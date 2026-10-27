ETV Bharat / sports

'বন্ধু হ্যারি এটা তোমারই প্রাপ্য', ইংরেজ অধিনায়ককে ব্যালন ডি'অরের অভিনন্দন কোহলির

ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে ও স্পেনের ল্য়ামিন ইয়ামালকে ছাপিয়ে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারটি সোমবার ঘরের মাঠে উঠল হ্যারি কেনের হাতে ৷

HARRY KANE WINS BALLON D'OR
ব্যালন ডি'অর জয়ের পর হ্যারি কেন (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2026 at 1:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লন্ডন, 27 নভেম্বর: ভিন্ন খেলার সঙ্গে যুক্ত হলেও নিজ-নিজ ক্ষেত্রে দু'জনেই গ্রেট ৷ বহুবছর ধরে দু'জনের হৃদ্যতাও ক্রীড়াপ্রেমীদের অজানা নয় ৷ প্রাক্তন ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক বিরাট কোহলি এবং ইংল্যান্ডের বর্তমান ফুটবল অধিনায়ক হ্যারি কেনের বন্ধুত্ব অতীতে শিরোনামে এসেছে বারংবার ৷ মঙ্গলবারও এল দ্বিতীয়জন কেরিয়ারের প্রথম ব্যালন ডি'অর জয় করার পর ৷ সোশাল মিডিয়া পোস্টে ইংরেজ অধিনায়ককে 'বন্ধু' সম্বোধন করে তাঁকে কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত পুরস্কার জয়ের অভিনন্দন জানালেন কোহলি ৷

2001 সালে মাইকেল ওয়েনের পর প্রথম ইংরেজ ফুটবলার হিসেবে সোমবার ব্যালন ডি'অরের স্বাদ পেয়েছেন বায়ার্ন মিউনিখ স্ট্রাইকার ৷ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে ও স্পেনের ল্য়ামিন ইয়ামালকে ছাপিয়ে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিগত পুরস্কারটি সোমবার ঘরের মাঠে উঠেছে হ্যারি কেনের হাতে ৷ আর তারপরই কোহলি এক্স হ্য়ান্ডলে অভিনন্দন জানালেন ইংরেজ অধিনায়ককে ৷

কোহলি লেখেন, "বন্ধু হ্যারি ৷ ফুটবলের শীর্ষ পর্যায়ে বছরের পর বছর ধরে যে অদম্য জেদ, নিষ্ঠা এবং সততা তুমি দেখিয়েছো; তাতে এই পুরস্কারের প্রতিটি টুকরো তোমার প্রাপ্য ৷ তোমার জন্য সত্যিই খুশি ৷ ঈশ্বর তুমি এবং তোমার পরিবারের মঙ্গল করুন ৷ তারাও তোমার জন্য ততোটাই খুশি হবে ঠিক যতোটা তুমি তোমার জন্য খুশি ৷ আমার শুভেচ্ছা সবসময় তোমার সঙ্গে থাকবে ৷ অভিনন্দন ৷" তবে এই প্রথম নয় ৷ কোহলি এবং কেন দু'জনে একে অপরের যে গুণগ্রাহী তার নমুনা আগেও পেয়েছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা ৷ 2016 টি-20 বিশ্বকাপে অজিদের বিরুদ্ধে কোহলির ম্যাচ জেতানো 51 বলে 82 রানের ইনিংস দেখে সোশাল মিডিয়ায় মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন কেন ৷ এরপর 2019 সালে ক্রিকেটের মক্কা লর্ডস স্টেডিয়ামের বাইরে দু'জনের সৌজন্য বিনিময় বন্ধুত্বকে আরও গাঢ় করেছিল বৈকি ৷

বাভারিয়ান্সের হয়ে গত মরশুমে দ্বিমুকুট জেতা হ্যারি কেন সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে করেছিলেন 61টি গোল ৷ আর বিশ্বকাপের সেমিতে পৌঁছনো ইংল্যান্ডের জার্সিতে তাঁর গোল ছিল 12টি ৷ সবমিলিয়ে মরশুমে 73 গোলের অবদান রাখা ইংরেজ অধিনায়ক প্রথম ব্যালন ডি'অরের জয়ের পথে পিছনে ফেললেন এমবাপে, ইয়ামালদের মতো তারকাদের ৷ আর পঞ্চম ইংলিশ ফুটবলার হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ এই খেতাব জিতে কেন বসে পড়লেন স্যর স্ট্য়ানলি ম্য়াথিউজ, স্যর ববি চার্লটন, কেভিন কিগান, মাইকেল ওয়েনদের সঙ্গে একাসনে ৷

ব্যালন ডি'অর জিতে সোশাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন কেন নিজেও ৷ তিনি ইনস্টা স্টোরিতে লেখেন, "নীরবে কঠোর পরিশ্রম করে যাও ৷ সাফল্য তোমার কোলাহল হয়ে ধরা দেবে ৷" এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো মহিলা বর্ষসেরা ফুটবলার হিসেবে ব্য়ালন ডি'অর জিতে নিয়েছেন স্পেন ও বার্সেলোনা ফুটবলার অ্যালেক্সিয়া পুতেলাস ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

KOHLI CONGRATULATES KANE
কেনকে অভিনন্দন কোহলির
ব্যালন ডিঅর জিতলেন কেন
ব্যালন ডিঅর 2026
হ্যারি কেনের ব্যালন ডিঅর জয়

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.