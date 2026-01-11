সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেও মাইলস্টোনে কোহলি, 'বিরাট' রেকর্ডে ছাপিয়ে গেলেন সাঙ্গাকে

সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেও মাইলস্টোনে কোহলি, 'বিরাট' রেকর্ডে ছাপিয়ে গেলেন সাঙ্গাকে
কিউয়িদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে 91 বলে 93 রান করে ফিরলেন 'কিং কোহলি' ৷
Published : January 11, 2026 at 8:51 PM IST
ভদোদরা, 11 জানুয়ারি: প্রয়োজন ছিল 42 রান ৷ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভদোদরায় সিরিজের প্রথম ওয়ান-ডে ম্য়াচে সেই রান পূর্ণ করে আরও এক মাইলস্টোন গড়লেন বিরাট কোহলি ৷ শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি কুমার সাঙ্গাকারাকে টপকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের মালিক হলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ৷ তবে মাত্র সাত রানের জন্য এদিন 54তম ওডিআই সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেন বিরাট কোহলি ৷
কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরুর আগে কোহলির ঝুলিতে ছিল 27,975 আন্তর্জাতিক রান ৷ অর্থাৎ, কুমার সাঙ্গাকারার (28,016) থেকে 41 রান পিছিয়ে ছিলেন তিনি ৷ 19তম ওভারের শেষ বলে মাইকেল ব্রেসওয়েলে স্কোয়্য়ার লেগে ঠেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দ্বিতীয় সর্বাধিক রানশিকারি হয়ে যান কোহলি ৷ তাঁর সামনে কেবল সচিন তেন্ডুলকর ৷ 34,357 রান সংগ্রহ করে যিনি তালিকার মগডালে ৷
বিশ্বের মাত্র তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে ভদোদরায় এদিন 28 হাজার আন্তর্জাতিক রান পূর্ণ করার কীর্তি গড়লেন 'কিং কোহলি' ৷ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, তিন ব্যাটারের মধ্যে দ্রুততম হিসেবে এই মাইলস্টোনে পা রাখলেন দিল্লি ব্য়াটার ৷ 624 ইনিংসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে 28,000 রান এল কোহলির ব্য়াটে ৷ যা সচিন এবং সাঙ্গাকারার পূর্ণ করেছিলেন যথাক্রমে 644 এবং 666 ইনিংসে ৷
🚨 Milestone Alert 🚨— BCCI (@BCCI) January 11, 2026
Virat Kohli is now the second highest run-getter in international cricket (Men's) 🫡
Updates ▶️ https://t.co/OcIPHEpvjr#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/vf3Yr8FYhG
মাইলস্টোন ছোঁয়ার পর এদিন হাফসেঞ্চুরিও পূর্ণ করে ফেলেন কোহলি ৷ যা ওডিআই ক্রিকেটে তাঁর টানা পঞ্চম হাফসেঞ্চুরি ৷ লিস্ট-এ ধরলে সংখ্যাটা সাত ৷ রোহিত শর্মা (26) দ্রুত ফেরার পর শুভমন গিলের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে কোহলি এদিন যোগ করেন 119 রান ৷ এরপর 54তম সেঞ্চুরির দিকে ভালোই এগোচ্ছিলেন তিনি ৷ কিন্তু 40তম ওভারে আচমকা ছন্দপতন ৷ কাইল জেমিসনের ডেলিভারিতে কিউয়ি অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েলের তালুবন্দি হন তিনি ৷
এদিন সেঞ্চুরি হাঁকালে আরও এক নজির গড়ে ফেলতেন কোহলি ৷ 'ব্ল্যাক-ক্যাপস'-এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির নিরিখে বীরেন্দ্র সেহওয়াগ ও রিকি পন্টিংয়ের নজির ভেঙে দিতেন তিনি ৷ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সপ্তম শতরানটি এদিন চলে আসত কোহলির ৷ কিন্তু তা হল না ৷ 91 বলে 93 রান করে শেষমেশ সাজঘরে ফেরেন 'দ্য রানমেশিন' ৷ মারেন আটটি চার ও একটি ছয় ৷ 301 তাড়া করতে নামা টিম ইন্ডিয়ার রান তখন 39.1 ওভারে তিন উইকেটে 234 ৷ অর্থাৎ, দলকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দিয়ে তবেই আউট হন কোহলি ৷ এদিন সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়কে টপকে ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে পঞ্চম সর্বাধিক ওডিআই খেলার নজিরও গড়েছেন রানমেশিন ৷