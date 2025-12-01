অবসর ভেঙে টেস্টে ফিরছেন ? রাঁচিতে দলকে জিতিয়ে বড় বার্তা কোহলির

অবসর ভেঙে টেস্টে ফিরছেন ? রাঁচিতে দলকে জিতিয়ে বড় বার্তা কোহলির
তাঁর টেস্ট প্রত্যাবর্তন নিয়ে যে জল্পনা-কল্পনা চলছে, তার সত্যিই কি কোনও ভিত্তি আছে ? স্পষ্ট করলেন 52টি ওয়ান-ডে সেঞ্চুরির মালিক ৷
Published : December 1, 2025 at 9:54 AM IST
রাঁচি, 1 ডিসেম্বর: ম্যাথু ব্রিৎজকে, মার্কো জানসেন, করবিন বশদের ব্যাটিংয়ে লড়াই করে হারল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ অন্যদিকে প্রায় সাড়ে তিনশো রান তুলেও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ভারতের ৷ টেস্ট সিরিজে চুনকাম হওয়ার পর রাঁচিতে 17 রানে জিতে তিনম্য়াচের ওয়ান-ডে সিরিজে 1-0 এগিয়ে গেল ভারত ৷ বল হাতে চার উইকেট কুলদীপ যাদবের, তিন উইকেট হর্ষিত রানার ঝুলিতে ৷ তবে এদিন ভারতের জয়ের অবিসংবাদী নায়ক বিরাট কোহলি ৷ মহেন্দ্র সিং ধোনির শহরে এদিন 120 বলে 135 রানের দুর্ধর্ষ ইনিংস এল তাঁর ব্য়াটে ৷ আর 52তম ওয়ান-ডে সেঞ্চুরির দিন অবসর ভেঙে টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন নিয়ে বড় বার্তা দিলেন 'কিং কোহলি' ৷
সম্প্রতি ঘরের মাঠে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজে 0-2 হোয়াইট-ওয়াশ হয়েছে ভারত ৷ প্রথম দল হিসেবে ঘরের মাটিতে টিম ইন্ডিয়াকে দু'বার চুনকাম করার লজ্জা উপহার দিয়েছে প্রোটিয়ারা ৷ ফলত গৌতম গম্ভীরের স্ট্র্যাটেজি, পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিস্তর ৷ এমন সময় দলের দুই মহাতারকা রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলিকে নাকি টেস্ট অবসর ভেঙে ফেরানোর উদ্যোগ নিচ্ছে বিসিসিআই ৷ এমনই জল্পনার মাঝে রবিবার কোহলির কাছে পরোক্ষে প্রশ্ন গিয়েছিল টেস্টে ফেরার পরিকল্পনা কি সত্যিই রয়েছে ৷ ম্য়াচ সেরার পুরস্কার নিয়ে সেই সম্ভাবনা পত্রপাঠ খারিজ করলেন তিনি ৷
কোহলি সাফ বলেন, "যেমনটা চলছে ঠিক তেমনটাই চলবে ৷ আমি একটি ফরম্য়াটেরই ক্রিকেটার এখন ৷" 52তম শতরানে রবিবার সচিন তেন্ডুলকরের বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছেন কোহলি ৷ একটি ফরম্যাটে এখন সর্বাধিক 52 শতরানের নজির তাঁর দখলেই ৷ ঘরের মাঠে সিরিজের প্রস্তুতি নিয়ে কোহলি এদিন বলেন, "আমি কোনওদিনই ব্যাপক প্রস্তুতিতে বিশ্বাসী নই ৷ বরং ক্রিকেটটা আমি মানসিকভাবে খেলি ৷ এমনিতে সুস্থভাবে বাঁচার জন্য রোজ আমি প্রচণ্ড শারীরিক পরিশ্রম করি ৷ এর সঙ্গে ক্রিকেটের সম্পর্ক নেই ৷ তাই ফিটনেস যতদিন রয়েছে, মানসিকভাবে যতদিন ক্রিকেটটাকে উপভোগ করব ততদিন খেলা চালিয়ে যাব ৷"
রাঁচিতে রবিবার প্রথম ব্য়াট করে আট উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 349 রান তোলে 'মেন ইন ব্লু' ৷ 11টি চার ও সাত ছক্কায় 135 রান আসে কোহলির ব্যাটে ৷ রোহিত শর্মা করেন 51 বলে ঝোড়ো 57 রান ৷ দ্বিতীয় উইকেটে দুই তারকার 136 রানের জুটি বড় রানে পৌঁছে দেয় ভারতকে ৷ অধিনায়ক লোকেশ রাহুলও করেন 56 বলে 60 রান ৷ জবাবে ব্যর্থ হয় ব্রিৎজকে, জানসেনের লড়াই ৷ 130 রানে পাঁচ উইকেট হারানোর পর ষষ্ঠ উইকেটে 97 রান যোগ করে প্রোটিয়াদের লড়াইয়ে ফেরান এই দুই ব্য়াটার ৷
ব্রিৎজকে করেন 72 রান ৷ জানসেন খেলেন 39 বলে 70 রানের মারকাটারি ইনিংস ৷ পরে বশ করেন 51 বলে 67 ৷ কিন্তু নার্ভ শিথিল রেখে শেষপর্যন্ত বাজিমাত করেন ভারতীয় বোলাররা ৷ চার বল বাকি থাকতে 332 রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা ৷