুক্তির মিশেলে 64 খোপের বোর্ডকে গুলে খেয়েছেন বর্তমানে 1810 এলো রেটিং প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক এই দাবাড়ু ৷ স্পেশাল স্ক্রিন রিডিং সফটওয়্যারকে কাজে লাগিয়ে অফলাইনেও দিব্যি প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন যুধাজিৎ ৷ যার পুরস্কার বুধবার তাঁকে ধরা দিল রাষ্ট্রপতি ভবনের অলিন্দে ৷
শ্রেষ্ঠ দিব্যাঙ্গের অধীনে যুধাজিতের জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি 2025 বিশেষভাবে সক্ষমদের ক্ষমতায়ন বিভাগে ৷ ছ'বারের রাজ্য চ্যাম্পিয়ন যুধাজিৎ জানাচ্ছেন, যে খেলাটিকে তিনি ভালোবাসেন সেটাকে অন্যদের মধ্যে সংক্রামিত করার প্রতিশ্রুতি তিনি আগামিদিনেও রক্ষা করে যাবেন ৷ স্বাভাবিকভাবেই যুধাজিতের এই পথচলাটা খুব সহজ ছিল না ৷ ছ'বছরে মায়ের কাছে দাবায় হাতেখড়ি তাঁর ৷ পরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দাবার প্রতি আগ্রহ বাড়ে ৷ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে একাধিক পুরস্কার রয়েছে যুধাজিতের ঝুলিতে ৷
কোভিডের সময় সকলে যখন ঘরবন্দি তখন অধ্যাবসায়কে কাজে লাগিয়ে অনলাইনে দাবা শেখানো শুরু উত্তরপাড়ার যুবকের ৷ চলতি বছর 27 জুলাই উত্তরপাড়ায় দৃষ্টিসম্পন্ন দাবা খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি প্রতিযোগিতাও আয়োজন করেন তিনি ৷ সেখানে 70 জনের প্রতিনিধিত্ব ছিল ৷ তবে দাবাই কেবল নয়, সেতারেও পাঁচ-পাঁচটি স্বর্ণপদক রয়েছে তাঁর ৷ আগামীতে ছেলের এই কৃতিত্বকে গিনেস বুক অফ ওয়াল্ড রেকর্ডে নথিভুক্ত করতে চায় পরিবার ৷
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক যুধাজিৎ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে ফোনে জানান, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত জাতীয় সম্মান পেয়ে ৷ আগামিদিনে সকলকে দাবা শেখানো চালিয়ে যাবেন ৷ অতীতে প্রোমোটিংয়ের কাজে যুক্ত থাকলেও বর্তমানে অবসরে যুধাজিতের বাবা ৷ মা রূপা দে গৃহবধূ ৷ কিন্তু যুধাজিতের এই সম্মান প্রাপ্তির পিছনে তাঁর পরিশ্রম নেহাত কম নয় ৷ বাবা অরূপ দে জানালেন, যুধাজিতের পাশাপাশি ভাই দীপ্তজিৎও দাবার প্রশিক্ষক ৷
যুধাজিৎ ও তাঁর পরিবার আপাতত রাজধানীতেই ৷ শনিবার উত্তরপাড়ায় ফিরবেন তাঁরা ৷ যুধাজিতের এই সম্মান প্রাপ্তির খবর ইতিমধ্যেই উত্তরপাড়ার পুরপ্রধান দিলীপ যাদবের কানে পৌঁছেছে ৷ টেলিফোনে যুধাজিৎকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন তিনি ৷ আগামিদিনে তাঁকে পুরসভার তরফে সম্মান জানানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷