বিলেতের মাটিতে কোহলির ব্যাটে ভাঙল দ্রাবিড়ের 'বিরাট' নজির
ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে ইংল্যান্ডে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক রানের রেকর্ড গড়লেন 'ভারতীয় ক্রিকেটের পোস্টার বয়' ৷
Published : July 16, 2026 at 8:56 PM IST
কার্ডিফ, 16 জুলাই: বিলতেভূমে ওডিআই ক্রিকেটে বিরাট কোহলির একমাত্র সেঞ্চুরিটি রয়েছে কার্ডিফে ৷ সিরিজের প্রথম ম্য়াচে ব্য়র্থ হওয়ার পর বৃহস্পতিবার সেই কার্ডিফেই কোহলির ব্য়াটে বিলেতে দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটি দেখতে মরিয়া ছিলেন অনুরাগীরা ৷ কিন্তু সোফিয়া গার্ডেনে সেঞ্চুরির প্রশ্নে এদিন নিরাশ করলেন তারকা ব্যাটার ৷ তবে ব্য়াট হাতে মূল্যবান 65 রান করলেন তিনি ৷ আর সেইসঙ্গেই বড়সড় নজিরে নাম তুলে ফেললেন কোহলি ৷
বিরাট কোহলি আর নজির সমার্থক ৷ সেই আপ্তবাক্যে আরেকটি সিলমোহর দিয়ে বিলেতের মাটিতে ভারতের সর্বাধিক আন্তর্জাতিক রানসংগ্রাহক হলেন দিল্লি ব্য়াটার ৷ যা এতদিন ছিল রাহুল দ্রাবিড়ের ঝুলিতে ৷ সেই নজির এদিন বিরাট স্পর্শ করেন প্রথম রান সংগ্রহের সঙ্গেই ৷
ক্রিজে নেমে এদিন নবম ওভারে জোফ্রা আর্চার'কে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে খাতা খোলেন কোহলি ৷ আর সেইসঙ্গে ইংল্যান্ডের মাটিতে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক রানের রেকর্ড গড়েন তিনি ৷ 2,645 রান করে এতদিন তালিকার শীর্ষে ছিলে 'দ্য ওয়াল' ৷ এদিন কিংবদন্তিকে ছাপিয়ে গেলেন কোহলি ৷ ইংল্যান্ডে ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক রানের নিরিখে তালিকার তৃতীয় নামটি সচিন তেন্ডুলকরের ৷ তাঁর ঝুলিতে রয়েছে 2,626 রান ৷
ওডিআই ক্রিকেটের 78তম অর্ধশতরানটি পূর্ণ করে এদিন 66 বলে 65 রান করে আউট হন কোহলি ৷ তাঁর ইনিংসে ছিল আটটি চার ৷ গত ন'ম্য়াচে এই নিয়ে সাতটি হাফসেঞ্চুরি এল 'বিরাট' ব্য়াটে ৷ এদিনের ইনিংসের পর বিলেতের মাটিতে কোহলির আন্তর্জাতিক রানসংখ্যা হল 2,507 ৷ সেদেশে সর্বাধিক ওডিআই রান সংগ্রহের নিরিখে প্রথম নামটা অবশ্য দেশের আরেক প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মার (1465 রান) ৷ এদিন সেই নজির ছাপিয়ে যেতে 112 রান করতে হত কোহলি'কে ৷ কিন্তু তা এদিন ছাপিয়ে যেতে ব্যর্থ তিনি ৷
That's the Virat Kohli everyone loves to watch. 🤩— Star Sports (@StarSportsIndia) July 16, 2026
Will Virat Kohli make this one count?#ENGvIND 2nd ODI 👉 Streaming LIVE on JioHotstar! pic.twitter.com/OOAWw6s385
আজকের পর ইংল্য়ান্ডের মাটিতে 35টি ওডিআই ম্য়াচ খেলে একটি শতরান ও 13টি অর্ধশতরান-সহ কোহলির ঝুলিতে রয়েছে 1,419 রান ৷ উল্লেখ্য, বার্মিংহ্য়ামে সিরিজের প্রথম ম্য়াচ জয়ের পর কার্ডিফে বৃহস্পতিবার ভারতের সামনে সিরিজ জয়ের সুযোগ ৷ টস হেরে প্রথম ব্যাটিং করছে তারা ৷ কোহলির পাশাপাশি টি-20 অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের হাফসেঞ্চুরিতে সাত উইকেট হারিয়ে 38 ওভারে দু'শোর গণ্ডি পার করেছে ভারত ৷ রোহিত এদিন ফেরেন 11 রানে ৷
- ইংল্যান্ডের মাটিতে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ভারতীয় ব্যাটার (প্রথম তিন):
- বিরাট কোহলি- 59 ম্যাচে 2,707 রান*
- রাহুল দ্রাবিড়- 46 ম্য়াচে 2,645 রান
- সচিন তেন্ডুলকর- 43 ম্য়াচে 2,626 রান