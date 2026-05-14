প্রথম ভারতীয় হিসেবে অনন্য কীর্তি, নবম আইপিএল সেঞ্চুরিতে একগুচ্ছ রেকর্ডে কোহলি

প্রথম ভারতীয় হিসেবে অনন্য কীর্তি, নবম আইপিএল সেঞ্চুরিতে একগুচ্ছ রেকর্ডে কোহলি
কেকেআরের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে দারুণভাবে ফিরে এলেন আরসিবি'র পোস্টার বয় ৷ 484 রান করে আপাতত তালিকায় তৃতীয়স্থানে কোহলি ৷
Published : May 14, 2026 at 9:49 AM IST
রাইপুর, 14 মে: চলতি আইপিএলের অষ্টম জয়ে ফের পয়েন্টস টেবলের শীর্ষে উঠল রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ আর কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে বুধবার ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নদের জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেন বিরাট কোহলি ৷ চলতি টুর্নামেন্টের প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে একাধিক রেকর্ডে নাম জুড়লেন তিনি ৷ আইপিএলে এটি ছিল 'চেজমাস্টার'-এর নবম শতরান ৷
আরসিবি'র সামনে এদিন জয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল 193 ৷ ইনিংসের গোড়াপত্তনে নেমে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে এদিন মাঠ ছাড়েন কোহলি ৷ তাঁর 'বিরাট' সেঞ্চুরি এদিন আসে 58 বলে ৷ শেষ পর্যন্ত 60 বলে 105 রানে অপরাজিত থেকে যান 'কিং কোহলি' ৷ ম্য়াচ সেরা আরসিবি ব্য়াটারের ইনিংস সাজানো 11টি চার ও তিনটি ছ'য়ে ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক নবম সেঞ্চুরি হাঁকানোর দিন যে সকল নজিরে নাম তুললেন বিরাট কোহলি-
- মহেন্দ্র সিং ধোনিকে টপকে এদিন আইপিএলে সর্বাধিক 279তম ম্য়াচ খেলার কৃতিত্ব গড়েন বিরাট কোহলি ৷
- প্রথম ভারতীয় এবং সার্বিকভাবে সপ্তম ব্যাটার হিসেবে টি-20 ক্রিকেটে 14 হাজার রানের মালিক হলেন আরসিবি'র পোস্টার বয় ৷ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সর্বাধিক টি-20 রানের নিরিখে আপাতত দ্বিতীয়স্থানে থাকা ভারতীয় ব্যাটার 13 হাজার রানের গণ্ডিও টপকাতে পারেননি ৷ 12,491 টি-20 রান ঝুলিতে নিয়ে ভারতীয় হিসেবে দ্বিতীয়স্থানে রোহিত শর্মা ৷
- সাত ব্য়াটারের মধ্যে দ্রুততম হিসেবে 14 হাজার রানের মাইলস্টোন ছুঁলেন কোহলি ৷ এর আগে 423 ইনিংসে এই মাইলস্টোন ছুঁয়েছিলেন 'ইউনিভার্স বস' ৷ এদিন সেই নজির টপকে 409 ইনিংসে 14 হাজার রান পূর্ণ করে রেকর্ডবুকে নাম তুললেন কোহলি ৷
- আইপিএলে সর্বাধিক সেঞ্চুরি হাঁকানোর রেকর্ড এদিন বর্ধিত করে নিলেন বিরাট ৷ কোটিপতি লিগের নবম সেঞ্চুরিটি এদিন করলেন তিনি ৷ সর্বাধিক আইপিএল সেঞ্চুরির তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে জস বাটলার (7), ছ'টি সেঞ্চুরি নিয়ে তৃতীয়স্থানে কেএল রাহুল এবং ক্রিস গেইল ৷
- এদিন টি-20 ক্রিকেটে দশম সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন বিরাট কোহলি ৷ প্রথম ভারতীয় এবং বিশ্বের তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে এই নজির গড়লেন তিনি ৷ টি-20'তে সর্বাধিক সেঞ্চুরির তালিকায় তাঁর আগে রয়েছেন বাবর আজম (13) ও ক্রিস গেইল (22) ৷
- আইপিএলে রান তাড়া করতে নেমে এই নিয়ে তৃতীয় সেঞ্চুরি করলেন 'কিং কোহলি' ৷ যা যুগ্ম সর্বাধিক ৷ একই নজির রয়েছে ইংরেজ ব্য়াটার জস বাটলারের ঝুলিতে ৷
- এছাড়া কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে আইপিএলে সর্বাধিক হাফসেঞ্চুরি করার নজিরও এদিন গড়ে ফেলেন কোহলি ৷ কেকেআরের বিরুদ্ধে এটি ছিল তাঁর নবম হাফসেঞ্চুরি ৷ এই নজিরে তিনি পিছনে ফেললেন রোহিত শর্মাকে (8) ৷
- সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে এদিন অরেঞ্জ ক্যাপের লড়াইয়েও দারুণভাবে ফিরে এলেন কোহলি ৷ 484 রান করে সর্বাধিক রানস্কোরারের তালিকায় তৃতীয়স্থানে রয়েছেন তিনি ৷ তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই নিয়ে আইপিএলে 12 বার চারশো বা তার বেশি রান করার নজির গড়লেন বিরাট কোহলি ৷ তিনি ছাড়া আর কোনও ক্রিকেটার 10 বারের জন্যও এই কীর্তি ছুঁতে পারেননি ৷
