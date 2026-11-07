টপকালেন পন্টিংকে, সাত রানে ফিরেও ওয়েলিংটনে 'বিরাট' নজিরে কোহলি

টপকালেন পন্টিংকে, সাত রানে ফিরেও ওয়েলিংটনে 'বিরাট' নজিরে কোহলি
দ্বিতীয় ম্য়াচে রান এল না কোহলির ব্যাটে ৷ কিন্তু পন্টিংকে টপকে আরেকটি অনন্য নজির গড়লেন তিনি ৷
Published : November 7, 2026 at 5:17 PM IST
ওয়েলিংটন, 7 নভেম্বর: তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে নামা প্রথম ব্য়াটার হিসেবে 13 হাজার ওডিআই রান ৷ পাশাপাশি রান তাড়ার ক্ষেত্রে ওডিআই ক্রিকেটে সর্বাধিক স্কোরার ৷ নিউজিল্যান্ড সফরে প্রথম ম্য়াচে উপরোক্ত জোড়া রেকর্ড নিজের নামে করে নিয়েছিলেন তিনি ৷ ম্যাচ জেতানো ইনিংসে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন সচিন তেন্ডুলকরের নজির ৷ শনিবার দ্বিতীয় ম্য়াচে রান এল না তাঁর ব্যাটে ৷ কিন্তু রিকি পন্টিংকে টপকে এদিন আরও এক অনন্য নজির গড়ে ফেললেন বিরাট কোহলি ৷
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এদিন ওয়েলিংটনে 135 রান তাড়া করতে নেমে চরম ব্য়াটিং-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল ভারত ৷ বিপদে চওড়া হয়নি বিরাট কোহলির ব্যাটও ৷ মাত্র সাত রানে এদিন জ্যাকব ডাফির শিকার হন 'রানমেশিন' ৷ কিন্তু এক রান পূর্ণ করতেই এদিন রিকি পন্টিংকে ছাপিয়ে মুকুটে নয়া পালক জুড়ে নেন কোহলি ৷ ওডিআই ক্রিকেটে কিউয়িদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রান সংগ্রহের নিরিখে এদিন বিশ্বজয়ী প্রাক্তন অজি অধিনায়ককে টপকে গেলেন দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক ৷
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ওডিআই রান সংগ্রহের নিরিখে শনিবার ম্য়াচ শুরুর আগে একই মেরুতে ছিলেন পন্টিং ও কোহলি ৷ কিউয়িদের বিরুদ্ধে দু'জনের সংগ্রহে ছিল 1,971 রান ৷ সুতরাং, ওয়েলিংটনে এদিন এক রান সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই অনন্য নজিরে নাম লেখান কোহলি ৷ তবে এক নয়, বাউন্ডারি হাঁকিয়ে এদিন খাতা খোলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ৷
যদিও তারকা ব্যাটারের ইনিংস সাত রানের বেশি লম্বা হয়নি ৷ অর্থাৎ, এই মুহূর্তে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোহলির সংগ্রহে 1,978 ওডিআই রান ৷ 1,750 রান ঝুলিতে নিয়ে তালিকার তৃতীয়স্থানে সচিন তেন্ডুলকর ৷ উল্লেখ্য, প্রথম ওডিআইয়ে ম্য়াচ জেতানো 74 রানের ইনিংসে পন্টিংয়ের সমকক্ষে বসেছিলেন কোহলি ৷
- HISTORY BY VIRAT KOHLI - He has most runs vs New Zealand in ODI history! Virat Kohli - 1975 runs. Ricky Ponting - 1971 runs. #INDvsNZ #ViratKohli #Cricket https://t.co/m3Pc1ePObB— The Cricket Army (@Cricket_Army92) November 7, 2026
শনিবার দ্বিতীয় ম্য়াচে কোহলি ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলেও জিতল ভারত ৷ সৌজন্যে দলের অনভিজ্ঞ বোলিং-আক্রমণ ৷ গুর্নুর ব্রারের কেরিয়ার-বেস্ট 30 রানে চার উইকেটে যোগ্য সঙ্গত করলেন আকিব নবি, অংশুল কম্বোজরা ৷ যদিও রান তাড়া করতে নেমে ব্য়াটিং-বিপর্যয় নেমেছিল ভারতীয় শিবিরেও ৷ কিন্তু শেষবেলায় বাঁচিয়ে দিল বৃষ্টি ৷ ফলত ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে চার রানে জিতে সিরিজে ব্যবধান বাড়িয়ে নিল 'মেন ইন ব্লু' ৷
- নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ওডিআই রান সংগ্রহ করা প্রথম পাঁচ ব্যাটার:
- বিরাট কোহলি- 1,978 রান*
- রিকি পন্টিং- 1,971 রান
- সচিন তেন্ডুলকর- 1,750 রান
- কুমার সাঙ্গাকারা- 1,568 রান
- সনথ জয়সূর্য- 1,519 রান