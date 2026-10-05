সবুজ-মেরুনের টাইব্রেকার 'ত্রাতা' বিশাল ! পঞ্জাব বধ করে শিল্ড ফাইনালের টিকিট
হতশ্রী পারফরমেন্স দেখে বাগান কোচ দিলিমপেরিসের আক্ষেপ, আইএসএলের জন্য দল তৈরি নয় ৷
Published : October 5, 2026 at 10:01 AM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর : পঞ্জাব এফসিকে টাইব্রেকারে 4-3 গোলে হারিয়ে ফের আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট। রবিবার কিশোর ভারতীতে টাইব্রেকারে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ শট বাঁচিয়ে ম্যাচের সেরা বিশাল কাইথ ৷ নির্ধারিত 90 মিনিট গোল শূন্য থাকার পর অতিরিক্ত সময়েও জালে বল ঠেলতে পারেনি দুই দল। ফলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে ৷
সাম্প্রতিক সময়ে টাই ভাঙার দ্বৈরথে সবচেয়ে ধারাবাহিক বিশাল ফের নায়ক। পঞ্জাব এফসি-র সাইজা এবং বিশালের শট আটকে যায় সবুজ মেরুন এর শেষ প্রহরীর হাতে। গতবছর বিশালের হাতই শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে জয় এসেছিল এবং সেটাও হয়েছিল টাইব্রেকারে। এদিন, মোহনবাগানের হয়ে টাই ভাঙায় গোল রাহুল ভেকে, শুভাশিস, আলবার্তো, মিগুয়েলের । গোল করতে পারেননি দ্রেজান দ্রাদিজ।
এদিন, 8 মিনিটে লি এরউইনের ফ্রি-কিক বারে লেগে প্রতিহত হওয়া ছাড়া মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বলার মত আক্রমণ নেই। চার বিদেশিকে নিয়ে একাদশ সাজিয়ে ছিলেন কোচ দিলিমপেরিস। তাতেও শ্রী ফেরেনি খেলায়। লিস্টন কোলাসো, ছাঙতে, শুভাশিস বসু, দীপক টাঙরিরা সারা ম্যাচ জুড়ে বলার মতো কিছুই করতে পারেননি ৷ দ্রেদান দ্রাদিজ কিছুটা চেষ্টা করেছেন, এরউইন এবং সমীর জেলকোভিচ সেভাবে নজরে পড়েননি।
এরই মধ্যে আশিস রাইয়ের চোট পেয়ে বেরিয়ে যাওয়া বোধহয় সবুজ-মেরুন এর জন্য বড় ধাক্কা হতে চলেছে। ইতিমধ্যে চোটের ধাক্কায় ম্যাকলারেন দু'সপ্তাহের জন্য বাইরে। ফলে বলার মত আক্রমণ বা গোলমুখী শট নেই। 86 মিনিটে শুভাশিস অফসাইডে থাকায় একটি গোল বাতিল হয়।
অন্যদিকে, যে পঞ্জাব এফসি-কে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ভয়ানক মনে হচ্ছিল, তারাই কিশোর ভারতীতে সাদামাটা। মেসি বাউলির শুধুই শরীর, স্কিল নেই। স্পেনের আলফ্রেড এবং ব্রাজিলের দিয়াগো তথৈবচ।
জঘন্য ফুটবলে বিরক্ত দিলেমপেরিসও। সাতদিন পর আইএসএল শুরু। তার আগে দলের ফুটবলাররা ফিটনেস সমস্যায় ভুগলেন। দৌড়তে পারছেন না, বোঝাপড়ার অভাব স্পষ্ট ৷ সবমিলিয়ে হতশ্রী চেহারা সবুজ মেরুনের খেলায়। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা লিস্টন কোলাসোর। তাঁর পরিবর্তে নামা মিগুয়েলও বেশিকিছু করতে পারলেন না ৷ গত আইএসএলের সোনার বল জয়ী ব্রাজিলিয়ান যেন ছন্নছাড়া। তাই ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে দিলিমপেরিস বললেন, "এই পারফরমেন্সের পর বলতে দ্বিধা নেই, দল আইএসএলের জন্য তৈরি নয়।"