মাইলস্টোন ম্যাচে 'বিরাট' সেঞ্চুরি, আরসিবি'র কাছে হেরে কমল নাইটদের প্লে-অফের আশা
টানা চার ম্যাচ জয়ের পর আরসিবি'র কাছে হেরে প্লে-অফ সম্ভাবনা ধাক্কা খেল নাইটদের ৷ অন্যদিকে কোহলির শতরানে গুজরাতকে টপকে শীর্ষে বেঙ্গালুরু ৷
Published : May 14, 2026 at 1:18 AM IST
রাইপুর, 14 মে: এদিন মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই গড়ে ফেলেছিলেন রেকর্ড ৷ মহেন্দ্র সিং ধোনিকে টপকে আইপিএলে সর্বাধিক 279টি ম্যাচ খেলার নজিরে নাম লিখিয়েছিলেন তিনি ৷ আর পরবর্তীতে রান তাড়া করতে নেমে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে মাইলস্টোন ম্যাচ আরেকটু স্মরণীয় করে রাখলেন বিরাট কোহলি ৷ আর কোহলির ব্যাটেই ফিকে হল কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্লে-অফের আশা ৷
রাইপুরে এদিন নাইটদের 193 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করে পাঁচ বল বাকি থাকতে ছয় উইকেটে জয় পেল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ প্রথম সাত ম্যাচে জয়হীন নাইটরা টানা চার ম্যাচ জিতে যে আশা জাগিয়েছিল, এদিনের হারে সেই আশা ক্ষীণ হলেও পুরোপুরি শেষ অবশ্য হয়নি ৷ অন্যদিকে 'বিরাট' সেঞ্চুরিতে গুজরাত টাইটান্সকে টপকে ফের শীর্ষে চলে গেল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷
টস জিতে হোম ম্যাচে এদিন নাইটদের প্রথম ব্যাটিংয়ে ডাকেন আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদার ৷ দুই ওপেনার ফিন অ্য়ালেন (18) ও আজিঙ্কা রাহানের (19) ইনিংস খুব একটা লম্বা হয়নি ৷ তবে ভুবনেশ্বর কুমার, জোশ হ্যাজলউডদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং সত্ত্বেও নাইটরা দু'শোর কাছাকাছি পৌঁছয় অঙ্গকৃষ রঘুবংশী ও রিঙ্কু সিং'য়ের ব্যাটে ৷ সাতটি চার ও তিনটি ছয়ে 46 বলে 71 রান করেন রঘুবংশী ৷ স্টাম্পার-ব্যাটারের চলতি আইপিএলে চতুর্থ হাফসেঞ্চুরি এটি ৷
সহ-অধিনায়ক রিঙ্কুর 29 বলে অপরাজিত 49 রান নাইটদের চার উইকেট হারিয়ে পৌঁছে দেয় 192 রানে ৷ মাঝে 24 বলে 32 রান করে আউট হন ক্যামেরন গ্রিন ৷ চার ওভারে 34 রানে এক উইকেট নিয়ে বেগুনি টুপির দৌড়ে কাগিসো রাবাদাকে টপকে ফের শীর্ষে উঠে এলেন ভুবি ৷ তাঁর ঝুলিতে 12 ম্যাচে 22 উইকেট ৷ চার ওভারে 35 রান দিয়ে একটি করে উইকেট নেন হ্যাজলউড ও রশিক সালাম ৷
জবাবে আরসিবি'র ব্যাটিং পুরোটাই কোহলিময় ৷ জ্যাকব বেথেল 15 রানে আউট হলেও দ্বিতীয় উইকেটে দেবদূত পারিক্কলের সঙ্গে কোহলির 92 রানের জুটিতে জয়ের গন্ধ পেয়ে যায় চ্যাম্পিয়ন শিবির ৷ পারিক্কল 27 বলে 39 রানে ফিরলেও থামানো যায়নি কোহলিকে ৷ 58 বলে এদিন আইপিএলের নবম শতরানটি পূর্ণ করেন 'চেজমাস্টার' ৷ শেষ পর্যন্ত 60 বলে 105 রানে অপরাজিত থেকে যান তিনি ৷ মারেন 11টি চার ও তিনটি ছয় ৷ অধিনায়ক রজত পাতিদার (11), টিম ডেভিড (2) দ্রুত ফিরলেও আরসিবি'র জয় পেতে কোনও সমস্যাই হয়নি ৷ অন্তিম ওভারের শেষ বলে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে দলকে জয় এনে দেন জীতেশ শর্মা ৷ আট রানে অপরাজিত থাকেন তিনি ৷
এদিন নবম আইপিএল শতরান পূর্ণ করার পাশাপাশি টি-20 ক্রিকেটে 14 হাজার রানের মাইলস্টোনও ছুঁলেন কোহলি ৷ ক্রিস গেইলকে টপকে দ্রুততম হিসেবে 14 হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়ে সবদিক থেকেই এই ম্যাচকে স্পেশাল করে রাখলেন কোহলি ৷ গেইলের 423 ইনিংসের নজির টপকে 409 ইনিংসে 14 হাজার টি-20 রান পূর্ণ করলেন 'কিং' কোহলি ৷
বরুণ চক্রবর্তী না-থাকলেও ভালো বোলিং করলেন সুনীল নারিন ৷ চার ওভারে 31 রান দিয়ে নিলেন এক উইকেট ৷ 32 রান দিয়ে তিন উইকেট নিলেন নাইট পেসার কার্তিক ত্যাগী ৷ কিন্তু কাজে এল না কিছুই ৷ 11 ম্যাচে নয় পয়েন্ট নিয়ে আটেই রইল কেকেআর ৷ অন্যদিকে 12 ম্যাচে 16 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আরসিবি ৷ গুজরাত টাইটান্সকে রানরেটে পিছনে ফেলল তারা ৷