সোশাল মিডিয়ায় ইঙ্গিতবাহী পোস্ট, অজিভূমে পৌঁছেই চর্চায় বিরাট

সোশাল মিডিয়ায় ইঙ্গিতবাহী পোস্ট, অজিভূমে পৌঁছেই চর্চায় বিরাট
সাত মাস পর দেশের হয়ে খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় পা রেখেই চর্চায় বিরাট কোহলি ৷ কী এমন লিখলেন তিনি ?
Published : October 16, 2025 at 11:54 AM IST
হায়দরাবাদ, 16 অক্টোবর: নির্ধারিত সময়ের চার ঘণ্টা দেরিতে ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোরে পারথে পৌঁছেছে ভারতীয় দল ৷ নয়াদিল্লি বিমানবন্দরে কালবিলম্ব হওয়ার কারণে ভারতীয় দলের যাত্রাপথেও খানিক পরিবর্তন হয় ৷ সে যাইহোক, ক্য়াঙারুর দেশে পৌঁছতেই শিরোনামে বিরাট কোহলি ৷ সাতমাস পর দেশের জার্সিতে খেলতে দলের সঙ্গে ডন ব্র্য়াডম্য়ানের দেশে উড়ে গিয়েছেন 'দ্য রানমেশিন' ৷ তবে সেখানে পৌঁছে সোশাল মিডিয়ায় ইঙ্গিতবাহী একটি পোস্ট করলেন দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক ৷
ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল 10টা নাগাদ অর্থাৎ, অস্ট্রেলিয়ায় পা দেওয়ার খানিক পরেই এক্স হ্য়ান্ডলে বিরাট লেখেন, "যে মুহূর্তে তুমি হাল ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে সেই মুহূর্তে তুমি প্রকৃতপক্ষে হেরে যাবে ৷" কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিরাট কোহলি এমন অনুপ্রেরণামূলক পোস্ট করলেন ? স্পষ্ট না-হওয়ায় অনুরাগীরা নিজেদের মত জল্পনা করে চলেছেন ৷ তবে অধিকাংশই মনে করছেন 2027 বিশ্বকাপে দলে যোগ্যতা অর্জন নিয়ে চারদিকে যখন এত শোরগোল, তখন নিজেকে মোটিভেট রাখতেই হয়তো এমনটা লিখেছেন ওডিআই ক্রিকেটে 14,181 রানের মালিক ৷
আন্তর্জাতিক টি-20 থেকে অবসর নিয়েছিলেন গতবছর বিশ্বজয়ের পর ৷ আর চলতি বছরে ইংল্য়ান্ড সফরে ভারত পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে উড়ে যাওয়ার আগে আচমকা লাল-বলের ক্রিকেটকে আলবিদা জানিয়েছিলেন দিল্লি ক্রিকেটার ৷ তাই বিরাটের ফোকাস আপাতত ওডিআই ক্রিকেটে ৷ বাইশ গজে বিরাটকে শেষবার দেখা গিয়েছিল 2025 আইপিএলে ৷ 18 বছর অপেক্ষার পর রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্সকে খেতাব জিততে সাহায্য করেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের পোস্টার বয় ৷
The only time you truly fail, is when you decide to give up.— Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025
তবে জাতীয় দল থেকে বিরাট দূরে সাত মাসেরও বেশি সময় ৷ গত মার্চে শেষবার চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী ভারতীয় দলের সঙ্গে ছিলেন তিনি ৷ সুতরাং, লম্বা প্রতীক্ষার পর ফের 'মেন ইন ব্লু'র হয়ে প্রিয় তারকাকে দেখতে মুখিয়ে বিরাট-অনুরাগীরা ৷ তবে 19 অক্টোবর পারথে অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম ওয়ান-ডে'র আগে প্রাক্তন অধিনায়কের এক্স পোস্ট আপাতত চর্চার শিরোনামে ৷ বিরাটের পাশাপাশি রোহিত শর্মাও সাত মাস পর খেলবেন জাতীয় দলের হয়ে ৷ নেতৃত্ব গেলেও ওডিআই স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন মুম্বইকর ৷ 2027 বিশ্বকাপে বিরাট-রোহিতের খেলা প্রশ্নে ধোঁয়াশা রাখলেও তাঁদের প্রত্যাবর্তন যে অস্ট্রেলিয়া সফরে দলকে উদ্বুদ্ধ করবে, তা সম্প্রতি জানিয়েছেন দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর ৷
Perth, Australia: Indian Cricket team arrives in Perth for 1st ODI pic.twitter.com/hnIyYeRdWx— IANS (@ians_india) October 16, 2025
অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম ওয়ান-ডে ম্য়াচটি ভারতীয় দল খেলবে আগামী 19 অক্টোবর পারথে ৷ এরপর 23 অক্টোবর এবং 25 অক্টোবর সিরিজের বাকি দু'টি ম্য়াচ যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হবে অ্যাডিলেড এবং সিডনিতে ৷ প্রসঙ্গত ওয়ান-ডে অধিনায়ক হিসেবে অজিভূমে আত্মপ্রকাশ হচ্ছে শুভমন গিলের ৷ ওয়ান-ডে সিরিজ পরবর্তী ক্যাঙারুর দেশে পাঁচ ম্য়াচের কুড়ি-বিশের সিরিজ খেলবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷