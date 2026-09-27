শতরানে মাইলস্টোন বাঁধিয়ে রাখলেন কোহলি, সেঞ্চুরি গিলেরও; সহজ জয়ে সিরিজে এগোল ভারত

শতরানে মাইলস্টোন বাঁধিয়ে রাখলেন কোহলি, সেঞ্চুরি গিলেরও; সহজ জয়ে সিরিজে এগোল ভারত
কোহলি, গিলের শতরানের মঞ্চে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা কুলদীপ যাদব ৷ ভারত জিতল আট উইকেটে ৷
Published : September 27, 2026 at 11:13 PM IST
তিরুঅনন্তপুরম, 27 সেপ্টেম্বর: এশিয়াডে জাপানের মাটিতে সোমে অভিযান শুরু ভারতের ৷ তার ঠিক আগেরদিন দেশের মাটিতে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে দারুণ শুরু ভারতের ৷ যে সিরিজকে আগামী বছর বিশ্বকাপের মহড়া পর্ব বললেও অত্যুক্তি হয় না ৷ তিরুঅনন্তপুরমে আট উইকেটে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজে এগোল ভারত ৷ মাইলস্টোন গড়ে এবং সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে এই জয়ের অবিসংবাদী নায়ক বিরাট কোহলি ৷
সিরিজ শুরুর আগেই জানিয়েছিলেন আগামী বছর ম্যান্ডেলার দেশে বিশ্বকাপে সর্বস্ব উজাড় করে দেবেন ৷ রবিবার তিরুঅনন্তপুরমে কোহলি বোঝালেন সেটা নিছক মন্তব্য ছিল না ৷ এদিন 55তম সেঞ্চুরি করে লিস্ট-এ শতরানের নিরিখে সচিন তেন্ডুলকর'কে ছুঁলেন তিনি ৷ দুই প্রজন্মের দুই মহানায়কের ঝুলিতে এখন 60টি করে লিস্ট-এ সেঞ্চুরি ৷ কিন্তু তার আগে 59 রান পূর্ণ করে 15 হাজার রানের মাইলফলকে পৌঁছে যান কোহলি ৷
গ্রহের দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে সেখানেও সচিনের পাশে জায়গা করে নেন তিনি ৷ তবে এই মাইলস্টোন ছুঁতে সচিনের তুলনায় 74 ইনিংস কম খরচ করেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ৷ 303 ওডিআই ইনিংসে 15 হাজার রানে পৌঁছলেন 'রানমেশিন' ৷ মাত্র 40 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করা কোহলি 74 বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন এদিন ৷ তখন ভারত জয়ের দোরগোড়ায় ৷
A 7️⃣4️⃣-ball century brought up with a six 👏— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
What an extraordinary knock from Virat Kohli 💯
Watch his ton ▶️ https://t.co/3pd4F4He7P#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @imVkohli pic.twitter.com/V3VMTq6KYg
তার আগে অধিনায়ক শুভমন গিলের সঙ্গে জুটি বেঁধে জয়ের ভিত গড়ে দেন কোহলি ৷ 296 রান তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় উইকেটে গিল-কোহলি যোগ করেন 151 রান ৷ ভারতের ওপেনিং জুটিতে এদিন ওঠে 74 রান ৷ রোহিত 32 রানে ফিরলেও কোহলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝোড়ো ব্যাটিং করে দশম ওডিআই সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন গিল ৷ 96 বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর ইনিংস আর লম্বা হয়নি ভারত অধিনায়কের ৷ 13টি চার ও একটি ছক্কায় 108 বলে 110 রান করে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ দলের রান তখন 225 ৷
A partnership of Pure Class 🤌— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
Shubman Gill 🤝 Virat Kohli
RELIVE ▶️ https://t.co/sA3ks3wpp6 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ShubmanGill | @imVkohli pic.twitter.com/tfyPHDl2QY
এরপর রুতুরাজ গায়কোয়াড়'কে নিয়ে বাকি কাজটা সারেন কোহলি ৷ 10টি চার ও ন'টি ছয় মেরে 88 বলে বিস্ফোরক 139 রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন তিনি ৷ 13 রানে অপরাজিত থাকেন রুতুরাজ ৷ মাত্র 41.4 ওভারে দুই উইকেটে 300 রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত ৷
For his controlled and economical spell, Kuldeep Yadav bags the Player of the Match award 🏅👏— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
Relive his spell ▶️https://t.co/cpy8uh3PK1 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @imkuldeep18 pic.twitter.com/3QM9EVC4UQ
তবে দিনের শুরুটা দেখে মনে হয়নি ভারতের জয় এত সহজ হবে ৷ কারণ প্রথম ব্যাটিংয়ে নেমে ওপেনিং জুটিতে 135 রান তুলে ক্যারিবিয়ানদের চালকের আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন দুই ওপেনার জন ক্যাম্পবেল ও জাস্টিন গ্রিভস ৷ এর মধ্যে প্রথমজন 62 রানে ফিরলেও সেঞ্চুরি করেন দ্বিতীয়জন ৷ 108 বলে 101 রান আসে গ্রিভসের ব্যাটে ৷ ভারতকে ম্যাচে ফেরান কুলদীপ যাদব ৷ 40 রানে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা তিনি ৷ জোড়া উইকেট নেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৷ শেষদিকে 43 বলে আমির জাঙ্গু'র অপরাজিত 58 রান ক্যারিবিয়ানদের সাত উইকেট হারিয়ে 295 রান তুলতে সাহায্য করে ৷