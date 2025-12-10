সিরিজ সেরার পুরস্কার কোহলির, আইসিসি ব়্যাংকিংয়ের প্রথম দু'য়ে 'রো-কো'

সিরিজ সেরার পুরস্কার কোহলির, আইসিসি ব়্যাংকিংয়ের প্রথম দু'য়ে 'রো-কো'
'রো-কো' ছাড়া ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় প্রথম দশে রয়েছেন আরও দুই ভারতীয় ব্য়াটার ৷
Published : December 10, 2025 at 5:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 ডিসেম্বর: কেরিয়ারে সায়াহ্নে এসে দাঁড়িয়েছেন দু'জনেই ৷ সব ছেড়ে ওয়ান-ডে ক্রিকেটই কেবল ধ্যানজ্ঞান তাঁদের ৷ তবে 2027 বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের প্রশ্নে প্রতিনিয়ত পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে ৷ কিন্তু কেরিয়ারে প্রায় দু'দশক পার করে এসেও রোহিত-কোহলি যে এখনও কতোটা প্রাসঙ্গিক, তার প্রমাণ আইসিসি ব়্যাংকিং ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ পরবর্তী সময় বুধবার সর্বশেষ যে ব়্যাংকিং প্রকাশিত হয়েছে সেখানে দু'নম্বরে বিরাট কোহলি ৷ পাশাপাশি একে জায়গা ধরে রেখেছেন রোহিত শর্মা ৷
অর্থাৎ, আইসিসি ব়্য়াংকিংয়ের প্রথম দু'য়ে 'রো-কো' ৷ গত সপ্তাহে প্রকাশিত ব়্যাংকিয়ে বিরাট কোহলি ছিলেন চার নম্বরে ৷ কিন্তু প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত সিরিজে জোড়া সেঞ্চুরি-সহ সর্বাধিক রান এসেছে দিল্লি ব্য়াটারের ঝুলিতে ৷ সিরিজের সেরাও হয়েছেন তিনি ৷ যার প্রতিফলন দেখা গেল বুধবার প্রকাশিত ক্রমতালিকায় ৷ যেখানে দু'ধাপ উঠে দু'য়ে জায়গা পেয়েছেন 53টি ওয়ান-ডে সেঞ্চুরির মালিক ৷ অর্থাৎ, বন্ধু রোহিত শর্মার সঙ্গে শীর্ষস্থান দখলের লড়াইয়ে জোরালোভাবে প্রবেশ করলেন কোহলি ৷
বর্তমানে বিরাট কোহলির নামের পাশে 773 রেটিং পয়েন্ট ৷ যা তাঁর কেরিয়ার বেস্ট (909) থেকে অনেকটা কম হলেও দ্বিতীয়স্থানের পক্ষে যথেষ্ট ৷ অন্যদিকে আট পয়েন্ট বেশি অর্থাৎ, 781 রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ব়্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানে 'হিটম্যান' ৷ যা বেশ খুশি করবে দেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের ৷ তবে 'রো-কো'র বাইরে গিয়ে ওডিআই ব্য়াটারদের ক্রমতালিকার প্রথম দশে জায়গা ধরে রেখেছেন আরও দুই ভারতীয় ব্যাটার ৷
Quality performances across formats have translated into fresh gains in the latest ICC Men’s Player Rankings 💪— ICC (@ICC) December 10, 2025
Read more 👇https://t.co/NePL14NTcD
ঘাড়ের চোটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত সিরিজে না-থাকলেও ব়্যাংকিংয়ে পঞ্চমস্থানেই রয়েছেন অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ এক ধাপ অবনতি হয়ে দশে রয়েছেন গিলের ডেপুটি শ্রেয়স আইয়ার ৷ প্রথম দশে প্রবেশ না-করলেও দরজায় কড়া নাড়ছেন স্টপগ্য়াপ অধিনায়ক হিসেবে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সিরিজ জেতানো কেএল রাহুল ৷ দু'ধাপ উন্নতি করে আপাতত দ্বাদশস্থানে তিনি ৷ ওডিআই ব্য়াটারদের ব়্য়াংকিংয়ে তৃতীয় এবং চতুর্থস্থানে রয়েছেন যথাক্রমে নিউজিল্যান্ডের ডারিল মিচেল এবং আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরান ৷
তবে সব ছাপিয়ে শিরোনামে রোহিত-কোহলি ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম দু'টি ম্য়াচে শতরানের পর তৃতীয় তথা নির্ণায়ক ম্য়াচে অর্ধশতরান করেছিলেন কোহলি ৷ সবমিলিয়ে তিন ম্য়াচে 302 রান এসেছিল 'রানমেশিন'-এর ব্য়াট থেকে ৷ অন্যদিকে তেম্বা বাভুমাদের সিরিজে শতরান না-এলেও জোড়া অর্ধশতরানে ফর্ম ধরে রাখার বার্তা দিয়েছেন পূর্বতন অধিনায়ক রোহিত ৷ অস্ট্রেলিয়া সফরে দল সিরিজ না-জিতলেও সিরিজ সেরা হয়েছিলেন মুম্বইকর ৷