সর্বাধিক টি-20 রানে এশিয়ায় শীর্ষে বিরাট, টপকালেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ককে

সর্বাধিক টি-20 রানে এশিয়ায় শীর্ষে বিরাট, টপকালেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ককে
ইনিংসের গোড়াপত্তনে নেমে আরসিবি'কে আইপিএলের প্রথম ম্য়াচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন কোহলি ৷ 'বিরাট' ব্য়াটে 202 রান তাড়া করল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷
Published : March 29, 2026 at 1:44 PM IST
বেঙ্গালুরু, 29 মার্চ: জাতীয় দলের জার্সিতে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটকে বিদায় জানিয়েছেন দু'বছর আগে ৷ টি-20'তে এখন তাঁকে দেখা যায় কেবল আইপিএলে ৷ এই যেমন শনিবার প্রায় একবছর বাদে আরসিবি'র হয়ে টি-20 ফরম্য়াটে দেখা গেল বিরাট কোহলিকে ৷ আর টি-20 প্রত্যাবর্তনে দলকে জিতিয়ে কোহলি বোঝালেন ফরম্য়াট যাইহোক, তাঁর রানের খিদে এখনও আগের মতোই ৷ সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে এদিন 69 রানে অপরাজিত থেকে একটি বড়সড় নজিরে নামও তুলে ফেললেন দিল্লি ব্য়াটার ৷
এশিয়া ব্যাটারদের মধ্যে এতদিন সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে সবচেয়ে বেশি রান ছিল শোয়েব মালিকের ঝুলিতে ৷ এদিন প্রাক্তন পাক অধিনায়ককে টপকে মহাদেশের ব্য়াটারদের মধ্যে সর্বাধিক টি-20 রানের অধিকারী হলেন বিরাট ৷ মালিকের 13,571 রানের ট্যালি ছাপিয়ে গতকালের পর বিরাটের ঝুলিতে এখন 13,612 রান ৷ শোয়েব মালিকের তুলনায় অনেক কম ম্য়াচ খেলেই তাঁকে ছাপিয়ে গেলেন ভারতীয় ক্রিকেটের পোস্টার বয় ৷
557 ম্যাচ খেলে 35.99 ব্য়াটিং গড়ে টি-20 কেরিয়ারে 13,571 রান সংগ্রহ করেছেন শোয়েব মালিক ৷ পক্ষান্তরে বিরাট তাঁকে ছাপিয়ে গেলেন 415 ম্য়াচ খেলে ৷ ব্য়াটিং গড় 42.14 ৷ এশীয় ব্য়াটার হিসেবে সর্বাধিক টি-20 রানের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি শনিবাসরীয় চিন্নাস্বামীতে আরও একটি নজির গড়েন বিরাট ৷ রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ব্য়াটার হিসেবে আইপিএলে 4,000 রানের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন তিনি ৷ এদিন পাঁচটি চার ও সমসংখ্যক ছক্কায় 38 বলে 69 রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন কোহলি ৷ তাঁর ব্য়াটে ভর করে 26 বল বাকি থাকতে 202 রান তাড়া করে আরসিবি ৷ ছয় উইকেটে ম্য়াচ জেতে তারা ৷
কোহলির পাশাপাশি 26 বলে বিধ্বংসী 61 রান করেন দেবদূত পারিক্কল ৷ এদিন 26 বল বাকি থাকতে আরসিবি'র জয় আইপিএলের ইতিহাসে দ্রুততম দু'শোর বেশি রান তাড়া করে জয়ের নজিরও বটে ৷ এর আগে এই নজির ছিল রাজস্থান রয়্য়ালসের ঝুলিতে ৷ গত মরশুমে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে 25 বল বাকি থাকতে 210 রান তাড়া করে জয় তুলে নিয়েছিল তারা ৷
- একনজরে সর্বাধিক টি-20 রানের মালিক (প্রথম সাত):
- ক্রিস গেইল- 14,562 রান
- কায়রন পোলার্ড- 14,482 রান
- অ্যালেক্স হেলস- 14,449 রান
- ডেভিড ওয়ার্নার- 14,063 রান
- জস বাটলার- 13,845 রান
- বিরাট কোহলি- 13,612 রান
- শোয়েব মালিক- 13,571 রান