দিল্লির বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক মাইলস্টোনের সামনে কোহলি, চাই মাত্র 11 রান
এর আগে আইপিএলের প্রথম ব্য়াটার হিসেবে 6000, 7000 এবং 8000 রানের মালিক হয়েছেন বিরাট ৷ এবার পালা 9000 আইপিএল রানের ৷
Published : April 27, 2026 at 5:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 এপ্রিল: সাত ম্যাচে 328 রান ৷ অরেঞ্জ ক্য়াপের দৌড়ে আপাতত ষষ্ঠস্থানে রয়েছেন তিনি ৷ সোমবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে আরও একটা বড় ইনিংস এই দৌড়ে ফের শীর্ষে নিয়ে আসতে পারে তাঁকে ৷ অক্ষর প্য়াটেলদের বিরুদ্ধে অরেঞ্জ ক্যাপ ফিরে পাওয়ার পাশাপাশি একটি মাইলস্টোনে চোখ বিরাট কোহলির ৷ যে মাইলস্টোন ছুঁতে আর মাত্র 11 রান প্রয়োজন আরসিবি পোস্টার বয়ের ৷
দিল্লি ক্য়াপিটালসের বিরুদ্ধে আর মাত্র 11 রান করলেই আইপিএলের প্রথম ব্য়াটার হিসেবে 9,000 রান পূর্ণ করবেন আরসিবি ক্রিকেটার ৷ এই মুহূর্তে 274টি আইপিএল ম্য়াচে কোহলির ঝুলিতে রয়েছে 8,989 রান ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো প্রথম এবং একমাত্র ব্যাটার হিসেবে আইপিএলে 8,000 রানের বিরাট নজির রয়েছে কোহলির ঝুলিতে ৷
দু'বছর আগে 2024 আইপিএলে এলিমিনেটর ম্যাচে 8,000 রানের এলিট ক্লাবে প্রবেশ করেছিলেন আরসিবি'র প্রাক্তন অধিনায়ক ৷ সেই ম্য়াচে 24 বলে 33 রান করেছিলেন বিরাট কোহলি ৷ তার আগের মরশুমে অর্থাৎ, 2023 সালে 233তম আইপিএল ম্য়াচে টুর্নামেন্টের প্রথম ব্য়াটার হিসেবে 7,000 রানের নজিরও গড়েছিলেন 'কিং কোহলি' ৷ এমনকী, প্রথম ব্য়াটার হিসেবে 6,000 আইপিএল রানের রেকর্ডও কোহলির ঝুলিতে ৷
সুতরাং, সোমবার ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে আর 11 রান করলে মুকুটে আরেকটি পালক জুড়বে কোহলির ৷ তবে আজ দিল্লির বিরুদ্ধে না-হলে আগামী ম্যাচগুলোও তিনি পাচ্ছেন রেকর্ডবুকে নাম তোলার জন্য ৷ আন্তর্জাতিক টি-20 থেকে দু'বছর আগে অবসর নিলেও সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে তিনি যে এখনও কতোটা সাবলীল, তার প্রমাণ দিচ্ছেন কোহলি ৷ চলতি আইপিএলে সাত ম্য়াচে ইতিমধ্যেই তিনটি হাফসেঞ্চুরি করে ফেলেছেন আরসিবি তারকা ৷
এর মধ্য়ে গত ম্যাচে কোহলির 44 বলে 81 গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে 206 রান তাড়া করে জয় এনে দিয়েছে রয়্যাল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে ৷ আটটি চার ও চারটি ছয় মেরে ম্য়াচের সেরা হন তিনি ৷ এছাড়া সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধেও চলতি টুর্নামেন্টে অর্ধশতরান করেছেন দু'বারের অরেঞ্জ ক্যাপের মালিক ৷ এই মুহূর্তে সাত ম্য়াচে 10 পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ৷ অন্যদিকে সাত ম্য়াচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে সাতে দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ গত দু'ম্য়াচ হারের পর জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া অক্ষর প্য়াটেল অ্যান্ড কোম্পানি ৷