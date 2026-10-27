'বন্ধু হ্যারি এটা তোমারই প্রাপ্য', ইংরেজ অধিনায়ককে ব্যালন ডি'অরের অভিনন্দন কোহলির

'বন্ধু হ্যারি এটা তোমারই প্রাপ্য', ইংরেজ অধিনায়ককে ব্যালন ডি'অরের অভিনন্দন কোহলির
ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে ও স্পেনের ল্য়ামিন ইয়ামালকে ছাপিয়ে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারটি সোমবার ঘরের মাঠে উঠল হ্যারি কেনের হাতে ৷
Published : October 27, 2026 at 1:49 PM IST
লন্ডন, 27 নভেম্বর: ভিন্ন খেলার সঙ্গে যুক্ত হলেও নিজ-নিজ ক্ষেত্রে দু'জনেই গ্রেট ৷ বহুবছর ধরে দু'জনের হৃদ্যতাও ক্রীড়াপ্রেমীদের অজানা নয় ৷ প্রাক্তন ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক বিরাট কোহলি এবং ইংল্যান্ডের বর্তমান ফুটবল অধিনায়ক হ্যারি কেনের বন্ধুত্ব অতীতে শিরোনামে এসেছে বারংবার ৷ মঙ্গলবারও এল দ্বিতীয়জন কেরিয়ারের প্রথম ব্যালন ডি'অর জয় করার পর ৷ সোশাল মিডিয়া পোস্টে ইংরেজ অধিনায়ককে 'বন্ধু' সম্বোধন করে তাঁকে কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত পুরস্কার জয়ের অভিনন্দন জানালেন কোহলি ৷
2001 সালে মাইকেল ওয়েনের পর প্রথম ইংরেজ ফুটবলার হিসেবে সোমবার ব্যালন ডি'অরের স্বাদ পেয়েছেন বায়ার্ন মিউনিখ স্ট্রাইকার ৷ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে ও স্পেনের ল্য়ামিন ইয়ামালকে ছাপিয়ে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিগত পুরস্কারটি সোমবার ঘরের মাঠে উঠেছে হ্যারি কেনের হাতে ৷ আর তারপরই কোহলি এক্স হ্য়ান্ডলে অভিনন্দন জানালেন ইংরেজ অধিনায়ককে ৷
কোহলি লেখেন, "বন্ধু হ্যারি ৷ ফুটবলের শীর্ষ পর্যায়ে বছরের পর বছর ধরে যে অদম্য জেদ, নিষ্ঠা এবং সততা তুমি দেখিয়েছো; তাতে এই পুরস্কারের প্রতিটি টুকরো তোমার প্রাপ্য ৷ তোমার জন্য সত্যিই খুশি ৷ ঈশ্বর তুমি এবং তোমার পরিবারের মঙ্গল করুন ৷ তারাও তোমার জন্য ততোটাই খুশি হবে ঠিক যতোটা তুমি তোমার জন্য খুশি ৷ আমার শুভেচ্ছা সবসময় তোমার সঙ্গে থাকবে ৷ অভিনন্দন ৷" তবে এই প্রথম নয় ৷ কোহলি এবং কেন দু'জনে একে অপরের যে গুণগ্রাহী তার নমুনা আগেও পেয়েছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা ৷ 2016 টি-20 বিশ্বকাপে অজিদের বিরুদ্ধে কোহলির ম্যাচ জেতানো 51 বলে 82 রানের ইনিংস দেখে সোশাল মিডিয়ায় মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন কেন ৷ এরপর 2019 সালে ক্রিকেটের মক্কা লর্ডস স্টেডিয়ামের বাইরে দু'জনের সৌজন্য বিনিময় বন্ধুত্বকে আরও গাঢ় করেছিল বৈকি ৷
Harry my friend, you deserve every bit of this award for your resilience, hard work and honesty with which you’ve carried yourself through all these years playing football at the top. Really happy for you. God bless you and your family. They must all be very proud of you as you would be of your own journey. My best wishes always. Congratulations 👏❤️ @HKane— Virat Kohli (@imVkohli) October 27, 2026
বাভারিয়ান্সের হয়ে গত মরশুমে দ্বিমুকুট জেতা হ্যারি কেন সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে করেছিলেন 61টি গোল ৷ আর বিশ্বকাপের সেমিতে পৌঁছনো ইংল্যান্ডের জার্সিতে তাঁর গোল ছিল 12টি ৷ সবমিলিয়ে মরশুমে 73 গোলের অবদান রাখা ইংরেজ অধিনায়ক প্রথম ব্যালন ডি'অরের জয়ের পথে পিছনে ফেললেন এমবাপে, ইয়ামালদের মতো তারকাদের ৷ আর পঞ্চম ইংলিশ ফুটবলার হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ এই খেতাব জিতে কেন বসে পড়লেন স্যর স্ট্য়ানলি ম্য়াথিউজ, স্যর ববি চার্লটন, কেভিন কিগান, মাইকেল ওয়েনদের সঙ্গে একাসনে ৷
HARRY KANE IS THE 2026 BALLON D'OR! #ballondor https://t.co/k3CUlwLF1E— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
ব্যালন ডি'অর জিতে সোশাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন কেন নিজেও ৷ তিনি ইনস্টা স্টোরিতে লেখেন, "নীরবে কঠোর পরিশ্রম করে যাও ৷ সাফল্য তোমার কোলাহল হয়ে ধরা দেবে ৷" এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো মহিলা বর্ষসেরা ফুটবলার হিসেবে ব্য়ালন ডি'অর জিতে নিয়েছেন স্পেন ও বার্সেলোনা ফুটবলার অ্যালেক্সিয়া পুতেলাস ৷