চোটের কারণে আফগানদের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে নেই কোহলি
আইপিএল ফাইনালে অপরাজিত অর্ধশতরান করে আরসিবি'কে খেতাব এনে দেওয়া 'চেজমাস্টার' কোহলি আচমকাই চোটের কবলে ৷
Published : June 4, 2026 at 11:53 AM IST
মুম্বই, 4 জুন: রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর টানা দ্বিতীয়বার আইপিএল জয়ে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম ৷ দু'বছর আগে টি-20 থেকে অবসর নিলেও জাতীয় দলের হয়ে যে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে যে তাঁর এখনও অনেক কিছু দেওয়ার ছিল, তার প্রমাণ 2026 আইপিএলে দিয়েছেন বিরাট কোহলি ৷ ফাইনালে অপরাজিত অর্ধশতরান করে আরসিবি'কে খেতাব এনে দেওয়া 'চেজমাস্টার' কোহলি আচমকাই চোটের কবলে ৷ আর সেই কারণে চলতি মাসে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন দিল্লি ব্য়াটার ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে এই খবর নিশ্চিত করেছে বোর্ডেরই এক সূত্র ৷
আগামী বছর ওডিআই বিশ্বকাপ খেলার ব্য়াপারে সংকল্পবদ্ধ বিরাট কোহলি ৷ ফলত বাকি দুই ফরম্য়াট থেকে অবসর নেওয়া ক্রিকেটারের চলতি বছর জাতীয় দলের জার্সিতে ফর্মে থাকা জরুরি ৷ গত মাসেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্য়াচের সিরিজের জন্য ঘোষণা হয়েছে ভারতীয় দলের ৷ কিন্তু ঘোষিত সেই স্কোয়াড থেকে কোহলির ছিটকে যাওয়া ভারতীয় শিবিরের পাশাপাশি ধাক্কা বিরাটের নিজের জন্যও ৷ বিরাটের পাশাপাশি রোহিত শর্মাকেও আফগানদের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে ৷ কারণ স্কোয়াডে নাম থাকলেও তাঁকে পাওয়ার বিষয়টি ফিটনেসের উপর নির্ভর করছে ৷ কারণ সদ্য সমাপ্ত আইপিএল মরশুমে ফিটনেস ভালোরকম ভুগিয়েছে 'হিটম্য়ান'কে ৷ কয়েকটি ম্য়াচ খেলতেও পারেননি বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক ৷ তাই রোহিতও যদি ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না-পারেন, তাহলে দুই মহারথীকে ছাড়াই হাসমতুল্লাহ শাহিদি'দের বিরুদ্ধে নামতে হবে ভারতকে ৷
2026 আইপিএল মরশুমে ছন্দে থাকা কোহলি কীভাবে হ্যামস্ট্রিং'য়ে চোট পেলেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ধারণা অবশ্য পাওয়া যায়নি ৷ তবে সংবাদসংস্থা'কে বিসিসিআই'য়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, "হ্য়ামস্ট্রিং'য়ে চোটের কারণে আফগানিস্তানের ওডিআই সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন তিনি ৷" আফগানিস্তানের পর আগামী মাসে অর্থাৎ, জুলাইয়ে ইংল্যান্ডের ঘরের মাঠে তিনম্য়াচের ওডিআই সিরিজ খেলবে ভারতীয় দল ৷ চোট সারিয়ে সেই সফরে প্রত্য়াবর্তনকেই এখন পাখির চোখ করবেন কোহলি ৷ এমনিতে আইপিএলে দারুণ ছন্দে থাকা কোহলি 16 ম্য়াচে করেছেন 675 রান ৷ প্রতিযোগিতার চতুর্থ সর্বাধিক রানস্কোরার হওয়ার পাশাপাশি প্রথম ব্য়াটার হিসেবে টানা চারটি আইপিএলে 600 বা তার বেশি রানের নজির গড়েছেন তিনি ৷ এমন সময় আফগানিস্তান সিরিজ থেকে তাঁর ছিটকে যাওয়া খানিকটা অপ্রত্য়াশিতই বলা যায় ৷ কারণ ফিটনেস সংক্রান্ত কারণ বা চোটের জেরে সচরাচর ছিটকে যাওয়ার পাত্র কোহলি নন ৷
Virat Kohli ruled out of ODI series against Afghanistan due to a hamstring injury: BCCI source. pic.twitter.com/NuoKOtyJ2v— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2026
একমাত্র টেস্টের পর আগামী 13 জুন থেকে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম আফগানিস্তান ওডিআই সিরিজ ৷ যার প্রথমটি অনুষ্ঠিত হবে ধরমশালায় ৷ 17 এবং 20 জুন সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওডিআই অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে লখনউ ও চেন্নাইয়ে ৷ 14 জুলাই থেকে বিলেতে শুরু হবে ভারতের পরবর্তী ওডিআই সিরিজ ৷ এখন দেখার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে স্কোয়াডে কোহলির বদলি হিসেবে কোন ক্রিকেটার যোগদান করেন ৷ কোহলি ইস্যুতে অবশ্য বিসিসিআই'য়ের তরফে অফিসিয়াল ঘোষণাও এখনও পর্যন্ত আসেনি ৷
- আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘোষিত ভারতের ওডিআই স্কোয়াড: শুভমন গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা (অনিশ্চিত), বিরাট কোহলি (ছিটকে যাওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও আসেনি), শ্রেয়স আইয়ার (সহ-অধিনায়ক), লোকেশ রাহুল, ঈশান কিষাণ, হার্দিক পান্ডিয়া, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, আর্শদীপ সিং, প্রিন্স যাদব, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, গুর্নুর ব্রার ও হর্ষ দুবে।