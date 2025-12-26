রানের খাতা খুলতে ব্যর্থ রোহিত, বিজয় হাজারের দ্বিতীয় ম্যাচেও হাফসেঞ্চুরি বিরাটের

রানের খাতা খুলতে ব্যর্থ রোহিত, বিজয় হাজারের দ্বিতীয় ম্যাচেও হাফসেঞ্চুরি বিরাটের
প্রথম ম্য়াচে ড্য়াডি হান্ড্রেডের পর দ্বিতীয় ম্য়াচে 'গোল্ডেন ডাক' রোহিত ৷
Published : December 26, 2025 at 12:03 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 ডিসেম্বর: দিনদু'য়েক আগে বিজয় হাজারে ট্রফিতে সাড়া জাগিয়ে প্রত্যাবর্তন হয়েছিল দু'জনের ৷ তবে শুক্রবার ঘরোয়া লিস্ট-এ টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্য়াচে একজন ফের রান পেলেও দ্বিতীয়জন ফিরলেন শূন্য রানে ৷ সিকিমের বিরুদ্ধে প্রথম ম্য়াচে ড্যাডি হান্ড্রেডের পর বক্সিং-ডে'তে রানের খাতা খুলতে ব্যর্থ হলেন রোহিত শর্মা ৷ উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর শূন্য রানে আউট হওয়ার দিনে 77 রান এল বিরাট কোহলির ব্যাটে ৷
গত বুধবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে ছিল ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহারথীর প্রত্যাবর্তন ম্য়াচ ৷ প্রায় দেড় দশক বাদে ঘরোয়া লিস্ট-এ প্রতিযোগিতায় প্রত্যাবর্তনে 101 বলে 131 রান এসেছিল 'বিরাট' ব্য়াটে ৷ তাঁর পারফরম্য়ান্সে ভর করে অন্ধ্রর বিরুদ্ধে 299 রানে তাড়া করে জিতেছিল দিল্লি ৷ সিকিমের বিরুদ্ধে সেদিন আরও নির্মম ছিলেন 'হিটম্যান' ৷ তাঁর 94 বলে 155 রানের বিস্ফোরক ইনিংসে সিকিমের বিরুদ্ধে 237 রান তাড়া করে জিতেছিল মুম্বই ৷
কিন্তু দ্বিতীয় ম্য়াচে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে গোল্ডেন ডাক হয়ে ফিরলেন মুম্বইকর ৷ গত ম্য়াচের মতোই নাইট রাইডার্স ব্য়াটার অঙ্গকৃশ রঘুবংশীর সঙ্গে এদিন উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ইনিংসের গোড়াপত্তনে নেমেছিলেন রোহিত ৷ কিন্তু প্রথম ওভারের শেষ ডেলিভারিতে দেবেন্দ্র সিং বোরার শিকার হন তিনি ৷ বাউন্সার হুক করতে গিয়ে ডিপ ফাইন-লেগে ধরা পড়েন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ৷
Rohit Sharma hit a pull shot on the very first ball but this time he failed to go over the boundary and caught out on boundary.😢 pic.twitter.com/kDUfasUwIk— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 26, 2025
তবে রোহিত সফল হলেও দারুণ ফর্ম জারি রাখলেন বিরাট কোহলি ৷ বেঙ্গালুরুতে বিজয় হাজারে ট্রফির দ্বিতীয় ম্য়াচেও ঝকঝকে হাফসেঞ্চুরি এল তাঁর ব্য়াটে ৷ 13টি চার ও একটি ছক্কায় 61 বলে ঝোড়ো 77 রান করলেন 'দ্য রানমেশিন' ৷ যার অর্থ দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ ধরলে শেষ পাঁচ ম্য়াচে টানা অর্ধশতরান এল বিরাট কোহলির ব্য়াটে ৷ একটা সময় মনে হচ্ছিল ফের বুঝি তিন অঙ্কের রান ছুঁতে চলেছেন দিল্লি ব্যাটার ৷ কিন্তু তা হয়নি ৷ বাঁ-হাতি স্পিনার বিশাল জয়সওয়ালের ডেলিভারিতে স্টাম্প হয়ে ফেরেন তিনি ৷
📸: Virat Kohli looks disappointed even after scoring 77. 😕— Indian Cricket Team (@TeamIndia_in) December 26, 2025
That unmatched hunger — even in domestic cricket 🥶🔥#ViratKohli #VijayHazareTrophy pic.twitter.com/HRtcIPc1w1
উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে প্রত্যাবর্তনে 'বিরাট' মাইলস্টোন ছুঁয়েছিলেন কোহলি ৷ সচিন তেন্ডুলকরের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে লিস্ট-এ'তে 16,000 রান পূর্ণ করেছিলেন দিল্লি ব্য়াটার ৷ 2027 বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ার দৌড়ে থাকতে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে ৷ ম্য়াচ প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকতে বোর্ডের এহেন ফতোয়া মেনেই বিজয় হাজারেতে অংশগ্রহণ 'রো-কো'র ৷ তবে সেই অংশগ্রহণ হাতে গোনা কয়েকটি ম্য়াচের জন্য ৷ মুম্বই যেমন প্রথম দু'টি ম্য়াচের জন্য স্কোয়াডে রেখেছিল রোহিতকে ৷ তেমন দিল্লিও প্রথম দু'টি ম্যাচের স্কোয়াডে বিরাটকে রেখেছিল ৷ এখন দেখার পরবর্তী ম্য়াচগুলোর স্কোয়াডে তাঁরা থাকেন কি না ৷