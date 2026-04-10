চাই আর তিন ছক্কা, আইপিএলে গেইল-রোহিতদের একাসনে বসবেন কোহলি
291 নিয়ে চলতি আইপিএল মরশুম শুরু করেছেন কোহলি ৷ তিনশোর মাইলস্টোন ছুঁতে আর তিনটি ছক্কা চাই 'কিং'য়ের ৷
Published : April 10, 2026 at 5:21 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 এপ্রিল: প্রথম ম্য়াচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন ম্য়াচ জেতানো ইনিংস ৷ এরপর চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে দল জিতলেও লম্বা হয়নি তাঁর ইনিংস ৷ ফিরেছিলেন 28 রানে ৷ শুক্রবার আইপিএলের তৃতীয় ম্য়াচে ফের রানে ফিরতে প্রত্য়য়ী বিরাট কোহলি ৷ রাজস্থান রয়্য়ালসের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্য়াচে 'কিং' কোহলির সামনে ছক্কার একটি নজির ছোঁয়ারও হাতছানি রয়েছে ৷ রাজস্থানের বিরুদ্ধে তিনটি ছক্কা হাঁকাতে পারলেও তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে আইপিএলে 300 ছক্কার মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলবেন রয়্য়াল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ব্য়াটার ৷
এর আগে কোটিপতি লিগে 300টি করে ছক্কা মারার নজির রয়েছে ক্রিস্টোফার হেনরি গেইল ও রোহিত গুরুনাথ শর্মার নামে ৷ অর্থাৎ, ভারতীয় হিসেবে দ্বিতীয় এবং সার্বিকভাবে আইপিএলের তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে 'বিরাট' মাইলস্টোন ছোঁয়ার হাতছানি কোহলির সামনে ৷
আইপিএলে নামের পাশে 291টি ছক্কা নিয়ে চলতি মরশুম শুরু করেছিলেন কোহলি ৷ পরবর্তীতে সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে প্রথম ম্য়াচে কোহলির 69 রানের ইনিংস সাজানো ছিল পাঁচ ছক্কায় ৷ এরপর সিএসকে'র বিরুদ্ধে একটি মাত্র ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন আরসিবি'র পোস্টার বয় ৷ শুক্রবার রয়্যালস ব্য়াটলে অবতীর্ণ হওয়ার আগে কোহলির নামের পাশে রয়েছে 269 ম্যাচে 297টি ছয় ৷ অর্থাৎ, আজকের ম্য়াচে তিনটি ছক্কা গেইল-রোহিতদের সঙ্গে কোহলিকে বসিয়ে দেবে একাসনে ৷ তবে আজ না-হলেও গোটা আইপিএল মরশুমে তাঁর কাছে সুযোগ রয়েছে নজিরে নাম লেখানোর ৷
আইপিএলে সর্বাধিক ছক্কা মারার নিরিখে শীর্ষে রয়েছেন ক্রিস গেইল ৷ 142 ম্য়াচে 357টি ছক্কা মেরেছেন ক্য়ারিবিয়ান ব্য়াটিং গ্রেট ৷ আইপিএলে সাড়ে তিনশো ছক্কা হাঁকানোর ক্লাবে রয়েছে কেবল তাঁরই নাম ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা 'হিটম্য়ান' এখনও পর্যন্ত 275 ম্য়াচে মেরেছেন 309টি ছক্কা ৷ প্রথম ভারতীয় হিসেবে আইপিএলে 300 ছক্কার মাইলস্টোনে প্রবেশ করেছিলেন তিনিই ৷
উল্লেখ্য, 2026 আইপিএলের উদ্বোধনী ম্য়াচে সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে 38 বলে 69 রান করে বড় একটি নজির গড়েছিলেন কোহলি ৷ শোয়েব মালিককে টপকে এশিয়ার সর্বাধিক টি-20 রান সংগ্রাহক হয়েছিলেন তিনি ৷ সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে প্রাক্তন পাক অধিনায়কের 13,571 রানের নজির ছাপিয়ে গিয়েছিলেন আইপিএলের সর্বাধিক রানস্কোরার ৷ এখন দেখার শুক্রবার ছক্কার মাইলস্টোনে নিজের নাম তিনি জুড়তে পারেন কি না ৷
- আইপিএলে সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানো প্রথম পাঁচ:
- ক্রিস গেইল- 357
- রোহিত শর্মা- 309*
- বিরাট কোহলি- 297*
- এমএস ধোনি- 264*
- এবি ডি'ভিলিয়ার্স- 251